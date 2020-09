Alliance to End Plastic Waste publica el Informe de Progreso 2020

El informe describe los principales esfuerzos, inversiones y compromisos mundiales para poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente y contribuir a una economía circular

SINGAPUR, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Alliance to End Plastic Waste publicó hoy su Informe de Progreso 2020, detallando el enfoque de la organización en abordar su visión y misión. El informe describe el compromiso de aceleración de los proyectos en sus cuatro pilares estratégicos de la infraestructura de gestión y reciclaje de residuos, la innovación, la educación y el compromiso, y la limpieza. La Alianza ha activado 14 proyectos en 14 ciudades de seis países del Sudeste Asiático, India y África, todos en la primera línea del desafío de los residuos plásticos. El informe también cuenta con 55 proyectos dirigidos por miembros por valor de 400 millones de dólares estadounidenses para la creación de soluciones para poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente.

"Tenemos que actuar con urgencia, ya que la falta de acción dará lugar a que millones de toneladas de residuos plásticos continúen filtrándose en el océano si no hacemos nada hoy. El progreso que la Alianza está haciendo en sólo 18 meses es el comienzo de un largo camino por delante. Pero podemos acortar el camino significativamente cuando actuamos juntos en la industria, los gobiernos, la sociedad civil y las agencias de desarrollo. El problema es solucionable y nuestra estrategia es aplicar un enfoque holístico respaldado por profundos conocimientos técnicos y recursos de toda la cadena de valor del plástico," dijo Jacob Duer, presidente y consejero delegado, Alliance to End Plastic Waste.

Duer añadió, "Nuestra ambición, a lo largo de cinco años, es desviar millones de toneladas de residuos plásticos en más de 100 ciudades en riesgo de todo el mundo, mejorar los medios de vida para millones de personas y contribuir a una economía circular. La Alianza está demostrando cómo las soluciones exitosas de gestión de residuos plásticos pueden desbloquear capital para escalar y acelerar el ritmo."

Ejemplos de hitos de la Alianza y del proyecto miembro esbozados en el Informe de Progreso 2020 en los cuatro pilares estratégicos:

-- Proyecto STOP (Stop Ocean Plastics) en Jembrana, Noroeste de Bali, Indonesia, ha creado el primer servicio de gestión de residuos sólidos de la regencia con un sistema de reciclaje completo que creará puestos de trabajo nuevos y permanentes. La Alianza y el Proyecto STOP crearán un sistema que tendrá como objetivo recoger 20.000 toneladas de residuos al año. Esto implica una transformación radical en todos los niveles sociales: ciudadano, gobierno y comunidad. -- Ciudades sin residuos plásticos - una visión combinada de la Alianza y Grameen Creative Labs cofundada por el profesor Mohammed Yunus, premio Nobel de la Paz, que va más allá de la fuga de residuos plásticos en el medio ambiente, pero también desarrolla negocios sociales sostenibles que mejoran los medios de vida de muchos en las ciudades de Puducherry, India y Tan An, Vietnam -- A lo largo del año pasado, la End Plastic Waste Innovation Platform con Plug and Play ha fomentado la creación de empresas emergentes que pueden afectar a la cadena de valor del plástico. En el programa se han presentado más de 1.000 empresas de reciente creación de Silicon Valley y París, mientras que el tercer centro, Singapur, ha visto un interés generalizado cuando inició su programa de aceleradores este verano. -- Suez, como líder mundial en gestión inteligente y sostenible de los recursos y también miembro fundador de la Alianza, está aportando sus conocimientos tecnológicos para abordar las fugas de residuos plásticos en Tailandia y ahora se está construyendo una planta de reciclaje de plástico, la primera de la empresa fuera de Europa. Esta planta convertirá 30.000 toneladas de residuos de película de polietileno recogidos localmente en materiales reciclados. -- Ejemplos de nuestra colaboración entre cadenas de valor incluyen: -- Milliken, Llyondellbasell y Berry Global están trabajando juntos en un estudio de un sistema de clasificación secundario: una innovación para introducir un pase secundario en la recuperación de materiales para que podamos aumentar la recuperación de materiales valiosos como papel y varias categorías de plásticosPepsiCo, The Procter & Gamble Company, CP Chemical y Dow Investing in the Ocean Fund por Circulate Capital para cumplir con una brecha de financiación para la recolección de residuos plásticos en Asia en países como China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

David Taylor, portavoz de la Alliance to End Plastic Waste y presidente y consejero delegado de Procter & Gamble Company, destaca en el informe: "Los residuos plásticos son un reto serio que requiere una acción rápida y un liderazgo fuerte, y estoy convencido de que la única manera de llegar allí es a través de la acción colectiva, la innovación y la asociación. La Alianza está en una posición única. Podemos desbloquear la circularidad y el valor económico en el plástico post-consumo apoyando una serie de medidas innovadoras a lo largo de la cadena de valor, involucrando a las personas y a los sectores público y privado."

El Informe de Progreso 2020 también anunció la Ambición 2025 de la Alianza. Con un enfoque estratégico en el desarrollo de infraestructura, innovación, limpieza y educación y compromiso, la Alianza y sus miembros construirán modelos y asociaciones invertibles en un plazo de cinco años que:

-- Demostrarán cero residuos plásticos en múltiples ciudades y desviarán millones de toneladas de residuos plásticos a través de proyectos de la Alianza en más de 100 ciudades en riesgo. -- Apoyarán medios de vida saludables para más de 100 millones de personas al permitir la propiedad local de la gestión de residuos. -- Desbloquearán al menos cinco veces su inversión y mucho más para acelerar acciones y soluciones para poner fin a los residuos plásticos y construir ciudades sostenibles.

El Informe de Progreso 2020 de la Alliance to End Plastic Waste se puede descargar en http://bit.ly/Alliance_ProgressReportPRN [http://bit.ly/Alliance_ProgressReportPRN]

Acerca de la Alliance to End Plastic Waste

La Alliance to End Plastic Waste es una organización internacional sin ánimo de lucro que se asocia con ONG gubernamentales, ambientales y de desarrollo económico y comunidades de todo el mundo para abordar el desafío de poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente. A través de programas y asociaciones, la Alianza se centra en soluciones en cuatro áreas estratégicas: infraestructura, innovación, educación y compromiso, y limpieza. En agosto de 2020, la Alianza cuenta con cerca de 50 empresas miembro y simpatizantes que representan a empresas y organizaciones globales en toda la cadena de valor del plástico.

Visite: www.endplasticwaste.org [http://www.endplasticwaste.org/]

