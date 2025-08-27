ARCHIPELAGO lanza Reserva Real by HARPER, su primer proyecto de Condo-Hotel en Punta Cana

(Información remitida por la empresa firmante)

PUNTA CANA, República Dominicana, 27 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- ARCHIPELAGO, el grupo hotelero privado más grande del Sudeste Asiático, anuncia con orgullo la apertura de Reserva Real by HARPER en colaboración con Noval Properties, una importante promotora inmobiliaria dominicana. Ubicado dentro del exclusivo Cocotal Golf & Country Club, este concepto combina la elegancia mediterránea con el encanto caribeño, inspirado en la colorida arquitectura de Portofino.

Reserva Real by HARPER combina la comodidad de un hogar con una hospitalidad de primer nivel. Este lanzamiento marca un hito clave en la expansión de Archipelago por el Caribe y Latinoamérica.

Suites para cada estilo de vidaLa propiedad ofrece suites adaptadas a diversas necesidades de viaje:

Servicios que redefinen la estanciaReserva Real by HARPER mejora la experiencia de los huéspedes con:

Los huéspedes también pueden disfrutar de acceso directo a un centro comercial, ideal para estancias sin estrés.

"Esta propiedad refleja nuestro compromiso con soluciones innovadoras que se alinean con las expectativas cambiantes de los viajeros actuales, y estamos encantados de presentar nuestra marca HARPER a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe", afirmó José Luis Leonardo, vicepresidente ejecutivo para las Américas.

Esta apertura marca un nuevo capítulo en la expansión caribeña de Archipelago, destacando su compromiso con la innovación y la cultura local. Para viajes de negocios, placer o estancias prolongadas, Reserva Real by HARPER ofrece una experiencia acogedora en Punta Cana.

Acerca de Archipelago

Archipelago es el grupo hotelero privado más grande del Sudeste Asiático, con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 300 hoteles en el Sudeste Asiático, Latinoamérica, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía. Una compañía hotelera de confianza con una larga trayectoria y 13 marcas galardonadas, entre ellas Aston, Alana, Huxley, Kamuela, Avanika, Harper, Quest, Four Corners, Neo, fave, Nordic, Powered by Archipelago y Aston Collection.

archipelagointernational.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2758980/Pool_Reserva_Real_by_Harper.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310078/ARCHIPELAGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/archipelago-lanza-reserva-real-by-harper-su-primer-proyecto-de-condo-hotel-en-punta-cana-302540078.html