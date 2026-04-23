(Información remitida por la empresa firmante)

Arasan anuncia la disponibilidad inmediata de su propiedad intelectual para el controlador de host UFS 5.0. Esta propiedad intelectual ya está siendo utilizada por empresas de pruebas para el cumplimiento normativo y las pruebas de producción

SAN JOSÉ, California, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Arasan amplía su larga trayectoria de soporte para los estándares JEDEC y MIPI con la disponibilidad inmediata de la IP del controlador de host UFS 5.0. La IP del controlador de host UFS 5.0 de Arasan admite un rendimiento máximo de 46,694 Gbps con operación M-PHY HS-Gear 6, lo que proporciona velocidades de transferencia de datos muy altas con un bajo consumo de energía para aplicaciones móviles avanzadas, como teléfonos inteligentes de gama alta y dispositivos de IA de borde.

Arasan se unió a la Asociación UFS en 2010 y fue el primer proveedor de la industria en ofrecer soluciones IP UFS completas, junto con la IP M-PHY, en 2011. La IP UFS de Arasan ha sido licenciada por importantes fabricantes de memorias y empresas de semiconductores desde 2011. Nuestra IP UFS es el estándar de facto utilizado en los probadores de producción y de conformidad UFS.

Universal Flash Storage (UFS) es un estándar JEDEC para dispositivos de almacenamiento móvil de alto rendimiento, adecuados para el almacenamiento de datos de próxima generación. UFS también ha sido adoptado por Mobile Industry Processor Interface (MIPI) como estándar de transferencia de datos diseñado para sistemas móviles. UFS incorpora el estándar MIPI UniPro, así como el estándar M-PHY de MIPI Alliance. Arasan ha sido miembro ejecutivo de la Asociación MIPI desde 2005 y ofrece la cartera más amplia de IP MIPI, incluyendo IP UNIPRO y IP M-PHY.

"Nos enorgullece ampliar nuestro liderazgo en UFS con el anuncio de nuestra IP de host UFS 5.0. Esta IP responde a la necesidad de velocidades más altas en aplicaciones móviles que requieren un alto rendimiento con bajo consumo de energía y un número reducido de pines. Esperamos que nuestra IP UFS 5.0, compatible con los estándares y probada en plataformas de emulación y de prueba de producción, acelere la adopción de UFS 5.0 en ASICs", declaró Prakash Kamath, responsable tecnológico de Arasan.

La IP de host UFS 5.0 de Arasan se suma a nuestra completa cartera de soluciones IP de memoria de estado sólido, que incluye IP xSPI e IP PSRAM para memoria flash NOR, controlador eMMC para aplicaciones de memoria flash NAND de bajo rendimiento e IP de controlador de memoria flash NAND con IP PHY integrada a la perfección. Las IP PHY están disponibles en nodos de hasta 4 nm en las principales fundiciones. La IP de host UFS 5.0 de Arasan está disponible para su licenciamiento inmediato junto con el M-PHY DFE (Digital Front End) y el paquete de software UFS 5.0. La IP de host Arasan UFS 5.0 está disponible para su uso en aplicaciones FPGA y ASIC. Póngase en contacto con sales@arasan.com

Si desea más información visite https://www.arasan.com/products/UFS/

Acerca de Arasan: Arasan Chip Systems es un proveedor líder de IP para almacenamiento móvil e interfaces de conectividad móvil, con más de mil millones de chips distribuidos con nuestra IP. Nuestras soluciones de IP totales de alta calidad y probadas en silicio abarcan IP digital, IP PHY de señal mixta analógica, IP de verificación, HDK y software. Con un fuerte enfoque en SoC móviles, hemos estado a la vanguardia de la evolución móvil desde mediados de los 90, proporcionando soporte a varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes, automóviles, drones y dispositivos IoT, con nuestra IP basada en estándares.

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