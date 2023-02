Artmarket.com informa del crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Artmarket.com informa del crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 y de un nuevo modelo de negocio que genera ingresos adicionales procedentes de anunciantes afiliados, duplicando potencialmente la facturación de Artprice

PARÍS, 10 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Después de registrar unas buenas cifras de ingresos en el cuarto trimestre de 2022, nos enorgullece decir que Artprice by Artmarket ha tenido un comienzo dinámico en 2023, con una facturación en enero que muestra un aumento del 17% con respecto al periodo anterior.

Las cifras muestran que, desde principios de 2023, Artmarket.com ha ido ganando cuota de mercado con nuevos clientes a pesar del incierto contexto económico derivado de unos parámetros geopolíticos muy imprevisibles y de una dinámica inflacionista que plantea importantes retos a los bancos centrales, en particular al BCE y a FED.

Artprice aprovechó el periodo Covid para desarrollar y desplegar la modificación más importante de su historia, que supuso un cambio en su modelo de negocio con anunciantes de pago plenamente integrados en sus bases de datos y servicios. Estos anunciantes son esencialmente las 6.500 Casas de Subastas de todo el mundo afiliadas a Artprice desde hace más de dos décadas y que hoy realizan el 98% de sus ventas en línea

Es muy posible que el volumen de negocio generado por estas 6.500 casas de subastas acabe generando más volumen de negocio que las suscripciones, que actualmente representan el 90% del volumen de negocio de Artprice by Artmarket.com. Respondiendo eficazmente a una antigua petición de sus casas de subastas asociadas, Artprice cree que puede duplicar su volumen de negocio. Un segundo cambio importante en nuestro modelo de negocio está relacionado con nuestra decisión de conceder licencias de nuestra Base de Datos Normalizada de Artistas, hoy en día la más completa del mundo.

Futuros acontecimientos en 2023: licencia anual de la Base de Datos Estandarizada de Artistas de Artprice, con un precio de entrada de 7.500 euros al año

En los últimos años, Artprice by Artmarket, que posee la mayor colección editorial conocida de manuscritos y catálogos desde 1700 hasta nuestros días (un activo actual con un valor estimado de 16,257 millones de euros en el balance de Artprice by Artmarket.com), ha desarrollado la base de datos de artistas más completa del mundo.

En Artprice by Artmarket nunca olvidamos que el mercado del arte gira en torno a los artistas; ellos son su motor principal y único, y en torno a ellos se desarrollan todas las noticias, exposiciones, subastas, galerías, museos, bienales, ferias y salones. En resumen, nada de esto podría existir sin el artista.

Cada página Artista se crea en el marco de una carta editorial estandarizada y un conjunto de procesos protegidos por las leyes francesas de Propiedad Intelectual, con una biografía respaldada por documentos certificados del artista y/o sus beneficiarios que se depositan en los archivos físicos de Artprice.

Cada registro analógico/digital tiene 140 campos de integridad referencial que son, a su vez, bases de datos relacionales.

La página de cada artista incluye detalles sobre sus diversas disciplinas y técnicas artísticas, sus resultados en subastas anteriores (con fotografías de las obras), sus próximas ventas, sus firmas y monogramas, una indicación de cualquier catálogo razonado y/u obra de referencia, su volumen de negocios anual en subastas, sus récords de subastas, la distribución geográfica de sus ventas, sus índices de mercado clave, sus índices de no vendidos, así como todos los artículos o despachos de la agencia de prensa de Artprice "ArtMarket Insight" escritos sobre el artista.

Esto permite a Artprice atribuir a cada artista un identificador específico (como un código de identificación de empresa) y a cada una de sus obras, otro identificador específico (como un permiso de circulación) y "normalizar" el mercado del arte para garantizar una trazabilidad fiable, índices precisos y un seguimiento exhaustivo. Estos procesos únicos y rigurosos están sujetos a múltiples mecanismos de protección en virtud de la legislación francesa sobre propiedad intelectual.

La creación de un único registro de artista cuesta de media entre 270 y 300 euros y, a pesar de su potencia informática, requiere la validación humana por parte de un comité de editores y la traducción a los seis idiomas de las bases de datos de Artprice, que son, inglés, francés, español, alemán, italiano y mandarín.

En 25 años, la base de datos de artistas Artprice se ha consolidado como la principal base de datos mundial normalizada en cuanto al número de artistas que abarca, pero también en cuanto al volumen de información por entrada de artista.

Hasta la fecha, la única referencia que conservamos es el Diccionario Benezit, creado en 1911 en París y que Artprice intentó adquirir de Éditions Gründ a principios de los años 2000.

En aquel momento, la Base de Datos Normalizada de Artistas de Artprice incluía 120.000 artistas, mientras que la de Benezit contaba con 175.000. Esta última era, por tanto, la referencia mundial de facto por su mero número de artistas. A pesar de una propuesta financiera muy importante por parte de Artprice, Benezit se vendió finalmente a Oxford Art Online (véase nuestro documento de registro e informe financiero).

En 2023, Benezit en línea, en inglés, cuenta con 170.000 artistas y un coste de entrada por suscripción de 215 libras esterlinas al año.

La base de datos normalizada de artistas de Artprice suma ya 803.000 artistas desde el siglo IV hasta nuestros días, en seis idiomas.

El coste global asociado a la construcción con éxito de la Base de Datos Normalizada de Artistas más completa del mundo incluye también el coste de adquisición de empresas y colecciones documentales legendarias como la Guía Enrique Mayer (1962/1987), el famoso Dictionary of Art Sales del Doctor H. Mireur 1700-1900, el líder americano Sound View Press con cerca de 50 bases de datos sobre Estados Unidos, incluida la famosa colección biográfica Who Was Who in American Art (1991), Editions Franck Van Wilder (1970), la empresa suiza Xylogic (especialista mundial en índices del mercado del arte desde 1985), la base de datos Bayer sobre el mercado del arte anglosajón de 1700 a 1913, Signatures and Monogrammes de Caplan & Creps (Estados Unidos), obra de referencia mundial (1976), y un sinfín de otras obras y registros.

De hecho, en los últimos 25 años, en Artprice hemos seguido una política sistemática de compra de todos los manuscritos y catálogos, principalmente de 1700 a 1970, procedentes de todo el mundo. La adquisición de este conocimiento histórico era un proceso ineludible para garantizar que Artprice pudiera normalizar el mercado del arte con certeza y conocer la perfecta trazabilidad de las obras de arte y sus atribuciones correctas.

En el siglo XX, Benezit era la gran referencia, la Biblia del mercado del Arte según el diario Le Monde. Hasta la fecha, es el único referente financiero y analítico serio de Artprice, sobre todo por su utilización de una metodología comparativa.

Sin embargo, los 803.000 artistas de la base de datos normalizada de Artprice representan un volumen un 472% superior al del Diccionario Benezit Oxford University Press (170.000 artistas), con acceso en seis idiomas para Artprice frente a un solo idioma para el Benezit.

Para Artprice, el coste total actual en 2023 de la creación de la base de datos de artistas más exhaustiva del mundo es de 216 millones de euros (véase el apartado sobre el coste analítico). A pesar de ser un activo en crecimiento permanente, según las Normas Internacionales de Información Financiera, la valoración de un activo tan perenne se reconoce en los balances de Artprice by Artmarket.com a sólo una fracción de su valor real (IFRS se adoptaron en 2005 para armonizar la presentación de los estados financieros y contables de las empresas que cotizan en bolsa).

De hecho, la creación del índice de la Base de Datos Normalizada de Artistas de Artprice fue una operación extremadamente compleja que supuso siete millones de horas de trabajo de historiadores, investigadores, editores, periodistas, econometristas y un departamento informático dedicado durante 25 años.

Ahora que existe, Artprice by Artmarket recibe constantemente peticiones de licencias para utilizar su Base de Datos Estandarizada de Artistas, principalmente por parte de las decenas de miles de galerías online, marketplaces, Casas de Subastas, expertos, sitios de subastas online, sociedades de derechos de autor, autoridades aduaneras y fiscales, fundaciones de museos y compañías de seguros que operan en este segmento, pero sin una base de datos estandarizada exhaustiva de artistas.

Muchos de estos actores son propensos a cometer regularmente errores de atribución -como ellos mismos admiten- y para las estructuras pequeñas o de reciente creación, su supervivencia depende del acceso a una Base de Datos de Artistas normalizada y coherente a lo largo de los siglos.

Una de las principales dificultades es disponer, por un lado, de una colección masiva de catálogos de subastas y manuscritos y, por otro, de algoritmos propios que puedan rastrear e identificar los numerosos homónimos que existen en el campo del arte.

En efecto, la historia del arte está llena de homónimos. Una de las soluciones fue vincular el nombre del artista a su lugar de nacimiento, así como su conexión con un grupo étnico, una familia o un clan.

Tras un estudio de mercado global centrado principalmente en las solicitudes de futuros clientes, hemos calculado que el precio de entrada de una licencia para utilizar el índice de la base de datos normalizada de Artprice de 803.000 artistas, será de unos 7.500 euros al año, es decir, una cuota mensual de 625 euros, lo que hace que esta licencia de explotación sea muy asequible para las estructuras pequeñas o de reciente creación.

Por supuesto, esta licencia de explotación anual - limitada al Índice Estandarizado de Artistas, no compite en modo alguno con Artprice ni con sus múltiples bases de datos, tal y como se acuerda contractualmente con el licenciatario. Esta licencia de explotación utiliza una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) proporcionada por Artprice para conectar un software (o un sitio web) a la Base de Datos Normalizada de Artistas de Artprice.

Si el licenciatario observa que sus clientes solicitan, por ejemplo, el precio de las obras para ventas pasadas o futuras, índices y estadísticas sobre un artista, monogramas y firmas, o cualquier otra información que conserven las bases de datos de Artprice, puede solicitar al licenciante de Artprice una API de retorno (contrato de re-routing/afiliación) a las bases de datos de pago de Artprice, donde el licenciatario percibe entre un 5 y un 20% de comisión en función del volumen de negocio alcanzado con Artprice sobre una suscripción anual contratada en Artprice por las plataformas de pago Artmarket. Esto permite a Artprice, por una parte, recaudar 7.500 euros/año y, por otra, aumentar considerablemente su volumen de negocios a través de sus numerosos licenciatarios.

Eventos futuros HI 2023: a principios de marzo Artprice desplegará su versión más sofisticada de Artprice.com que, entre otras cosas, iniciará un cambio completo en nuestro modelo de negocio. A partir de ahora, nuestro sitio web integrará a los anunciantes de pago en nuestras bases de datos y servicios y en nuestras páginas de artistas y Web 3.0.

A principios de marzo de 2023, Artprice by Artmarket desplegará la última y más sofisticada versión de su sitio web en respuesta a las numerosas peticiones de sus clientes, lo que refleja el crecimiento y la expansión de sus huellas digitales. Tras 18 meses de desarrollo, ampliados en parte por el Covid, este despliegue a gran escala afectará a todas las bases de datos y servicios de Artprice.

Para desarrollar esta última versión de nuestro sitio web, Artprice by Artmarket presentó una licitación a finales de 2019 y finalmente seleccionó a un equipo de consultores externos muy cualificados y apasionados para llevar a cabo un análisis seguido del desarrollo de una revisión completa de Artprice.com. Todo el proceso se basó en un sólido enfoque de "interfaz de usuario" (UI) y "experiencia de usuario", lo que, como sugieren sus etiquetas, significa que todo nuestro sitio web se ha rediseñado con un enfoque en hacerlo más fácil para el usuario.

En esencia, el nuevo sitio web incluirá un cambio muy sustancial en nuestro modelo de negocio, ya que los anunciantes de pago estarán plenamente integrados en nuestras bases de datos y servicios. Estos anunciantes son principalmente las 6.500 casas de subastas de todo el mundo, afiliadas a Artprice desde hace más de dos décadas y que ahora realizan el 98% de sus ventas en línea. Ahora, en la modalidad de anunciante de pago, podrán destacar sus futuras ventas con una segmentación extremadamente pertinente, en función de los criterios de búsqueda de los 7,2 millones de clientes de Artprice.

Cabe señalar que, desde hace medio siglo, los modelos económicos de las casas de subastas siempre han asignado aproximadamente el 34% de sus costes globales a la publicidad (normalmente anunciando los detalles de las próximas ventas públicas), independientemente del país en el que operen o del tamaño de la casa de subastas.

Dado que las subastas se anuncian ahora en un 98% en línea, la presión de las casas de subastas afiliadas a Artprice en 2023 para promocionar sus ventas a cambio de una comisión ha encontrado su mejor respuesta con este nuevo despliegue. De hecho, las casas de subastas consideran ahora que sus presupuestos de comunicación para futuras ventas (el 34% de su valor estimado) deben centrarse en Internet, en lugar de en los medios impresos.

En el pasado, Artprice siempre consideró que la publicidad en línea era incompatible con sus bases de datos en términos de legibilidad y reputación. Por ello, hemos hecho todo lo posible para satisfacer la demanda de las casas de subastas manteniendo el ADN original de Artprice.

En la nueva versión de la web, las 6.500 casas de subastas podrán integrarse en todo el proceso industrial de Artprice by Artmarket anunciando sus futuras ventas e impulsando los artistas "seguidos" seleccionados por los 7,2 millones de clientes y miembros de Artprice (alertas por SMS, RSS, mensajería instantánea, correo electrónico, página "mis artistas", etc.).

Desde 1997, la principal ambición de Artprice ha sido fomentar la transparencia del mercado del arte ampliando los conocimientos de un círculo de iniciados a la población en general para facilitar el desarrollo y el crecimiento. La nueva presentación de Artprice by Artmarket potenciará esta transparencia mediante el acceso a datos verificados, comprobables y, sobre todo, contextualizados.

En efecto, los clientes y miembros de Artprice by Artmarket se sumergirán intuitivamente en el corazón de la actualidad del mercado del arte y serán actores privilegiados dentro de un enfoque humano y pedagógico, a menudo ausente en el mundo de los GAFAs.

Además, las colaboraciones esenciales e históricas de Artprice como líder mundial de la información sobre el mercado del arte se harán aún más patentes en esta nueva versión, principalmente a través de las contribuciones de artistas individuales que han participado en esta evolución.

Las casas de subastas que han sido nuestros socios históricos son, por supuesto, la otra colaboración esencial. En efecto, su interés por colaborar con Artprice no puede sino aumentar a medida que destaquen sus futuras ventas con un prestigio discreto y eficaz, lo que -a su vez- generará ingresos recurrentes adicionales para Artprice a través de su Intranet propietaria (la principal herramienta de trabajo de las casas de subastas desde hace muchos años).

Es muy posible que los ingresos publicitarios generados por estas 6.500 casas de subastas (afiliadas a Artprice desde 1997) acaben generando más ingresos que las suscripciones, que actualmente representan el 90% de la facturación de Artprice. Como ya se ha mencionado, Artprice tiene la clara ambición de duplicar su volumen de negocios y, una vez más, esta iniciativa es el resultado directo de las antiguas peticiones de nuestras casas de subastas asociadas.

En resumen, tras más de dos años de I+D (prolongados por la crisis de Covid), Artprice by Artmarket se enorgullece de poder involucrar plenamente a los clientes, socios y miembros de Artmarket.com en una nueva experiencia en el corazón del mercado del arte.

Esta es sin duda una de las piedras fundacionales para el futuro de Artprice by Artmarket, con un posicionamiento fundamentalmente mejorado a través de la referenciación de imágenes en los motores de búsqueda, el objetivo de aumentar el tráfico para conquistar nuevas cuotas de mercado y acaparar el mercado de la certificación de emisiones primarias de NFT de arte.

Gracias a Google Analytics 4, la última generación de Analytics, el "Crawl budget", una combinación de "crawl rate" y "crawl demand" de Google, pasó de 915.000 solicitudes/día a una nueva media de 2,5 millones/día desde el despliegue de las 803.000 páginas de artistas de Artprice a finales de 2022.

Con este despliegue, Artprice no sólo se ha mantenido fiel a su principio de mantener la legibilidad de sus bases de datos, sino que también ha respondido (por fin) a las continuas peticiones de sus 6.500 Casas de Subastas afiliadas de todo el mundo de tener acceso a anuncios de pago para mejorar sus futuras ventas.

Desde enero de 2023, una completa revisión UI//UX de las Páginas de Artistas y nuestra Web 3.0/Art NFTs permitió una mayor visibilidad global para los 803.000 artistas en Artprice by Artmarket.

Artmarket.com ha aplicado un aumento sustancial de las tarifas de sus suscripciones y servicios desde principios de 2023. Estos incrementos generarán un aumento de los ingresos futuros. Artmarket.com ya era rentable desde hace una década, y los ingresos adicionales se traducirán casi en su totalidad en ingresos netos, ya que seguiremos estando por debajo del tramo impositivo de 90 millones de euros anuales.

Este aumento de tarifas se produce tras una amplia consulta a Artprice por parte de los clientes de Artmarket, que seguirán beneficiándose de nuestras bases de datos y servicios, muy conscientes de que en Artprice encuentran datos esenciales que no encuentran en ningún otro sitio. Enriquecida por más de un millón de nuevos datos ultra cualificados cada año, nuestra indiscutible posición como Líder Mundial en Información sobre el Mercado del Arte desde 1997, debe ser ahora adecuada y sistemáticamente monetizada.

Las bases de datos de Artprice son hoy indiscutiblemente las más exhaustivas del mundo y así lo reconoce un amplio consenso de operadores del mercado del arte. Abarcan cerca de 803.000 artistas, todos ellos referenciados con sus biografías, resultados de subastas, índices de mercado, herramientas de ayuda para la toma de decisiones, firmas y monogramas, y ventas futuras, junto con información histórica y noticias contemporáneas, culturales y de mercado. En total, nuestras bases de datos contienen varias decenas de millones de datos y su combinación y explotación por parte de nuestros equipos hace que la suma de las partes sea infinitamente más valiosa, y todo el sistema está protegido por diversos derechos de propiedad intelectual.

A pesar de esta importante subida de precios, la oferta de Artprice by Artmarket sigue siendo, con diferencia, la mejor relación calidad-precio en comparación con la oferta de nuestros competidores que no han sabido evolucionar y proponen abonos con búsquedas limitadas: abonos profesionales anuales de la competencia por 150 búsquedas 350 euros/año, o 450 búsquedas 975 euros/año, y, en caso de rebasamiento, 2,45 euros/solicitud (como señaló el Alguacil del Tribunal en noviembre de 2022).

En un mundo de ofertas "ilimitadas", estas ofertas son simplemente anacrónicas. Además, la oferta de la competencia se basa en datos de sólo 330.000 artistas y de una selección de sólo 1.600 casas de subastas, mientras que Artprice by Artmarket cubre 803.000 artistas y 6.500 casas de subastas, con suscripciones ilimitadas de 279 a 569 euros/año, que incluyen una gama de índices, herramientas de toma de decisiones y firmas y monogramas única en el mundo. De hecho, Artprice seguiría siendo muy competitiva a precios sustancialmente más altos.

Sorprendentemente -dado el contexto geopolítico y económico-, el mercado mundial del arte muestra una salud insolente, con récords de subastas regulares de obras de todos los periodos artísticos durante las últimas sesiones de venta, independientemente del país. Y no ha habido cancelaciones de ventas catalogadas clásicas y/o de prestigio para 2022 o 2023, que son los principales indicadores de la salud del mercado del arte.

Las grandes casas de subastas y los inversores son muy conscientes de que el arte es una inversión refugio, como demuestra el índice Artprice100©, que ha superado a los índices bursátiles tradicionales. El actual periodo de nerviosismo bursátil ha canalizado nuevos fondos e inversiones hacia el mercado del arte. A título informativo, el índice Artprice100© ha aumentado un 612% desde el año 2000. Para el año 2022, el índice S&P registró una contracción del -19% frente al +3% de Artprice100©.

En nuestro próximo Informe sobre el Mercado Mundial del Arte, tenemos previsto presentar un análisis verdaderamente global de las actividades del mercado del arte en 2022. La publicación de este informe está prevista para principios de marzo de 2023. Estará disponible gratuitamente en línea y en versión PDF. La AFP lo publicará en primer lugar.

Está claro que la guerra en Europa del Este y los temores de una recesión mundial no han deprimido el mercado del arte a principios de este año.

A finales de 2022, la AFP publicó un artículo con un título evocador "La colección del cofundador de Microsoft aspira a un total de mil millones de dólares en subasta en Nueva York", y añadió: "Con la colección del difunto Paul G Allen, Christie's aspira a un récord histórico en subastas de arte, símbolo de un mercado que avanza a pesar de un mundo sacudido por las crisis".

Nuestra nueva versión de Artists Homepages refuerza los puntos de entrada principales y preferidos a todas las bases de datos y servicios de Artprice, porque los artistas son, de hecho, la base sobre la que se asienta el mercado del arte desde su origen. Con esta importante reforma, Artprice también pretende volver a situar a los artistas en el centro del mercado del arte mediante la producción de NFT de arte, que son uno de los fundamentos de la Web 3.0.

La gran reforma de Artprice.com tiene como objetivo ofrecer a sus clientes y miembros una experiencia mejor y más acorde con sus necesidades. Se ha llevado a cabo tras varios años de recopilación y análisis de sus necesidades en estricto cumplimiento de la legislación vigente en Europa y Estados Unidos.

La revisión integra naturalmente la llegada de las NFT de arte, cuyo crecimiento es exponencial y que constituye también un cambio de paradigma para los artistas en el mercado del arte, que vuelven a ser dueños de su destino, como ocurría en el Renacimiento.

Todos los principales creadores de mercado del mercado del arte, incluidas la mayoría de las casas de subastas del mundo, disponen ahora de departamentos de NFT para las ventas catalogadas y en línea durante todo el año. Asimismo, todas las grandes estructuras del sector de los museos y galerías de arte empiezan a publicar sus propias NFT.

Además, la gran renovación de Artprice por Artmarket.com pone finalmente de relieve la mayor colección propia de manuscritos originales y catálogos de venta impresos desde 1700. Poseída y recopilada por Artprice durante las últimas tres décadas, esta colección actúa como núcleo fundamental de la estandarización digital del mercado del arte por parte de Artprice y legitima su posición como Líder Mundial en Información sobre el Mercado del Arte desde hace 25 años.

Tras la revisión de nuestras Páginas de Artistas, los clientes actuales y potenciales de Artprice tendrán acceso a varios siglos de conocimientos organizados a lo largo de 25 años por los historiadores y editores de Artprice. El acceso a esta información histórica se ha estructurado de forma perfectamente intuitiva y natural para que los usuarios puedan sumergirse en la excepcional y compleja historia del mercado del arte.

Todos los principales creadores de mercado del mercado del arte, incluidas la mayoría de las casas de subastas del mundo, disponen ahora de departamentos de NFT para las ventas catalogadas y en línea durante todo el año. Asimismo, todas las grandes estructuras del sector de los museos y galerías de arte empiezan a publicar sus propias NFT.

Además, la gran renovación de Artprice by Artmarket.com pone finalmente de relieve la mayor colección propia de manuscritos originales y catálogos de venta impresos desde 1700. Poseída y recopilada por Artprice durante las últimas tres décadas, esta colección actúa como núcleo fundamental de la estandarización digital del mercado del arte por parte de Artprice y legitima su posición como Líder Mundial en Información sobre el Mercado del Arte desde hace 25 años.

Tras la revisión de nuestras Páginas de Artistas, los clientes actuales y potenciales de Artprice tendrán acceso a varios siglos de conocimientos organizados a lo largo de 25 años por los historiadores y editores de Artprice. El acceso a esta información histórica se ha estructurado de forma perfectamente intuitiva y natural para que los usuarios puedan sumergirse en la excepcional y compleja historia del mercado del arte.

Estas nuevas páginas ponen de relieve la riqueza y profundidad de las bases de datos y servicios de Artmarket.com, ofreciendo un alto nivel de valor añadido. El uso de IA algorítmica permite acceder a recomendaciones altamente relevantes y personalizadas, permitiendo a los usuarios profundizar en su conocimiento del mercado del arte y, en última instancia, generar suscripciones más sofisticadas y, por tanto, mayores ingresos comerciales.

Esta función también introduce de lleno a los clientes y miembros de Artprice by Artmarket en la esfera de la Web 3.0 y las NFT de arte, lo que otorga a Artmarket.com una ventaja considerable en su negocio principal.

Antes de nuestro gran lanzamiento en diciembre de 2022, Artprice ha escuchado atentamente tanto a sus clientes históricos como a sus nuevos clientes y clientes potenciales.

De hecho, con las criptomonedas, las NFT de arte y el Metaverso, han llegado nuevos coleccionistas y entusiastas del arte, a menudo considerablemente más jóvenes que sus predecesores. Actualmente hay más de 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte. Acostumbrados a la especulación y a asumir riesgos, los aficionados y coleccionistas de arte no tienen intención de abandonar su criptouniverso de la Web 3.0.

Tras haber utilizado con frecuencia los servicios de Artprice, se han convertido en nuevos clientes de Artmarket.com, pero dejaron claro que necesitaban que los precios de las obras de arte se añadieran tanto en ETH como en BTC en todas las bases de datos de Artprice. Esta importante incorporación a nuestra plataforma se completó a finales de 2022.

Las campañas digitales ultra dirigidas en Twitter demuestran a través de sus retornos (del 3 al 5%) que estos nuevos compradores responden con suscripciones a Artprice de alta gama.

Además, Artmarket.com se complace en haber dado preferencia histórica a Ethereum que, mediante una operación bautizada "The Merge" el 15 de septiembre de 2022, se convirtió en blockchain entero de un mecanismo de consenso de tipo Proof-of-work (PoW) a un mecanismo de tipo Proof-of-Stake (PoS) para pasar a un sistema más respetuoso con el medio ambiente.

Según la Fundación Ethereum, este paso fue seguido de una disminución inmediata del consumo total de energía de la red Ethereum en un 99,9%.

Así pues, para fomentar el intercambio y la venta de NFT de arte en su Marketplace, y dado el contexto energético, la elección de Artprice por la blockchain de Ethereum está en plena consonancia con las ambiciones expresadas por el Ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, tal y como anunció en un comunicado de prensa anterior:

www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/10/20/artmarket_com-deja-positionnee-sur-les-nfts-avec-artprice-reagit-a-l_itw-de-bruno-le-maire-donnee-a-bfm-crypto-voulant-faire-de

Esta semana, la revista semanal de negocios en francés ha titulado su número de febrero (772) con el siguiente título: "¿Y si Ethereum tuviera las claves del éxito de blockchain? Experimentando un rápido crecimiento, la plataforma descentralizada de criptomonedas se presenta como una de las opciones "verdes" del sector. Una estrategia que convence cada vez a más inversores e instituciones".

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com subrayó: "En sus diversos informes anuales sobre el Mercado del Arte y en la información regulada que publica como sociedad cotizada, Artprice by Artmarket.com siempre ha dicho, en relación con las NFT, que es imposible aprehender este nuevo mercado sin un perfecto conocimiento de los Códigos Monetarios y Financieros y de los Códigos de Propiedad Intelectual pertinentes de los países en los que opera el mercado. Del mismo modo, para apreciar la naturaleza de este mercado (que experimenta un crecimiento exponencial), también se necesita una verdadera comprensión de Blockchain, criptomonedas y sus orígenes culturales entre los Cypherpunks (período de encriptación de datos de tipo PGP a principios de1990)"

Esta normativa ha sido objeto de estudios, coloquios y propuestas a las principales instancias gubernamentales francesas y europeas por parte de Blanche Sousi y el Art & Law Institute, con el que Artprice by Artmarket mantiene una estrecha colaboración como miembro desde 1997.

2023: más que nunca, la filosofía eco-responsable de Artprice debe dar ejemplo en el mundo de los centros de datos.

Según thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice:

"Artprice by Artmarket.com se ha dotado paciente y metódicamente de todos los medios para evolucionar en respuesta a las necesidades de los profesionales del mercado del arte. Todos los indicadores son positivos para el futuro y proyectamos una duplicación de los ingresos, en particular mediante la apertura a anunciantes de pago integrados en nuestros servicios y bases de datos.

También hemos desarrollado, desde 2017, procesos para optimizar el uso de nuestros servidores, limitando la potencia necesaria y reduciendo el consumo energético de los Centros de Datos de Artprice en un 40%. Esto se ha logrado utilizando el principio de microrredes que permiten una mejor explotación de las unidades de producción (una decisión de tecnologías múltiples) y el uso de energías principalmente renovables.

A través de su compromiso con la microrred, los centros de datos de Artprice by Artmarket se inscriben en una lógica medioambiental responsable y compartida (sin riesgo para las necesidades de procesamiento de Artprice) que pasa por analizar la evolución de las energías renovables en relación con las nuevas ciencias aplicadas y la investigación en curso según el principio de "formatividad" (noción acuñada por Luigi Pareyson).

Dada la generosa geografía de nuestra sede (Domaine de la Source, construida en 1630), estamos desarrollando, con nuestros socios, un sistema "climático" basado en la técnica de los pozos artesianos que captan el agua de capas profundas del subsuelo. Este sistema estará protegido por patentes que presentarán Artprice y Server Group, y responderá de forma ecológicamente responsable a la actual crisis energética, mucho más grave que las dos crisis del petróleo de 1973 y 1979, y que no ha hecho más que empezar.

Como líder mundial, Artprice considera la ecorresponsabilidad una obligación filosófica y moral. Es coherente con nuestra posición en el mercado, nuestra cultura corporativa y los sentimientos de nuestros clientes.

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

