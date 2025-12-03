(Información remitida por la empresa firmante)

- El almacenamiento de alta densidad de 90 bahías de Infortrend ayuda a afrontar el crecimiento de datos y las limitaciones de rack en diversas implementaciones empresariales

TAIPEI, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), un proveedor líder de soluciones de IA y almacenamiento empresarial, anunció hoy la creciente adopción de su almacenamiento unificado EonStor GS 4U de 90 bahías en diversas implementaciones del mundo real.

El almacenamiento de alta densidad Infortrend, antes preferido principalmente para cargas de trabajo especializadas de alto rendimiento como HPC, ha demostrado ser muy eficaz en una amplia gama de entornos empresariales donde la demanda de datos sigue creciendo. La solución EonStor GS de 90 bahías ofrece un rendimiento de hasta 45 GB/s y 2 PB de capacidad bruta en un espacio de 4U. Con controladores de doble redundancia, GS garantiza un funcionamiento continuo y la protección de datos. Admite almacenamiento de archivos, bloques y objetos, ofreciendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversas necesidades de aplicación.

La solución EonStor GS de 90 bahías ha demostrado sus capacidades en implementaciones del mundo real que requieren acceso a datos rápido, confiable y a gran escala:

HPC : Un laboratorio de GPU utiliza tres dispositivos con Lustre para simulaciones basadas en GPU, maximizando el uso de la GPU y garantizando un rendimiento estable en las tareas de HPC.

: Un laboratorio de GPU utiliza tres dispositivos con Lustre para simulaciones basadas en GPU, maximizando el uso de la GPU y garantizando un rendimiento estable en las tareas de HPC. Intercambio de archivos : Una organización gubernamental lo adopta para ofrecer un alto rendimiento para el acceso simultáneo a archivos y la copia de seguridad de Veeam. La misma solución permite a los investigadores policiales abrir al instante archivos de casos, imágenes y vídeos, mientras que los especialistas de la clínica la utilizan para recuperar rápidamente imágenes de pacientes y datos de laboratorio.

: Una organización gubernamental lo adopta para ofrecer un alto rendimiento para el acceso simultáneo a archivos y la copia de seguridad de Veeam. La misma solución permite a los investigadores policiales abrir al instante archivos de casos, imágenes y vídeos, mientras que los especialistas de la clínica la utilizan para recuperar rápidamente imágenes de pacientes y datos de laboratorio. Transmisión de vídeo : Una plataforma multimedia utiliza la solución con una carcasa de expansión para facilitar la transmisión fluida de vídeo y la carga rápida de vídeos.

: Una plataforma multimedia utiliza la solución con una carcasa de expansión para facilitar la transmisión fluida de vídeo y la carga rápida de vídeos. Copia de seguridad: Un instituto de investigación confía en la solución para realizar copias de seguridad de tomografías computarizadas a gran escala y archivos de investigación, integrándose a la perfección con los sistemas de copia de seguridad existentes y plataformas en la nube como Amazon S3.

"Empresas de todos los sectores adoptan cada vez más nuestro almacenamiento GS de alta densidad para gestionar el crecimiento de datos, garantizar un acceso rápido a los mismos y optimizar el espacio limitado en rack. Diseñada para el futuro, la solución ofrece el rendimiento y la escalabilidad de hasta 70 PB que las empresas necesitan para satisfacer las demandas de datos en constante evolución", afirmó Frank Lee, director sénior de Planificación de Productos de Infortrend.

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los últimos estándares, servicios de datos intuitivos, soporte posventa personalizado y un valor inigualable. Para más información, visite www.infortrend.com

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Infortrend Technology, Inc.; otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

