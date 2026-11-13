(Información remitida por la empresa firmante)

-Angel Yeast obtiene la medalla de plata de EcoVadis 2026, situándose entre el 10 % de las mejores empresas a nivel mundial

YICHANG, China, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SSE: 600298) ha obtenido la medalla de plata de EcoVadis para 2026, alcanzando una puntuación global de 78/100, lo que supone una mejora de 7 puntos respecto a 2025. Este resultado sitúa a la empresa entre el 10 % de las compañías mejor valoradas por EcoVadis a nivel mundial y dentro del 3 % superior en el sector de "Fabricación de otros productos alimenticios". La evaluación, vigente hasta el 9 de noviembre de 2027, reconoce los avances de la empresa en cuatro áreas clave: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

Acerca de la evaluación de EcoVadis

EcoVadis es un proveedor de calificaciones CSR reconocido a nivel mundial, que evalúa el desempeño no financiero de las empresas en los ámbitos de medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. Su metodología se basa en normas internacionales de sostenibilidad y es ampliamente valorada por su rigor y credibilidad. Angel Yeast ha participado en esta evaluación durante seis años consecutivos, y la Medalla de Plata obtenida en 2026 refleja las mejoras sistemáticas y continuas realizadas por la empresa.

Medio ambiente

Angel Yeast obtuvo resultados sólidos en rendimiento ambiental, con una puntuación de 79/100, lo que la sitúa en el 8 % superior de su sector. La empresa ha establecido políticas específicas con objetivos tanto cualitativos como cuantitativos, incluyendo mecanismos formales para revisar y modificar su política ambiental, así como una responsabilidad definida en torno a dicha política. La compañía es signataria del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y cuenta con las certificaciones ISO 50001, ISO 22000, FSSC 22000 e ISO 14001. Entre las medidas prácticas adoptadas se incluyen la compra y/o generación de energía renovable, la realización de auditorías energéticas y/o de carbono, la reducción de las emisiones de carbono en el transporte y el uso de equipos de climatización (HVAC) eficientes.

Laboral y derechos humanos

En el ámbito laboral y de derechos humanos, la empresa obtuvo una puntuación de 78/100, situándose en el 3 % superior de su sector. Angel Yeast cuenta con la certificación ISO 45001 y ha implementado políticas destacadas en cuestiones clave relacionadas con el ámbito laboral y los derechos humanos; esto incluye objetivos cuantitativos en áreas como las condiciones de trabajo, la salud y seguridad de los empleados, y la gestión de la carrera profesional y la formación. La empresa respalda los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Ética

En el ámbito de la ética empresarial, Angel Yeast obtuvo una puntuación de 76/100, situándose en el 4 % superior de su sector. La empresa ha establecido políticas sólidas en materia de lucha contra la corrupción, fraude, seguridad de la información, blanqueo de capitales y conflictos de intereses, respaldadas por sanciones disciplinarias. Asimismo, cuenta con mecanismos como evaluaciones periódicas de riesgos, formación para la prevención de brechas de seguridad de la información, procedimientos para la presentación de denuncias y protocolos de respuesta ante incidentes.

Adquisiciones sostenibles

Angel Yeast logró un rendimiento sobresaliente en el ámbito de las adquisiciones sostenibles, con una puntuación de 79/100, lo que la sitúa en el 3 % superior de su sector. La compañía ha fijado objetivos cuantitativos, ha integrado cláusulas sociales y medioambientales en los contratos con sus proveedores y ha implementado un código de conducta para los mismos. El desempeño de los proveedores se supervisa mediante auditorías in situ y evaluaciones de riesgos relacionados con posibles impactos negativos en la sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro, todo ello apoyado por programas de incentivos.

Perspectivas de futuro

La medalla de plata de EcoVadis constituye una sólida validación externa de las prácticas CSR de Angel Yeast. De cara al futuro, la empresa mantendrá firme su misión de impulsar la biotecnología y fomentar la innovación en pro de una vida saludable, fortaleciendo continuamente sus sistemas de gestión y sus capacidades en materia de sostenibilidad, con el fin de generar un valor duradero para la sociedad, el medio ambiente y toda la cadena de valor.

Acerca de Angel

Angel Yeast Company es una empresa de alta tecnología que cotiza en bolsa, especializada en el sector de la levadura y la biotecnología. Sus actividades abarcan los ámbitos de la levadura para panificación, los extractos de levadura para aplicaciones alimentarias, la nutrición y salud, y la biotecnología. Es una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de la levadura. Angel cuenta con 35 centros de producción en todo el mundo y ofrece productos y servicios a más de 170 países y regiones.

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