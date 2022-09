Artmarket.com añade Ethereum y Bitcoin a sus bases de datos de Artprice multidivisa (1)

Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com

PARIS, 17 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ --Desde su creación en 1997, Artprice by Artmarket.com siempre ha sido muy receptivo a las principales tendencias y transformaciones del mercado del arte. De hecho, a lo largo de los años, ha sido uno de los principales impulsores de la evolución del mercado del arte actual y se ha adelantó a todos los demás al predecir su desmaterialización.

Internet fue, por supuesto, el principal factor de cambio, en particular la llegada de Internet de alta velocidad, la fibra, el 5G+ y, muy pronto, las constelaciones de satélites en órbitas bajas como Starlink. Junto a estos avances tecnológicos, hemos asistido al desarrollo de Big Data de la información del mercado del arte y de la inteligencia artificial (IA). En cada momento, Artprice by Artmarket ha sido capaz de anticipar e integrar estas nuevas tecnologías internamente con su capacidad de I+D ultra sofisticada.

Las 6.300 casas de subastas mundiales afiliadas a Artprice (desde hace más de dos décadas) realizan el 98% de sus ventas en línea, y hoy en día nadie se sorprende ante esta realidad. Esta desmaterialización ha sido posible gracias a la absoluta confianza que Artprice by Artmarket.com ha sido capaz de generar, al estandarizar todos los datos del mercado del arte para todas las transacciones, ya sean físicas o virtuales.

Esto explica la posición de Artprice by Artmarket como líder mundial en información sobre el mercado del arte durante 25 años, respaldada por la mayor colección propia de manuscritos y catálogos de venta originales impresos en el mundo desde 1700, que a su vez legitiman la estandarización digital del mercado del arte mundial.

Pero apenas el mercado del arte aceptó su destino digital, llegaron los NFT (Token No Fungibles) y el Metaverso, impulsando aún más esta desmaterialización, y creando un puente con el mundo de la criptodivisas (especialmente Ethereum, la criptodivisa de referencia para las transacciones en NFT de Arte), que con el "Smart Contract" (incluyendo derechos de autor y sucesivas certificaciones de transferencia) y su Blockchain asegurada, es una herramienta vital para un mercado del arte desmaterializado.

Artmarket.com se centra especialmente en Ethereum (ETH), la criptodivisa de referencia (capitalización de 220.000 millones de dólares) en este nuevo mercado del arte, sin dejar de lado al Bitcoin (BTC), que sigue siendo el mayor criptoactivo histórico en términos de capitalización de mercado (412.000 millones de dólares).

Desde hace 3 años, Artmarket.com sigue de cerca la transición hacia "The Merge" para la Blockchain Ethereum 2.0 totalmente descarbonizada, en el contexto de la crisis energética mundial, que no ha hecho más que empezar. De hecho, según su fundador Vitalik Buterin, gracias a "The Merge", cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de septiembre de 2022 (tras 7 años de desarrollo y exitosas pruebas beta), el consumo eléctrico de la Blockchain ETH se desplomará en un 99,95% tras el paso de "Proof-of-Work" (PoW) a "Proof-of-Stake" (PoS), fuente: https://ethereum.foundation/

Sotheby's ha decidido recientemente apostar aún más fuerte por la Web 3.0 reforzando su equipo dedicado a los NFT de arte y proyectando un crecimiento exponencial del sector en los próximos cinco años. Para no quedarse atrás y tras liderar la histórica venta de The First 5,000 Days de Beeple por un importe récord de 69,3 millones de dólares, Christie's ha lanzado recientemente "Christie's Ventures", su fondo de inversión dedicado a la Web 3.0 y al arte digital.

Los NFT de arte y el metaverso que forma la Web 3.0 están lejos de ser un epifenómeno. Estos representan un verdadero cambio de paradigma en el mercado del arte, como lo reflejan los ajustes estratégicos de las principales casas de subastas de todo el mundo, los profesionales del arte y los líderes de pagos como Mastercard, que está uniendo fuerzas con Binance para "democratizar" el pago en criptodivisas.

Lo mismo ocurre con Visa y su tarjeta de criptomonedas. Casi todos los actores de las finanzas mundiales han integrado las criptodivisas y los NFT en sus estrategias. Del mismo modo, el 95% de las multinacionales que figuran en el Global 500 Fortune (una clasificación de los 500 principales grupos mundiales) han integrado todas ellas criptoactivos y el Metaverso para poder acceder a la Web 3.0.

Según un extenso artículo titulado "Los NFT incendian el mercado del arte" en el periódico francés Le Figaro (5 de agosto de 2022): "El mercado mundial de los NFT ya generó 44 mil millones de dólares en 2021". Teniendo en cuenta que la facturación de las subastas en linea está ahora muy por delante de la facturación de las subastas físicas, esto no es sorprendente.

Las criptodivisas y los NFT de arte y el Metaverso han traído al mercado del arte a miles de nuevos coleccionistas y entusiastas, la mayoría de ellos bastante más jóvenes que sus predecesores. Ahora hay más de 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte. No son reacios a la especulación ni a los riesgos, y tampoco se plantean abandonar su criptouniverso de la Web 3.0.

Y es precisamente esta comunidad de jóvenes coleccionistas y entusiastas la que constituye el nuevo grupo de clientes de Artmarket.com y la que recurre con frecuencia a nuestros servicios. En la actualidad, su principal petición es que los precios del arte se coticen tanto en ETH como en BTC en todas las bases de datos de Artprice, y así lo hemos hecho.

Esta enorme comunidad mundial no entendían que las bases de datos de referencia de Artprice sólo incluyeran las principales monedas fiduciarias del mundo, sin cotizar las dos principales criptodivisas (ETH y BTC) que representan más del 82% de las 21.000 criptomonedas (sin incluir las stablecoins).

Por ello, los equipos informáticos, econométricos y de marketing de Artprice by Artmarket se han movilizado a una velocidad de vértigo en este ambicioso proyecto para "captar "a los 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte, respondiendo positivamente a sus peticiones.

Después de haber estudiado detenidamente la cuestión y comprometerse con un enorme volumen de trabajo, Artmarket.com ha dado una vez más un paso importante, ofreciendo a partir de hoy, 8.828.384 resultados de subastas de obras de arte cotizadas en Bitcoin, que se remontan al 1 de febrero de 2011 (con 1 Bitcoin por 0$. 7, £0,434031 y €0,50707), y 5.814.866 resultados de subastas en Ethereum, desde el 7 de agosto de 2015 (con 1 Ethereum por $3, £1,93626 y €2,735523).

Estas decenas de millones de cálculos se realizaron utilizando los valores de las criptodivisas el día de cada venta, con la indexación histórica realizada por las potentísimas instalaciones informáticas de Artmarket.com.

Ejemplo:

ETH => https://www.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?eth=1

BTC => https://www.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?btc=1

Es interesante comprobar que a pesar de la reciente contracción del valor de las criptodivisas, las compras realizadas en criptodivisas siguen siendo extremadamente rentables en términos de conversión de divisas, a pesar de la necesaria purga de 2022.

Gracias a la adición de las dos criptodivisas de referencia en la tabla de divisas (Dólar, Euro, Libra Esterlina, Yen) y a las herramientas pedagógicas desarrolladas por Artmarket.com en las bases de datos de Artprice, los clientes pueden por fin obtener la perspectiva necesaria para comprender la formación de valor de las criptodivisas a lo largo de más de una década frente a las principales divisas del mundo, y por lo tanto entender mejor el valor de los NFT de arte y el Metaverso que forma la Web 3.0, que se basan esencialmente en Ethereum o Bitcoin.

La excepcional labor de Artprice by Artmarket en este proyecto permite a los participantes del mercado ver los acalorados y a menudo erróneos debates sobre las criptodivisas con mucha más serenidad. Los protagonistas suelen argumentar los pros y los contras de las criptomonedas utilizando un razonamiento extremadamente cortoplacista. En finanzas, el valor real de un activo o de una moneda siempre se aprecia a través de una lente decenal, no desde una perspectiva semanal o mensual.

Esta es la primera etapa de un proceso inexorable que traerá enormes beneficios, a pesar de las crisis recurrentes de un mundo occidental cuya obsesión por la geoeconomía parece haber eclipsado a la geopolítica.

Al igual que las instituciones bancarias mundiales durante la transición al euro, Artmarket.com ofrece una visualización múltiple de los precios del arte y de las conversiones en monedas históricas para que todo el mundo tenga tiempo de familiarizarse con las equivalencias de valor en criptodivisas.

Naturalmente, Artmarket ya ha programado la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), como el euro digital del BCE, el dólar digital de la Fed y el e-CNY (yuan digital) de China, que ya está en circulación.

Artprice by Artmarket siempre ha sido fiel a un axioma clave: "No luchamos contra el progreso, sean cuales sean las circunstancias".

Con este importante e histórico paso , Artmarket.com se consolida como líder mundial en información sobre el mercado del arte y estará atento al cambio de "The Merge" al final del TTD (Total Terminal Difficulty) que corresponderá al último bloque minado en "Proof of Work".

"El 15 de septiembre de 2022 será una fecha fundacional e irrevocable de la web 3.0 en la historia de las criptodivisas, los NFT y Artprice by Artmarket", según su fundador y presidente, thierry Ehrmann.

