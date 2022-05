Artmarket.com: el metaverso del mercado de NFT de arte, con 35 años de experiencia única en mundos virtuales (1)

Artprice by Artmarket.com: el metaverso del mercado de NFT de arte, con 35 años de experiencia única en mundos virtuales.

PARÍS, 16 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Basándose en los datos del primer trimestre de 2022, Artprice by Artmarket.com puede confirmar que el fenómeno los NFT de arte se ha convertido en un sector duradero del mercado mundial del arte en todos los continentes, con una aceleración de las ventas y la transacciones en el segundo trimestre de este año, debido principalmente a la aplicación de un marco legislativo más favorable en Estados Unidos.

En un artículo publicado en Le Monde el 11 de mayo de 2022: "A pesar de una situación económica desastrosa (nota del editor: en todos los sectores), el Mercado del Arte sigue siendo extremadamente resistente", afirma Guillaume Cerutti, Director general de Christie's, que aplaude la subasta del 9 de mayo de 2022 en Nueva York en la que un retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol se convierte en el cuadro del siglo XX más caro del mundo, alcanzando los 195 millones de dólares y adquirido por el famoso marchante Larry Gagosian.

Artmarket.com confirma que el análisis del primer trimestre de 2022 muestra un sólido crecimiento y pronostica un año 2022 excepcional, a pesar de la situación económica.

Todos los que hacen posible el mercado del arte, en particular, la mayor parte de las casas de subastas de arte del planeta, cuentan ahora con departamentos especializados en NFT y ofrecen ventas catalogadas y en línea permanentemente. Asimismo, todos los grandes museos y galerías de arte están creando y ofreciendo sus propios NFT.

El arte digital creado en la década de los 80 está alcanzando por fin la mayoría de edad, con más de mil millones de amantes de los NFT de arte que buscan incansablemente creaciones en este medio que todavía pueden encontrarse a precios asequibles.

Artprice ya ha identificado más de 54.000 artistas que producen directamente NFT para su público, y esto es sólo el principio de un gran cambio de paradigma.

Según sociólogos, historiadores del arte y analistas, nos encontramos en medio de una gran evolución que cambiará definitivamente la estructura del mercado del arte tal y como se ha desarrollado desde los años 50 hasta hoy. Este cambio lo confirman claramente los analistas del mercado del arte de Artprice, en particular sus econometristas.

En sus diversos informes sobre el mercado del arte, Artmarket.com siempre ha puntualizado que es imposible entender el exponencial crecimiento del mercado de los NFT sin comprender el trasfondo tecnológico de su existencia. Esta 'historia' incluye Blockchain, criptomonedas y su origen cultural en la comunidad Cypherpunk (periodo de encriptación de datos -tipo PGP- a principios de los 90).

Sin embargo, todos los actores del mercado de los NFT (OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare, etc.), están de acuerdo en que la revolución del NFT tendrá lugar en última instancia en el Metaverso. En otras palabras, es imposible prever un crecimiento y un futuro sostenible para las NFT sin el desarrollo del Metaverso.

El metaverso es un conjunto de mundos virtuales. El término se utiliza habitualmente para describir la versión futura de Internet, en la que los espacios virtuales, duraderos y compartidos son accesibles a través de la interacción 3D.

Del mismo modo, el Metaverso puede concebirse como un conjunto de mundos virtuales conectados a Internet, que se perciben en realidad aumentada.

Los expertos de los ámbitos financiero, económico, científico y académico consideran de forma unánime que el Metaverso es la extensión natural de Internet (Web 3.0).

El 95% de las multinacionales del ranking Fortune Global 500 tienen entre manos proyectos de Metaverso.

Estos proyectos representan una ecuación económica y científica que elevará sus volúmenes de negocio de forma espectacular o se convertirá en un abismo financiero, dependiendo de las decisiones que tomen sobre I+D.

Mientras que Meta (Facebook) y Microsoft se han adjudicado presupuestos colosales para escribir y codificar mundos virtuales, algunos grupos, y en particular Artmarket.com, están tomando una vía diferente que debería permitir reducir radicalmente los costes de desarrollo de sus Metaversos y ser operativos con relativa rapidez.

El principal accionista y fundador de Artprice by Artmarket.com es Server Group, pionero de Internet desde 1987, pero también del hardware y software CGI desde 1985.

Server Group ha sido propietario de multitud de filiales en los últimos 35 años y ha adquirido un amplio conocimiento en el campo de los videojuegos inmersivos y la postproducción cinematográfica y televisiva. Surgidas a mediados de los 80, las tecnologías de estas áreas son consideradas por la comunidad científica como los primeros Metaversos.

El proyecto de Metaverso de Artmarket.com se construye en su sede mundialmente conocida, situada en el corazón del Museo de Arte Contemporáneo de Organe, gestionado por La Demeure du Chaos, o "Abode of Chaos" (como la bautizó el New York Times).

Este Metaverso es revolucionario porque minimiza los costes y los tiempos de producción y se fundamenta en los conocimientos adquiridos por el Grupo Server de las multinacionales de videojuegos y de productoras de cine y redes durante los últimos 35 años (Studio Lumiere999® París/NY).

La Abode of Chaos fue creada en 1999 (hace más de 23 años) por thierry Ehrmann, artista/escultor desde 1980 ( biografía certificada Who's Who In France en 2022).

Museo de Arte Contemporáneo al aire libre que ocupa casi 9.000 metros cuadrados, la Abode of Chaos es un circuito museístico único diseñado desde su origen como un "juego de escape" a gran escala con elementos de realidad aumentada.

Entre las casi 6.300 obras de arte encontramos 4.500 esculturas de acero en bruto, algunas de ellas de varios cientos de toneladas, así como pinturas, arte urbano, grabados, instalaciones, obras de arte digital y obras de arte en tierra. El museo está equipado con una potente red electrónica (fibra óptica sobre 9000 m2, wifi 802.11ax, obras de arte conectadas por idO, etc.).

La Abode of Chaos y el Museo de Arte Contemporáneo que la acoge reciben 180.000 visitantes al año, de los cuales el 25% proceden de fuera de Francia.

En los últimos 23 años, la Abode of Chaos ha sido objeto de cerca de 3.600 reportajes de prensa escrita y audiovisual en 72 países. También se ha plasmado de forma exquisita en un gran tomo, Opus IX, una obra bilingüe de referencia de 504 páginas que se puede consultar online sin coste alguno en formato PDF, así como en el sitio web Issuu, donde se ha descargado 37 millones de veces (cifra confirmada oficialmente por HuissierSCP Mamet-Pons francés).

En la prensa internacional, la Abode of Chaos ha sido descrita como un conjunto de distintas Œuvres y como una "Factory" ineludible y única con un lugar en la Historia del Arte como uno de los proyectos artísticos más significativos de principios del siglo XXI.

El Grupo Server y el Museo Organe han invertido varios millones de euros en este exitoso proyecto, financiado exclusivamente con fondos propios tras un sólido proyecto de salida a bolsa (véase el documento de registro universal de Artmarket.com presentado en la AMF, capítulo 3.2.23).

thierry Ehrmann, CEO y fundador de Server Group y Artprice by Artmarket.com, ha seguido el ejemplo de los grandes creadores de videojuegos y directores/productores de cine para construir el Metaverso del grupo, basado en 25 años de creaciones físicas de fama mundial.

Para la construcción de su Metaverso, Server Group ha formado una serie de alianzas en los últimos tres años, en particular con uno de los principales grupos de geometría espacial europea, creando un Dream Team europeo para el diseño 3D, ingeniería, ilaboratorio 3D y i estudios de escáner.

Mientras que Meta (antes Facebook) empieza a construir su Metaverso desde cero, Artmarket y Server Group parten de la realidad fundamental de 6.300 creaciones artísticas originales en referencia al mundo del arte contemporáneo, en un espacio de 9.000 m².

Esta historia nos ha dado una ventaja sustancial, ahorrando tiempo y dinero, porque el enfoque es completamente diferente cuando se tiene un reconocimiento mundial innegable desde hace casi 25 años.

Las condiciones técnicas incluían el uso/producción de Faro Lidar 3D Scanner, Navis VLX, drones, fotogrametría terrestre poligonal en un único sistema de referencia y desarrollo, y procesamiento de inteligencia aumentada para revelar las características singulares de las obras y su "formatividad" arquitectónica.

Ingenieros y topógrafos especializados en datos espaciales escanearon y digitalizaron los 9.000 m² del Museo de Arte Contemporáneo de Organe, incluidos sus múltiples sótanos y elevaciones, y las 6.300 obras de arte. El resultado pesó 45 To e incluye los 27 años de postproducción y producción digital realizados por Server Group y sus filiales.

El metaverso del Grupo se generó, pues, a partir de un vasto soporte físico del que es autor y propietario. Esto representa un enorme activo en términos de propiedad intelectual. Del mismo modo, la explosión de avatares y la proliferación de multitudes virtuales® forman parte de una narrativa ya escrita y guionada por thierry Ehrmann, y conocida en todo el mundo.

Si bien este proceso industrial de altísima tecnología, en el que participaron geómetras y expertos en datos espaciales, necesitó tres años de trabajo de campo (aprovechando el periodo de confinamiento por la COVID), este enfoque es muy diferente de los interminables retos a los que se enfrenta Meta (Facebook) para construir su Metaverso a partir de líneas de código.

Para entender el camino emprendido por Server Group y Artprice by Artmarket.com, se puede establecer una analogía con un conocido editor de videojuegos cuyo metaverso basado en la época medieval se construyó mediante un escaneo 3D extremadamente detallado de varias ciudades europeas medievales que aún existen.

Los resultados de este trabajo fueron excelentes: con unos costes de producción radicalmente reducidos, top ranking de taquilla en todo el mundo, su versión de videojuego eclipsó sustancialmente a sus competidores posicionados en el apreciado segmento "medieval".

Es imprescindible precisar que el Metaverso de Artprice by Artmarket.com, cuya sede se encuentra en el corazón del Museo de Arte Contemporáneo de Organe (gestionado por la Abode of Chaos) está prácticamente terminado. Esta obra ha supuesto inversiones muy cuantiosas que han sido asumidas en su totalidad por Server Group y sus filiales y que no han tenido ningún impacto en la contabilidad de Artmarket.com.

El accionista fundador de Artprice by Artmarket.com es Server Group, que sigue siendo, con diferencia, el mayor accionista, con el 30,16% del capital y el 45,78% de los derechos de voto (familia Ehrmann no incluida). Server Group asumió el riesgo industrial de invertir en su metaverso basándose en su confianza en Artmarket.com tras 25 años como líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Según el régimen de acuerdos regulados que contempla Server Group en Artmarket.com, la rentabilidad de su proyecto de Metaverso estará asegurada gracias a los bajos costes de los usuarios, ya que los costes asociados a su I+D, y a su producción son infinitamente inferiores a los que afrontan las multinacionales que han empezado a codificar sus Metaversos desde cero. Además, sus proyectos están aún por concluir.

El próximo mercado de NFT de Artmarket.com tendrá una ventaja competitiva innegable porque las principales plataformas de NFT actuales se enfrentan a limitaciones de tiempo, financieras y de derechos de autor. Como resultado, no tienen realmente metaversos de éxito y podrían verse tentados a unirse al metaverso de Artmarket.com. Artmarket.com intentará integrarlas en su mercado de NFT dotándolas de su preciado imprimatur.

De hecho, la propia OpenSea, la principal plataforma de NFT del mundo, ha declarado que el 80% de los principales problemas de las NFT de arte podrían afectar a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Ante esta observación, Opensea ha anunciado que está estudiando soluciones para evitar esta lacra y proteger a vendedores y compradores. Creemos firmemente que la solución lógica a este problema es la certificación del mercado primario por parte de Artprice a través de su blockchain y sus contratos inteligentes.

Es precisamente en la emisión primaria de NFT de arte donde Artprice by Artmarket.com puede conseguir un volumen de negocio y unos beneficios muy importantes.

Nos enorgullece decir que Artprice by Artmarket.com es la única empresa en el mercado mundial del arte que puede garantizar la certificación de las emisiones primarias de NFT, teniendo en cuenta todos los parámetros subyacentes y los datos asociados.

La capacidad de certificar las emisiones primarias de NFT de arte se basa en la posición de Artmarket.com como líder mundial en información sobre el mercado del arte y como propietario y creador de bases de datos que contienen datos de un cuarto de siglo sobre el mercado del arte. Este banco de datos goza de respeto y autoridad a nivel mundial y está respaldado por la mayor colección de notas, manuscritos y catálogos de venta del mundo (que se remonta a 1700), lo que garantiza la autenticidad y credibilidad histórica de sus bases de datos.

Por último, el informe del estudio de Dynata, la mayor plataforma mundial de datos para insights, activación y medición, encuestó a más de 62 millones de panelistas y 4.000 millones de insights (reacciones de un consumidor en forma de datos) en 11 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Países Bajos, Italia, China, Japón y Australia) y publicó su informe "New Experience Economy" .

El informe destaca una conclusión muy favorable para Artmarket.com y para su metaverso, así como para sus accionistas: El 51% de los encuestados indicó que su destino virtual (es decir, online) favorito es la visita a un museo, una galería de arte o una exposición de arte.

Con su Metaverso, consecuencia última e inevitable de la revolución de los NFT, Artprice by Artmarket.com pretende ser la plataforma de NFT de arte más exitosa y competitiva del mundo. Su Metaverso representa la garantía de un crecimiento exponencial y continuo del mercado de los NFT de arte. Se acompañará de la Blockchain de Artprice by Artmarket y sus contratos inteligentes, permitiendo así una remuneración justa para los artistas junto con las sociedades de derechos de autor como la ADAGP de la que Artprice ha sido durante mucho tiempo uno de los principales contribuyentes.

Además, el registro en el sistema de nombres de dominio de artpricecoin.com (.net .org...) y de sus marcas comerciales demuestra la estrategia global de Artmarket.com, que naturalmente incluye la creación de una criptomoneda específica tras las aprobaciones reglamentarias.

La blockchain de Artprice by Artmarket.com utilizará principalmente Ethereum para sus contratos inteligentes, pero seguirá abierta al pago en Bitcoin y otras criptodivisas importantes.

