Aramco Ventures abrirá una nueva oficina en París y ampliará su presencia global en innovación

DHAHRAN, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco Ventures, la división de capital de riesgo de Aramco, anunció hoy sus planes de abrir una nueva oficina en París, Francia, en 2026. Esta expansión pone de relieve el creciente compromiso de Aramco con la innovación global, a medida que la compañía continúa invirtiendo en tecnologías de última generación que respaldan su estrategia a largo plazo de diversificación empresarial y transformación energética.

Con más de 7.000 millones de dólares en capital asignado, Aramco Ventures desempeña un papel clave en la identificación e inversión en startups innovadoras y soluciones tecnológicas en diversos sectores. La oficina de París será un recurso clave para acceder al vibrante ecosistema de innovación de Francia y Europa, reconocido mundialmente por sus fortalezas en inteligencia artificial, ciberseguridad, digitalización industrial y computación cuántica.

París: una opción estratégica para la innovación y el crecimiento

Francia se está consolidando rápidamente como uno de los principales centros de la UE en materia de IA, innovación digital y cuántica, impulsada por audaces iniciativas gubernamentales y un ecosistema en desarrollo de empresas emergentes, universidades, investigadores e inversores. Iniciativas destacadas como la Estrategia Nacional Cuántica y las inversiones nacionales en IA han posicionado a Francia como un destino privilegiado para la inversión tecnológica global.

Este impulso innovador se complementa con instituciones académicas como la Universidad París-Saclay, primera en Europa en matemáticas, física e ingeniería, y plataformas de innovación como Station F, el campus de empresas emergentes más grande del mundo.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco y presidente de Aramco Ventures, afirmó: "Aramco está aprovechando tecnologías avanzadas con el potencial de resolver algunos de los problemas más complejos del mundo. Aramco Ventures, nuestro programa global de capital riesgo, desempeña un papel fundamental en este proceso al financiar empresas emergentes y empresas de alto crecimiento a la vanguardia de la innovación, en áreas que van desde la sostenibilidad hasta la IA industrial. Esto impulsa la diversificación de Aramco y refuerza su ventaja competitiva. A través de la nueva oficina en París, Aramco Ventures ampliará su presencia internacional con el objetivo de contribuir aún más a los emocionantes avances científicos y tecnológicos en Francia, uno de los tres principales mercados de capital riesgo de Europa, así como en toda la región europea".

Aprovechar el éxito de las inversiones existentes en Francia

Aramco no es nuevo en el ecosistema de investigación francés, ya que cuenta con un centro de investigación de combustibles en París, especializado en energía, transporte y medio ambiente. Además, sus programas de capital riesgo ya han realizado dos inversiones en startups francesas: Pasqal, empresa de computación cuántica, y Prophesee, desarrollador de una plataforma de visión neuromórfica diseñada para mejorar la eficiencia y la inteligencia de los sistemas de procesamiento de vídeo. Con su oficina en París, Aramco Ventures buscará profundizar la colaboración con fundadores, instituciones e inversores en Francia, ayudando a escalar tecnologías de última generación en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la deeptech y la sostenibilidad.

Acerca de Aramco Ventures

Aramco Ventures es la división de capital riesgo de Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y química del mundo. Con sede en Dhahran y oficinas en Norteamérica, Europa y Asia, sus programas de capital riesgo estratégico invierten globalmente en empresas emergentes y de alto crecimiento con tecnologías de importancia estratégica para su matriz, Aramco, apoyando principalmente su descarbonización operativa, nuevos negocios de combustibles con bajas emisiones de carbono e iniciativas de transformación digital. Aramco Ventures también gestiona Prosperity7, su programa de inversión en tecnologías disruptivas.

Para obtener más información, visite www.aramcoventures.com.

