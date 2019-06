Amgen publica el Documento de Oferta con respecto a la oferta pública en efectivo para los accionistas de Nuevolution (2

Publicado 13/06/2019 23:45:54 CET

La Oferta no se realiza, y no se realizará, directa o indirectamente, en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica mediante el uso del correo postal o algún otro medio o instrumento de comercio interestatal o extranjero, ni de ninguna institución de un mercado nacional de valores, de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Esto incluye, entre otros, transmisiones de fax, correo electrónico, télex, teléfono, Internet y otras formas de transmisión electrónica. La Oferta no se puede aceptar y no se pueden emitir acciones en la Oferta a través de tales usos, medios, instrumentos o instituciones de, o desde, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni por personas que radiquen o residan en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. En consecuencia, este comunicado de prensa y cualquier documentación relacionada con la Oferta no se enviarán ni se deben enviar por correo postal ni transmitir, distribuir, reenviar o enviar por otra vía en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, a ninguna persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana ni a ninguna persona con dirección registrada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Los bancos, corredores, distribuidores y otros mandatarios que poseen acciones para personas de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no deben reenviar este comunicado de prensa o cualquier otro documento relacionado con la Oferta a tales personas. Amgen no pagará ninguna contraprestación de la Oferta en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que sea consecuencia directa o indirecta de una violación de estas restricciones será no válida y cualquier supuesta aceptación por parte de una persona radicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier agente, fiduciario u otro intermediario que actúe de manera no discrecional para un director que imparte instrucciones desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica será no válida y no se aceptará. Cada titular de acciones que participe en la Oferta declarará que no es una persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana, que no radica en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica y no participa en la Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica y que no actúa de manera no discrecional para un director que es una persona australiana, canadiense, hongkonesa, japonesa, neozelandesa o sudafricana radicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o que da la orden de participar en tal Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

No obstante lo anterior, Amgen se reserva el derecho de permitir que la Oferta sea aceptada por personas que no residen en Suecia si, a su entera discreción, Amgen tiene la satisfacción de que la transacción se llevará a cabo de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes.

En la medida en que lo permitan las leyes o reglamentos pertinentes, Amgen o sus corredores pueden comprar o cerrar acuerdos para comprar acciones de Nuevolution, directa o indirectamente, fuera del ámbito de la Oferta antes, durante o después del periodo en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Esto se aplica también a otros valores que sean directamente convertibles en acciones de Nuevolution, tales como derechos, o puedan canjearse o ejercerse por dichas acciones. Estas compras pueden efectuarse a través de la bolsa de valores a precios de mercado o fuera de la bolsa de valores a precios negociados. Cualquier información sobre tales compras será divulgada según lo exigen las leyes o reglamentos de Suecia.

Información importante para accionistas estadounidenses La Oferta descrita en este comunicado y en el Documento de Oferta se realizará para las acciones de Nuevolution, una empresa sueca. La Oferta está ejecutándose en los Estados Unidos de conformidad con una exención de ciertas disposiciones de ofertas públicas estadounidenses estipuladas por la Disposición 14d-1(c) en virtud de la Ley de Mercados de Valores de 1934 de los Estados Unidos enmendada (la "Ley de Valores de los EE. UU."), de conformidad con la Sección 14(e) de la Ley de Valores de los EE. UU. y en cumplimiento de los requisitos de las leyes suecas. Por consiguiente, la Oferta está sujeta a divulgación y a otros requisitos procedimentales, incluidos los relativos a los derechos de retirada, al calendario de la Oferta, a los procedimientos de liquidación y al calendario de pagos, que difieren de los que son pertinentes en virtud de los procedimientos y las leyes de ofertas públicas de los EE. UU. A los accionistas estadounidenses podría resultarles difícil hacer cumplir sus derechos y cualquier reclamación que emane de la legislación de valores estadounidense, ya que Nuevolution está organizada en una jurisdicción no estadounidense y algunos de sus funcionarios y directores, o todos ellos, podrían residir en una jurisdicción no estadounidense. Es posible que los accionistas estadounidenses no puedan demandar a una empresa no estadounidense o sus funcionarios o directores en un tribunal no estadounidense por violaciones de las leyes de valores estadounidenses. Además, puede ser difícil obligar a una empresa no estadounidense y a sus filiales a someterse voluntariamente a la sentencia de un tribunal estadounidense. El recibo de efectivo con arreglo a la Oferta por parte de accionistas que son contribuyentes estadounidenses podría constituir una transacción sujeta a impuestos federales estadounidenses sobre el ingreso y en virtud de las leyes estatales y locales pertinentes de los EE. UU. y otros países, así como de otras leyes fiscales. Se insta a cada accionista a consultar a su asesor profesional independiente sobre las consecuencias fiscales de la Oferta.

De conformidad con la práctica sueca normal y con arreglo a la Disposición 14e-5(b) de la Ley de Mercados de los EE. UU., Amgen y sus filiales o corredores (que actúan como agentes para Amgen o sus filiales, según corresponda) podrían, ocasionalmente y sin que sea con arreglo a la Oferta, directa o indirectamente, comprar, o hacer trámites para comprar fuera de los Estados Unidos, acciones de Nuevolution que sean objeto de la Oferta o cualquier valor que pueda convertirse en tales acciones, o canjearse o ejercerse por estas, antes o durante el periodo en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Estas compras podrían tener lugar en el mercado abierto a los precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados. En la medida en que la información sobre tales compras o trámites de compra se haga pública en Suecia, tal información se divulgará a los accionistas estadounidenses de Nuevolution. Además, los asesores financieros de Amgen podrían también incurrir en actividades comerciales de curso ordinario con valores de Nuevolution, las cuales pueden incluir compras o trámites de compra de tales valores.

Para los fines de esta sección, por "los Estados Unidos" y "los EE. UU." se entiende los Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas y convicciones actuales de Amgen. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos son declaraciones que se podrían considerar como declaraciones prospectivas, incluyéndose cualquier declaración sobre el resultado de la Oferta y cualquier transacción resultante, los beneficios y sinergias de cualquiera de tales transacciones, las consecuencias potenciales de la Oferta para aquellos accionistas de Nuevolution que deciden no aceptar la Oferta, futuras oportunidades para Amgen o Nuevolution y cualquier estimación de ingresos, márgenes de explotación, gastos de capital, efectivo, otros parámetros financieros, resultados o prácticas legales, de arbitraje, políticos, normativos o clínicos esperados, patrones o prácticas de clientes y facultativos, actividades y resultados de reembolso y otras estimaciones y resultados. Las declaraciones prospectivas no representan hechos e involucran riesgos e incertidumbres significativos, incluidos los antes descritos y que se describen más detalladamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. presentados por Amgen, entre los que se incluye su informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q y los informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique lo contrario, Amgen suministra esta información a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, a menos que lo exijan las Reglas de Adquisición o las leyes pertinentes, no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva de este documento producto de nueva información, futuros eventos u otro motivo. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales podrían diferir de los previstos por Amgen.

Notas

(CONTINUA)