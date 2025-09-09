Appian lanza su última actualización de Appian Platform con Inteligencia Artificial para las empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

MCLEAN, Va., 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), la plataforma líder en automatización de procesos con IA ha anunciado recientemente mejoras que permiten a las organizaciones trabajar de forma más inteligente, con análisis más rápidos, mayor escalabilidad y un acceso a la IA más seguro. Entre las actualizaciones más importantes destacan la búsqueda semántica inteligente impulsada por IA, la disponibilidad de la IA de Appian para entornos autogestionados y FedRAMP, la escalabilidad automática de data fabric y los informes Process HQ que se integran directamente en los sitios web.

Búsqueda inteligente y disponibilidad de IALa búsqueda inteligente con IA mejorada de Appian ofrece resultados basados en la intención del usuario, no sólo en palabras clave. Gracias a sus capacidades semánticas y al acceso a millones de registros de datos y documentos conectados mediante el data fabric de Appian, permiten ofrecer resultados más precisos para responder las consultas de los usuarios, encontrar casos relacionados y las acciones inteligentes de los agentes.

Además, todas las funciones de IA de Appian están disponibles para entornos autogestionados y FedRAMP, lo que garantiza a todos los clientes, incluidos aquellos del sector público, el acceso a una inteligencia artificial segura y de nivel empresarial.

"Hemos mejorado nuestros procesos de cotización, reclamaciones y suscripción mediante la optimización de procesos impulsada por IA. Gracias al uso de Process HQ para identificar cuellos de botella y promover la mejora continua, apoyado por las capacidades de IA generativa de Appian, seguimos cumpliendo con nuestros planes estratégicos" afirmó Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer en MagMutual.

Escalabilidad automática de data fabricEl data fabric de Appian integra información procedente de múltiples sistemas empresariales en un modelo único y seguro. Con esta actualización, las consultas de alto rendimiento se escalan automáticamente para dar soporte a empresas en crecimiento, optimizando el rendimiento sin necesidad de intervención manual. Esto facilita el desarrollo y reduce riesgos en casos de uso con gran volumen de datos.

Además, la nueva carga asíncrona de la interfaz aumenta la capacidad de respuesta de las aplicaciones al cargar los datos más lentos en segundo plano. Los usuarios disfrutan de interacciones con las aplicaciones más rápidas, incluso cuando la interfaz es compleja o contiene muchos datos.

Informes Process HQCon las últimas mejoras de Process HQ, los usuarios pueden integrar informes y dashboards directamente en los sitios web de Appian, lo que facilita compartir información sin abandonar el sitio web, ni depender del soporte técnico. Esta actualización, además, introduce informes detallados configurables, permitiendo a los usuarios explorar los datos de la empresa desde múltiples ángulos, así como acceder a la información más detallada con un solo clic.

"Esta versión facilita a todas las organizaciones, incluidos nuestros clientes gubernamentales, el acceso seguro a la IA de nivel empresarial" explicó Michael Beckley, CTO, Appian. "Ofrecemos IA con controles rigurosos y total transparencia, sin comprometer el control o la seguridad".

Appian es la plataforma líder en automatización de procesos mediante IA, centrada en mejorar los procesos básicos que definen a las empresas en todo el mundo, desde su funcionamiento hasta la forma en que atienden a los clientes y aportan valor. Al integrar la IA en los procesos, Appian aporta propósito, gobernanza y responsabilidad, todos ellos elementos esenciales para maximizar su valor. Estas últimas mejoras hacen que la incorporación de la IA en los procesos empresariales sea más sencilla que nunca. Descubra como integrar la IA en sus procesos.

Acerca de Appian

Appian es la Compañía de los Procesos. Ofrecemos una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos para reducir costes, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja estratégica. Comprometidos con el éxito del cliente, prestamos servicio a muchas de las empresas más grandes del mundo en todos los sectores. Para obtener más información, visite appian.es. [Nasdaq: APPN]

Síguenos Appian Iberia: LinkedIn, X

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763735...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-lanza-su-ultima-actualizacion-de-appian-platform-con-inteligencia-artificial-para-las-empresas-302545353.html