(Información remitida por la empresa firmante)

-Apertura Gene Therapy y Viralgen anuncian una colaboración estratégica para la fabricación de TfR1 CapX, una cápside de última generación para terapias génicas diseñadas para tratar enfermedades del sistema nervioso central

NUEVA YORK y SAN SEBASTIÁN, España, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Apertura Gene Therapy, una empresa de biotecnología que desarrolla cápsides de AAV de próxima generación para la administración de medicamentos genéticos, y Viralgen, una organización líder de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en terapias génicas con virus adenoasociados recombinantes (rAAV), anunciaron hoy una colaboración estratégica de fabricación para respaldar programas de terapia génica que utilizan TfR1 CapX de Apertura, una novedosa cápside de AAV que se dirige al receptor de transferrina 1 humano (hTfR1) para atravesar la barrera hematoencefálica.

Mediante esta colaboración, los licenciatarios de Apertura pueden acceder de manera eficiente al plásmido TfR1 CapX a través de la plataforma integrada de fabricación de AAV de Viralgen, aprovechando su experiencia técnica. Esta colaboración tiene como objetivo facilitar el proceso de escalado y garantizar una transición fluida de la investigación al desarrollo clínico.

"Esperamos que varios socios de Apertura impulsen programas que utilizan TfR1 CapX hacia la fase clínica este año y el próximo, y esta colaboración con Viralgen está diseñada para facilitar el avance de nuevas terapias que aprovechan TfR1 CapX", afirmó Diego Garzón, Ph.D., director comercial de Apertura.

TfR1 CapX es una cápside de AAV administrada por vía intravenosa (IV) diseñada para unirse al TfR1 humano, atravesar la barrera hematoencefálica y transducir ampliamente los tejidos del SNC cuando se administra en dosis bajas. TfR1 CapX ha demostrado selectividad hacia el SNC en comparación con otros tejidos, con una transducción robusta de neuronas y astrocitos en diferentes regiones del cerebro, como se muestra en extensas pruebas preclínicas realizadas de forma independiente por varios grupos.

"Creemos que contar con un marco de producción bien definido permite que los programas de terapia génica avancen de manera más eficiente hacia el desarrollo clínico y respalda el desarrollo de terapias génicas más efectivas y escalables", afirmó Jimmy Vanhove, consejero delegado de Viralgen.

Viralgen ha ampliado la producción de TfR1 CapX y está lista para apoyar los programas de investigación y desarrollo clínico. El proceso de fabricación de la plataforma AAV, ya establecido, se ha implementado con éxito en más de 1.500 lotes.

Viralgen ofrece servicios de CMC, incluyendo materiales de partida esenciales como la creación de bancos de células maestras (MCB) y el suministro de plásmidos, como parte de sus servicios integrados de fabricación de AAV. Actualmente, estas capacidades se utilizan para generar MCB y plásmidos para la colaboración en el proyecto TfR1 CapX.

"Gracias a esta colaboración, los licenciatarios de Apertura pueden beneficiarse de un suministro eficiente y rápido del plásmido TfR1 CapX para respaldar la producción clínica de terapias génicas en investigación mediante un proceso de fabricación escalable y consolidado", declaró Jorge Santiago-Ortiz, Ph.D., vicepresidente de CMC y Asuntos Regulatorios de Apertura. "La colaboración está estructurada para respaldar la planificación de la fabricación clínica y la interacción con los organismos reguladores a medida que Apertura avanza en sus programas de terapia génica".

Acerca de Viralgen

Viralgen es una organización líder de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada exclusivamente en terapias génicas basadas en virus adenoasociados (AAV). Fundada en 2017 como filial de AskBio, Inc., perteneciente al grupo Bayer AG, Viralgen ofrece soporte integral desde el desarrollo inicial hasta la fabricación comercial a gran escala. Gracias a su línea celular en suspensión Pro10™ y a la plataforma de fabricación Aava™, Viralgen logra una fabricación escalable, de alto rendimiento y líder en la industria para todos los serotipos de AAV. Ubicada en San Sebastián (España) su moderna planta cuenta con tres salas cGMP con una capacidad de 2.000 litros cada una, certificadas por la AEMPS/EMA, e integra servicios como la producción de plásmidos, la optimización de procesos, el llenado y acabado, y las pruebas de control de calidad internas. Con más de 1.500 lotes de AAV producidos, Viralgen ofrece soluciones fiables y eficientes que permiten que las terapias génicas que cambian la vida lleguen a los pacientes con mayor rapidez y consistencia. Más más información en viralgen.com y síganos en LinkedIn.

Acerca de Apertura Gene Therapy

Apertura Gene Therapy desarrolla medicamentos genéticos y cápsides AAV de última generación que interactúan con receptores relevantes para el ser humano, con el objetivo de lograr una administración génica más eficaz y selectiva. La cápside principal de la compañía, TfR1 CapX, utiliza el receptor de transferrina 1 humano para permitir la administración intravenosa al cerebro y la médula espinal. Este mecanismo de transporte ya establecido cuenta con un sólido historial clínico en poblaciones pediátricas y geriátricas, lo que amplía su potencial para tratar enfermedades neurológicas y genéticas graves. Apertura ha otorgado licencias de sus cápsides de última generación a varios socios, y se espera que los programas entren en ensayos clínicos este año y el próximo. Fundada en 2021 con tecnología del Broad Institute y respaldada por Deerfield Management Company, Apertura Gene Therapy tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Obtenga más información en aperturagtx.com y síganos en LinkedIn.

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