Archax obtiene autorizaciones adicionales en España, incluyendo las de Asesoramiento y Custodia - Archax

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 21 de septiembre de 2026.- Archax Group, proveedor de plataformas de activos digitales regulados, anunció hoy que su filial española, Archax Markets Europe, S.V., S.A., ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, para los servicios de Recepción y Transmisión de Órdenes (RTO), Ejecución, Colocación, Custodia y Asesoramiento, sumándose a sus autorizaciones ya existentes en España.

La posibilidad de extender estas autorizaciones y capacidades a toda la UE convierte a Archax Markets Europe en una Infraestructura MTF, Broker y Custodio plenamente regulado para Instrumentos Financieros y derivados en toda la región.

Su condición de Infraestructura de Mercado (MTF), Broker y custodio, totalmente regulado, tanto para activos como para instrumentos derivados permite a Archax Markets Europe extender sus servicios a clientes profesionales y elegibles a toda la UE y EEA.

Esta aprobación supone otro hito importante en la expansión global de Archax, al establecer una amplia gama de servicios, productos e instrumentos financieros regulados en la Unión Europea y completar una sólida presencia internacional que ahora abarca el Reino Unido (FCA), los EE. UU. (SEC/FINRA) y la UE (ESMA, CNMV, MIFID).

A través de su entidad europea, Archax podrá ofrecer a inversores institucionales, elegibles y profesionales de la UE, colocaciones privadas, RTO y ejecución de instrumentos financieros, tanto tradicionales como tokenizados. Estos instrumentos también podrán cotizar en la bolsa europea de Archax para mejorar la liquidez y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación para pequeñas y medianas empresas. Cabe destacar que la nueva autorización de la firma en la UE también incluye la capacidad de ofrecer servicios de custodia y asesoramiento a clientes de la UE y de fuera de la UE.

Graham Rodford, CEO y cofundador de Archax: “La ampliación de nuestras autorizaciones regulatorias en la UE, junto con las obtenidas recientemente en EE. UU., permite a Archax ofrecer a sus clientes una gama más amplia de productos y servicios de activos digitales en toda Europa y le sitúa en una posición única, con un modelo y una presencia verdaderamente multijurisdiccionales que representan una ventaja estructural que pocos pueden igualar».

Además, la aprobación de la UE permite a Archax atender la creciente demanda institucional mundial de activos tokenizados, a medida que las políticas y reguladores de la UE avanzan hacia un marco más claro para los mercados de activos digitales.

Sobre Archax

Archax provides the global, regulated on-chain capital markets infrastructure that allows traditional financial markets participants to bridge into the digital/crypto/DeFi space.

Archax es una plataforma de activos digitales regulada en el Reino Unido, la UE y EE. UU., dirigida a clientes profesionales e instituciones.

Fundada por expertos del mercado de capitales tradicional, Archax opera todo tipo de activos digitales, desde criptomonedas no reguladas hasta activos reales tokenizados (RWA) regulados.

Archax también abarca todo el ciclo de vida digital, desde la emisión de tokens y la captación de fondos hasta la negociación y la custodia.

Archax proporciona la infraestructura global y regulada de mercados financieros en Blockchain permitiendo a los participantes de los mercados tradicionales acceder al espacio digital, de criptomonedas y DeFi.

Para más información, acceda a https://archax.com

Contacto: media@archax.com.

Datos de contacto:

Emisor: Archax Group

Contacto: p.yravedra@archax.com