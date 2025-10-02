Se anuncian los ganadores de los "2025 Belonging Awards": un referente para las organizaciones líderes

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los ganadores de los "2025 Belonging Awards", organizados por el Employer Branding Institute, organización líder en comunicación de marcas de empleadores, se anunciaron oficialmente en China. Los premios de este año se basaron en una evaluación exhaustiva de empresas en 10 categorías clave, 21 dimensiones y 112 indicadores. Finalmente, las siguientes 72 empresas sobresalieron de la competición, obteniendo el reconocimiento como empleadores ejemplares en Diversidad, Equidad e Inclusión. El 25 de agosto, la ceremonia de entrega de los "2025 Belonging Awards", orgullosamente patrocinada por la marca de licores premium Rémy Cointreau y en colaboración con Jaguar Land Rover China, se celebró con gran estilo en Datong, provincia de Shanxi, China.

Los "2025 Belonging Awards" buscan identificar y reconocer a las empresas que priorizan la pertenencia en sus estrategias, creando entornos de trabajo donde cada empleado se sienta respetado, reconocido, apoyado y empoderado para alcanzar su máximo potencial. Durante los seis meses que duró el proceso de solicitud, se recibieron solicitudes de 694 reconocidas empresas nacionales e internacionales, entre ellas Rémy Cointreau, Mercedes-Benz, BOSCH, Jaguar Land Rover China, HSBC China, L'ORÉAL China, Carlsberg, TCL y BAYER. Estas empresas, provenientes de más de 50 países y regiones de 97 industrias, presentaron la impresionante cifra de 47.192 solicitudes para su consideración. Los premios destacan a las empresas líderes del mercado chino que destacan por sus prácticas innovadoras, sistemáticas e integrales de Diversidad, Equidad e Inclusión, generando un impacto significativo tanto a nivel interno como externo.

El anuncio de los "2025 Belonging Awards" marca un paso significativo para las empresas en el impulso de sus iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión, lo que refleja su compromiso con la innovación y el crecimiento en un entorno de mercado complejo. Los "2025 Belonging Awards" no solo brindan a las organizaciones una comprensión clara de sus inversiones y avances en Diversidad, Equidad e Inclusión, sino que también contribuyen a satisfacer las crecientes exigencias de cumplimiento normativo y transparencia de la normativa global. De este modo, los premios empoderan a las organizaciones para desarrollar sus competencias clave e influencia en Diversidad, Equidad e Inclusión, a la vez que mejoran la visibilidad de marca de los empleadores galardonados.

El Employer Branding Institute es una institución líder en investigación de marcas de empleador, que reúne a figuras destacadas y expertos en recursos humanos en el ámbito de la marca de empleador global. El Employer Branding Institute cuenta con más de 2.000 miembros, incluyendo más de 300 empresas de la lista Fortune Global 500. El Employer Branding Institute es una marca conjunta de HRflag y Wild Theory.

