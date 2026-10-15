ALPS nombra a Brian Turnbow para liderar el desarrollo de centros de datos de IA de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa italiana en fase de expansión ha designado a Turnbow para liderar su expansión técnica en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, con un enfoque de conversión de energía en computación que busca aprovechar las fuentes de energía renovables y reutilizar los activos existentes para desarrollar una infraestructura informática más sostenible

TRENTO, Italia, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ALPS anuncia el nombramiento de Brian Turnbow como director técnico de IA. Fundada en Trentino en 2018 y con operaciones en cuatro continentes, la empresa aplica su experiencia en el diseño, la construcción y la operación de centros de datos integrados con sistemas energéticos a los ámbitos de la IA y la HPC.

El acceso a la energía es una de las principales limitaciones para el desarrollo de infraestructuras de IA. Según datos de Terna a 31 de agosto de 2026, las solicitudes de conexión a la red para centros de datos en Italia sumaban más de 100 GW, frente a los aproximadamente 30 GW registrados a finales de 2024; este incremento hace que los plazos de selección de emplazamientos y de conexión a la red sean factores críticos.

El enfoque de ALPS de vincular la capacidad de cómputo con la disponibilidad de energía se basa en una decisión deliberada: ubicar los centros de datos donde ya existe energía —incluso fuera de los principales núcleos de actividad— para reducir la dependencia de zonas de la red eléctrica saturadas. La empresa busca integrar fuentes de energía renovable y rehabilitar emplazamientos industriales en desuso, reutilizando las conexiones a la red, las edificaciones y otros activos existentes siempre que sea técnicamente viable. El objetivo es desarrollar una infraestructura de cómputo más sostenible que aproveche los recursos locales y que, mediante la reutilización de activos, limite la ocupación de suelo y reduzca la necesidad de nuevas construcciones. Esta expansión complementa las operaciones de minería que ALPS mantiene en curso, las cuales continúan desarrollándose conforme a su plan de negocio.

Turnbow liderará la estrategia técnica de ALPS en los ámbitos de IA y HPC, abarcando desde la evaluación de arquitecturas y emplazamientos hasta la colaboración con socios tecnológicos e industriales. Italia será un mercado prioritario. ALPS tiene previsto trasladar su experiencia internacional a Italia y colaborar con empresas italianas de ingeniería e industria, aprovechando también la experiencia de estas últimas en proyectos en el extranjero.

"Italia y Europa cuentan con recursos energéticos, activos industriales y experiencia técnica que podemos aprovechar", comentó Francesco Buffa, consejero delegado y cofundador de ALPS. "Mediante nuestro enfoque de transformar energía en capacidad de cómputo, queremos convertir el potencial energético e industrial de las regiones donde operamos en una ventaja competitiva y ayudar a reducir la brecha de Europa en materia de inteligencia artificial".

Turnbow cuenta con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones e infraestructura digital, tras haber ocupado cargos técnicos en TWT, Unidata y CDLAN. Forma parte de la junta directiva de ITNOG.

"La infraestructura de IA comienza mucho antes del despliegue de las GPU", afirmó Brian Turnbow. "Todo proyecto debe partir de las cargas de trabajo que debe soportar y de los requisitos de los clientes, no solo de la potencia disponible. Mi objetivo es traducir estos requisitos en decisiones de diseño coherentes, creando una capacidad de computación flexible, escalable y sostenible, al tiempo que se aprovechan las fuentes de energía renovable y los activos existentes".

Acerca de ALPS

ALPS diseña, construye y opera centros de datos para aplicaciones de alto consumo energético y computacional, combinando su experiencia en energía con la ingeniería y operación de centros de datos. Su crecimiento internacional ha contado con el respaldo de Azimut mediante una operación de 40 millones de euros en 2023 y una operación sindicada de 105 millones de euros en 2024.

Para más información, visite: www.alps.it

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/alps-nombra-a-brian-turnbow-para-liderar-el-desarrollo-de-centros-de-datos-de-ia-de-proxima-generacion-302908211.html