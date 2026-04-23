Antigravity lanza “Project Eternal”: una iniciativa global para preservar la memoria cultural mediante Gauss

Project Eternal - Yingling Innovations Pte Ltd

(Información remitida por la empresa firmante)

Roma, 23th April 2026 (News Aktuell).-

Tras el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, Antigravity anuncia hoy el lanzamiento de Project Eternal. Esta iniciativa global reúne tecnologías avanzadas de imagen, creadores e instituciones culturales para preservar digitalmente el patrimonio compartido de la humanidad.

Project Eternal se basa en dos misiones principales. La primera: preservar sin perturbar. La documentación tradicional del patrimonio suele requerir configuraciones invasivas. Con su dron A1 de 249 g, Antigravity permite capturas de alta fidelidad con un impacto humano mínimo, protegiendo así los sitios más frágiles mientras se registran con gran detalle.

La segunda: democratizar la tecnología. Al combinar las reconocidas cámaras panorámicas de Insta360 con el dron 360° de Antigravity, el proyecto crea un ecosistema aire-tierra fluido que permite capturar entornos completos en un solo recorrido. Para hacer accesible la reconstrucción 3D avanzada, Antigravity colabora con Splatica, plataforma líder en Gaussian Splatting 3D. Juntos lanzan la mayor campaña UGC del mundo en este ámbito, ofreciendo 1.000 cargas gratuitas de vídeos de hasta 10 minutos, para que cualquier persona pueda transformar fácilmente sus imágenes 360° en modelos 3D inmersivos.

Como parte del proyecto, Antigravity también colabora con CyArk en un proyecto piloto en Italia para crear modelos 3D de alta fidelidad de Civita di Bagnoregio y Pompeya. Conocida como la “ciudad que muere”, Civita di Bagnoregio refleja la urgencia de la preservación frente a la erosión y el paso del tiempo, mientras que Pompeya, detenida en el tiempo por la ceniza volcánica, ofrece un registro excepcionalmente detallado de la vida en la antigüedad. Juntas, ponen de relieve tanto la fragilidad como el valor duradero del patrimonio cultural.

Más allá de las colaboraciones institucionales, Antigravity invita a creadores de todo el mundo a participar. Influencers globales utilizarán Gaussian Splatting para generar gemelos digitales de lugares emblemáticos, como teatros romanos o la isla de Jeju, compartiendo sus procesos creativos en redes sociales en las próximas semanas.

Además, se lanzará una campaña UGC global bajo el lema: «Si pudieras preservar un lugar para siempre, ¿cuál sería?». Abierta a usuarios de drones y cámaras panorámicas, la iniciativa invita a creadores 3DGS, arquitectos, arqueólogos y público en general a capturar lugares significativos, generar modelos 3D a través de Splatica y compartir sus historias en línea. Un jurado de expertos en tecnología, arte y patrimonio premiará las contribuciones más destacadas.

A largo plazo, Project Eternal aspira a convertirse en una plataforma global que una a creadores, tecnologías y comunidades para preservar colectivamente la memoria del mundo antes de que desaparezca.

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