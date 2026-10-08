Araceli Biosciences y Ginkgo Bioworks incorporan la obtención de imágenes celulares al laboratorio de Nebula (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Araceli Biosciences y Ginkgo Bioworks incorporan la obtención de imágenes celulares a gran escala al laboratorio en bucle de Nebula

El sistema Endeavor añade la generación más rápida de datos celulares de alto contenido a la investigación continua de Ginkgo

PORTLAND, Ore. y BOSTON, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences y Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA) han dado a conocer hoy la integración del instrumento de imágenes de alto contenido Endeavor de Araceli en Nebula, el laboratorio autónomo de Ginkgo en Boston. El Endeavor, el sistema de imágenes de alto contenido más rápido del mundo, incorpora imágenes celulares que cuentan con análisis en tiempo real para las tecnologías existentes de Nebula, proporcionando a los investigadores los grandes conjuntos de datos seleccionados que son necesarios para entrenar y validar modelos de IA destinados al descubrimiento de fármacos.

Nebula se basa en los carros de automatización reconfigurables (RAC) de Ginkgo. Cada RAC es una unidad modular que combina brazos robóticos, transporte automatizado de muestras y software de control unificado, y con ello puede añadir o reorganizar instrumentos según cambien los flujos de trabajo. Diariamente, decenas de científicos utilizan los más de 100 RAC de Nebula para realizar investigaciones reales, enviando protocolos y obteniendo sus datos al día siguiente. Nebula realiza el trabajo de muchos científicos de forma autónoma y también en paralelo, funcionando día y noche y ocupando aproximadamente un tercio del espacio que requeriría una mesa de laboratorio tradicional para el mismo trabajo.

El Endeavor, que es capaz de obtener imágenes de una placa de 1.536 pocillos en menos de cuatro minutos, está integrado en el sistema basado en RAC de Nebula y funciona continuamente junto con sus experimentos permanentes. Gracias al software ClaireRT™ de Araceli, el Endeavor analiza cada pocillo al tiempo que se captura la imagen. Si un pocillo no cumple con los criterios definidos, el sistema puede alertar a los operadores o a Nebula, o detener la adquisición de imágenes para que se solucionen los problemas antes de que continúe el experimento.

"La próxima generación de IA en el descubrimiento de fármacos va a necesitar de una escala de datos biológicos completamente diferente", afirmó Matt Beaudet, director general y consejero delegado de Araceli Biosciences. "El laboratorio en sí está cambiando. Ahora genera datos celulares, interpreta lo que observa y responde en tiempo real. Ginkgo lo está consiguiendo gracias a Nebula, y Araceli incorpora imágenes de alto contenido y análisis en tiempo real a este proceso a gran escala".

"Un laboratorio autónomo se vuelve más valioso cada vez que se le añade un instrumento de última generación", comentó Jason Kelly, cofundador y consejero delegado de Ginkgo Bioworks. "Gracias a su propio laboratorio autónomo, cualquiera de sus científicos puede acceder a las imágenes de alto contenido de última generación de Endeavor y conectarlas fácilmente con todos sus demás instrumentos. Eso es lo que se obtiene con un laboratorio autónomo: las mejores herramientas de biología, conectadas en un solo sistema con el mismo software, ejecutando sus experimentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

Acerca de Araceli Biosciences: Araceli Biosciences lleva a cabo el desarrollo de instrumentos de imagen de alto contenido más rápidos del mundo y software de análisis con IA para laboratorios automatizados basados en inteligencia artificial. Sus soluciones integradas ofrecen información celular en tiempo real que permite a los flujos de trabajo automatizados verificar la calidad y tomar decisiones en cada etapa de un experimento, ayudando a las organizaciones biotecnológicas y farmacéuticas a acelerar sus descubrimientos con mayor rapidez y confianza. Más información en aracelibio.com.

Acerca de Ginkgo Bioworks: Ginkgo Bioworks desarrolla las herramientas que facilitan la ingeniería biológica para todos. La empresa ofrece laboratorios autónomos que reemplazan el trabajo manual con robótica, consiguiendo una mejora significativa de la productividad de los científicos. El laboratorio autónomo propio de Ginkgo también está disponible como "laboratorio en la nube" por medio de nuestros servicios de investigación por contrato Datapoints and Solutions. Si desea más información, visite ginkgo.bio o síganos en redes sociales como X (@Ginkgo y @Ginkgo_Biosec), Instagram (@GinkgoBioworks), Threads (@GinkgoBioworks) o LinkedIn. Ginkgo Bioworks desarrolla infraestructura de laboratorios autónomos y servicios de generación de datos biológicos para que la ciencia experimental sea más escalable y accesible. Ginkgo Bioworks es la plataforma horizontal líder en programación celular, que ofrece servicios flexibles e integrales que resuelven los desafíos de organizaciones en diversos mercados, desde la alimentación y la agricultura hasta la industria farmacéutica y los productos químicos industriales y especializados.

Declaraciones prospectivas de Ginkgo Bioworks: Este anuncio contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores, incluidas declaraciones sobre las capacidades y el éxito potencial de la asociación y los laboratorios autónomos de Ginkgo. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras "creer", "poder", "proyectar", "potencial", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "puede", "debería", "querer", "sería", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este anuncio, incluidos, entre otros: (i) nuestra capacidad para lograr ahorros de costes a corto y largo plazo asociados con nuestros planes de consolidación de sitios, incluida la capacidad de rescindir arrendamientos o encontrar subarrendatarios para instalaciones no utilizadas, (ii) la volatilidad en el precio de los valores de Ginkgo debido a una variedad de factores, incluidos los cambios en las industrias competitivas y altamente reguladas en las que Ginkgo opera y planea operar, las variaciones en el rendimiento entre los competidores y los cambios en las leyes y regulaciones que afectan el negocio de Ginkgo, (iii) la capacidad de implementar planes comerciales, pronósticos y otras expectativas, e identificar y realizar oportunidades comerciales adicionales, incluso con respecto a nuestras ofertas de soluciones y herramientas, (iv) el riesgo de caídas en la demanda de productos que utilizan biología sintética, (v) la incertidumbre con respecto a la demanda de programas de monitoreo pasivo y servicios de bioseguridad, (vi) cambios en la industria de la bioseguridad, incluidos los debidos a avances en tecnología, competencia emergente y evolución en las demandas, estándares y regulaciones de la industria, (vii) el resultado de cualquier procedimiento legal pendiente o potencial contra Ginkgo, (viii) nuestra capacidad de obtener los beneficios esperados y el éxito de nuestros programas y activos de plataforma, (ix) nuestra capacidad de desarrollar con éxito células modificadas, bioprocesos, paquetes de datos u otros entregables, (x) el éxito en el desarrollo, producción o fabricación de productos de nuestros clientes, (xi) nuestro exposición a la volatilidad y a los riesgos de liquidez inherentes a la tenencia de participaciones en otras empresas operativas y otras contraprestaciones no monetarias que podamos recibir por nuestros servicios, (xii) el impacto negativo potencial en nuestro negocio de nuestra reestructuración o el fracaso en la obtención de los ahorros previstos asociados a la misma, (xiii) la incertidumbre con respecto a las prioridades presupuestarias del gobierno y la financiación asignada a las agencias gubernamentales, incluidos los posibles efectos adversos del cierre del gobierno de Estados Unidos, (xiv) nuestra capacidad para escalar, expandir la capacidad y continuar desarrollando las capacidades de nuestro laboratorio autónomo (incluido Nebula) en los plazos y en la medida que anticipamos, (xv) el ritmo y el grado en que la infraestructura de laboratorio autónomo es adoptada por, y reemplaza el trabajo de laboratorio manual en, los mercados más amplios de ciencias de la vida y biotecnología industrial, (xvi) el tamaño, la composición y el crecimiento reales de los mercados a los que nos dirigimos, que pueden diferir sustancialmente de nuestras estimaciones, (xvii) nuestra capacidad para integrar nuestra plataforma de laboratorio autónomo con modelos de inteligencia artificial de terceros y otras tecnologías, y la tasa de desarrollo y adopción de dichas tecnologías, y (xviii) nuestra capacidad para mantener y expandir alianzas estratégicas y relaciones con clientes, incluidas aquellas con socios mencionados en este anuncio. La lista de factores anterior no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del informe anual de Ginkgo en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") el 26 de febrero de 2026, y otros documentos presentados por Ginkgo periódicamente ante la SEC. Estos documentos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y Ginkgo no asume ninguna obligación ni tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Ginkgo no ofrece ninguna garantía de que vayan a cumplir sus expectativas.

Contacto para inversores y medios de Araceli Biosciences: corporaterelations@aracelibio.com

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