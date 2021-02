Artmarket.com fomenta la transparencia del mercado del arte mediante las suscripciones a Artprice (1)

PARÍS, 11 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- De forma un tanto contradictoria, la desmaterialización de las subastas no ha mejorado mucho la transparencia del mercado secundario del arte. Sin duda, nunca ha sido tan fácil pujar por una obra de arte, pero la información necesaria para apreciar la calidad de una pieza en su totalidad y calcular con precisión su valor no ahora es más precisa en los catálogos de venta que antes.

En algunos casos ya no es posible tener un contacto real con un lote determinado antes de su venta. Por esta razón, Artprice está redoblando sus esfuerzos para ofrecer una gama completa de herramientas que permitan a sus miembros seguir todas las obras en subasta y conocer completamente la evolución de sus precios.

https://mma.prnewswire.com/media/1435671/Artmarket_image_1.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1435671/Artmarket_image_1.j... ]

"Las ventas online aún no han demostrado del todo sus credenciales" , afirma Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y de su departamento Artprice. "Todavía hay alguna desconfianza respecto a la calidad de los lotes que se incluyen en las sesiones online. En particular, se rumorea que las estimaciones no se superan tan a menudo como en las ventas directas. En cualquier caso, los resultados para 2020 muestran todos los indicadores del mercado en territorio positivo. Incluso el indicador más sensible, la tasa de no vendidos, se ha mantenido perfectamente estable".

Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones...

El mercado de alta gama se ha mostrado especialmente rezagado en los últimos doce meses. Por ejemplo, la facturación anual de Jeff Koons cayó un 97% en 2020. Muy pocas de sus principales piezas fueron consignadas para su venta durante el año, y las dos que sí lo hicieron (con las estimaciones más altas) no consiguieron venderse durante las sesiones en vivo ("normales"). Obviamente, los propietarios de las obras de Jeff Koons creen que es mejor esperar.

Tal como analizó William Baumol en su artículo de 1986 Unnatural Value, existe una especie de monopolio para todas y cada una de las obras de arte. Poseer una obra única o producida en muy pocos ejemplares presenta necesariamente una forma de asimetría de la información. Afortunadamente, esta asimetría puede reducirse si se dispone de una fuente de información objetiva y fiable, como la que ofrece Artmarket.com a través de sus suscripciones a Artprice. Sus bases de datos enumeran sistemáticamente (es decir, sin ningún sesgo o preferencia) todas las subastas públicas de obras de arte, lo que aumenta la claridad del proceso de fijación de precios.

Dos tipos de información esencial

Las subastas constituyen el sector del mercado del arte considerado como el más transparente, ya que la descripción de los lotes y los resultados deben hacerse públicos. Sin embargo, no siempre se presenta toda la información relevante en un catálogo, como por ejemplo, la identidad de los antiguos propietarios de una obra. Además, los sitios web de las casas de subastas, incluso los de las más importantes, dificultan mucho la búsqueda de información sobre ventas anteriores de obras similares.

La noción de "transparencia" del mercado sugiere principalmente dos tipos de información adicional que deben ser fácilmente accesible: las características de todos los productos, pero también las cantidades ofrecidas y buscadas de cada producto.

La ventaja de los servicios que ofrece la suscripción a Artprice es que se basan en una recopilación exhaustiva y estructurada de todos los resultados de las subastas públicas de todo el mundo. La estandarización que hacemos de las principales características de las obras de arte: dimensiones, año de creación, estimación en subasta, referencias a catalogues raisonnés, etc. facilita la identificación de aquellas que se ajustan a sus criterios de búsqueda precisos.

Dado que el número de resultados puede ser muy elevado, Artprice pone a disposición de sus abonados (Advanced y Professional) un conjunto completo de estadísticas interactivas para cada artista. Estos proporcionan una visión global y esencial de anteriores ventas que incluye la evolución cronológica de los precios, la distribución geográfica y los desgloses por rango de precios y categoría (media).

Mayor fluidez... pero no más transparencia

La digitalización de los catálogos de venta y la proliferación de plataformas de subastas han mejorado indudablemente la fluidez del mercado del arte. Pero los costes de transacción no solo no han disminuido...sino que han aumentado. Además, la información que divulgan las casas de subastas no es más detallada. Sin embargo, Artprice ha observado una excepción: Algunas casas han optado por indicar el número de pujas registradas en cada lote durante una venta online, proporcionando así una medida adicional de la demanda del mercado.

Con el fin de mantenerse independiente, Artprice ha decidido no permitir la puja directa en su plataforma, prefiriendo proporcionar enlaces directos a los sitios web de las casas de subastas asociadas. Por ello, Artmarket.com y Artprice están poniendo más que nunca todo su empeño en proporcionar servicios adicionales a los ofrecidos por las casas de subastas, poniendo a disposición de todas las partes implicadas en el mercado del arte una plataforma de información fiable e imparcial.

Artprice quiere garantizar a todos sus suscriptores la consulta ilimitada de todos los resultados en anteriores ventas (incluidos los catalogados en las publicaciones de Enrique Mayer desde 1962 y los del famoso Diccionario de Ventas de Arte (1700-1900) de Hippolyte Mireur) y de todas las ventas futuras, así como de todas las herramientas disponibles para la toma de decisiones.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/1-art... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/1-art...]]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/2-art... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/2-art...]]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com [http://www.artprice.com/] - www.artmarket.com [http://www.artmarket.com/]

-- No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com [file://10.86.178.62/TempXE/econometrics@artprice.com] -- Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo [https://www.artprice.com/demo] -- Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription [https://www.artprice.com/subscription]

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biogr... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biogr...]

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 748.000 artistas.

(CONTINUA)