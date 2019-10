Se anuncian los ganadores del Premio Jóvenes Creativos de JCSI

Publicado 17/10/2019 19:50:53 CET

NUEVA YORK, 17 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- JCS International ha anunciado a los tres ganadores del Premio Jóvenes Creativos de JCSI 2019. Los cortometrajes galardonados, seleccionados entre 26 finalistas que dieron respuesta al tema de este año "Levántate por la paz", son Next To Me (Filipinas), It Starts Within (Albania) y P.E.A.C.E. - A Spoken Word (Reino Unido).

El Premio Jóvenes Creativos de JCS International se creó para fomentar el talento de los jóvenes en todo el mundo e iniciar una conversación sobre la paz. JCS International fue fundado por el líder empresarial y filántropo Ronald S. Lauder. La organización con sede en la ciudad de Nueva York está comprometida con una amplia gama de actividades y servicios, incluidos la defensa de los derechos, la investigación de políticas, las comunicaciones estratégicas y la creación de contenido.

"Nosotros vemos el Premio Jóvenes Creativos de JCS International como una manera especialmente poderosa de fomentar la paz a través del arte", declaró el Sr. Lauder, galardonado con el Directorate Award en la 34.ª edición de los Emmys Internacionales en 2006. "Los ganadores de este año representan tres excelentes ejemplos de esta visión".

Los ganadores de 2019 fueron seleccionados por un prestigioso panel de jueces compuesto por Michal Grayevsky, presidente del jurado, presidente de JCS International y fundador del Premio Jóvenes Creativos; Amanda Nguyen, fundadora y consejera delegada de Rise; Fred Graver, asesor; Anne Bahr Thompson, directora general de Filantropía de Synergos; Lisa Azuelos, productora y directora cinematográfica; Devin Woods, director del Programa Big Bad Boo; Alvaro Pereira, periodista de televisión, y Oliver Mahrdt, productor de festivales y películas.

Los tres ganadores volarán a Nueva York para recibir su premio el sábado 23 de noviembre durante el Festival Internacional de Televisión de los Emmy Internacional. La gala de los premios Emmy Internacional tendrá lugar el lunes, 25 de noviembre.

Información sobre los ganadores:

Next To Me

-- Por: Breech Asher Harani -- País: Filipinas -- Sinopsis: Tras la batalla de Marawi en Filipinas en 2017, muchos musulmanes emigraron de Marawi a Mindanao. Se forzó a los niños desarraigados a cambiar de colegio, y allí sufrieron acoso escolar y discriminación, especialmente en las comunidades no musulmanas.

It Starts Within

-- Por: Artes Ferruni -- País: Albania -- Sinopsis: Con todos los problemas del mundo, a veces puede ser abrumador ponerse del lado de la paz. ¿Por dónde empieza uno? La película explora una respuesta sencilla pero crucial a esa pregunta. La paz proviene de dentro y solo desde ahí puede empezar a aflorar.

P.E.A.C.E. - A Spoken Word

-- Por: Funke Alafiatayo -- País: Reino Unido -- Sinopsis: Escrita y representada por Funke Alafiatayo, esta película hablada desafía al público a pensar qué ocurriría si cada uno de nosotros dedicase un minuto a luchar por la paz.

