Artmarket.com: ¿Podrá Frieze 2021 reactivar la debilitada posición de Londres? (1)

- Artmarket.com: ¿Podrá Frieze 2021 reactivar la debilitada posición de Londres en el mercado internacional del arte contemporáneo? (Véase el último informe de Artprice)

PARIS, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Mientras el mercado del arte de Hong Kong se desarrolla a un ritmo fenomenal, Londres cuenta con un atractivo relativamente menor que el de hace diez años. Christie's, Sotheby's y Phillips venden ahora en Asia, y no en Londres, algunas obras maestras occidentales, por ejemplo, de Basquiat, Still, Richter y Ghenie, lo que refleja un desplazamiento general del mercado mundial del arte hacia los países orientales. Artprice analiza en detalle este fenómeno en su último informe sobre el mercado del arte contemporáneo.

Facturación de las subastas de arte: Hong Kong vs.Londres

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1657379/Artmarket_turnover_Infographic.jpg

Calmed Tensions (1937) de Wassily Kandinsky, 29,4 millones de dólares en Sotheby's Londres, el mejor resultado de una subasta en Reino Unido en lo que va de año:

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657380/Artmarket_Kandinsky.jpg

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "Reino Unido (que ha generado el 17% de la facturación mundial de las subastas en el primer semestre de 2021) tiene poco que temer de Francia (7%), pero está viendo cómo Hong Kong (14%) atrae una parte creciente del mercado de alta gama, en particular las obras de arte contemporáneo y de posguerra, que tienen un mayor significado de poder blando. Espero que Londres haga un considerable esfuerzo para mantener su posición en este segmento del mercado".

El mercado se inclina hacia oriente

El cuadro más importante de Gerhard Richter subastado en los últimos tres años, Abstraktes Bild (649-2) (1987), fue vendido por Sotheby's en Hong Kong por 28 millones de dólares. Comercializado inicialmente a finales de la década de los 80 por la Galería Löhrl de Düsseldorf, el cuadro se revendió en Nueva York en la Galería Barbara Mathes. Sin embargo, el 6 de octubre de 2020, la casa de subastas de Patrick Drahi (Sotheby's) optó por incluirla en una prestigiosa venta nocturna en Hong Kong en la que obtuvo 10 millones de dólares más que su estimación más alta, 18 millones.

El itinerario de este cuadro refleja claramente el éxito de Richter en el mercado internacional del arte, pero también una realidad fundamental: Hong Kong se está convirtiendo rápidamente en lo que Nueva York fue para los artistas europeos hace diez años: un magnifico acelerador. Las grandes casas de subastas ven en Hong Kong un nuevo mercado para las piezas más emblemáticas, pero también un mercado capaz de impulsar rápidamente a las nuevas y jóvenes estrellas.

Este año, por primera vez, Christie's y Sotheby's han ofrecido un total de tres grandes obras de Jean-Michel Basquiat en Hong Kong, alcanzando e incluso superando ampliamente sus estimaciones. En conjunto, los tres cuadros generaron más de 100 millones de dólares, un tercio de la facturación total de las subastas del artista en lo que va de año. Así, Hong Kong se está convirtiendo en el segundo mercado mundial de esta "astuta" firma, después de Nueva York.

Dos estructuras completamente diferentes

Desde el punto de vista político, Londres y Hong Kong viven momentos cruciales en su historia... pero mientras que la primera ha visto disminuir sus ventas de arte en los últimos cinco años, la segunda ha experimentado un crecimiento excepcional en este ámbito.

Es cierto que los dos mercados siguen teniendo estructuras muy diferentes. Puede que Reino Unido esté viendo cómo su antigua colonia se pone al día en cuanto la facturación de las subastas de arte, pero conserva una oferta mucho más dinámica y diversificada gracias a su larga historia en este mercado. La capital británica ha estado en el centro de las subastas internacionales de arte desde el siglo XIX, mientras que Hong Kong ha sido un punto importante de este mercado solo desde principios de este milenio... es decir, no más de 20 años.

Este será más o menos el contexto del mercado del arte mundial cuando se reanude esta semana la Feria de Arte Frieze en Londres, y no cabe duda de que muchos de sus organizadores y participantes esperan que Londres vuelva a estar en el primer plano del mercado internacional del arte, ofreciendo una sabia mezcla de obras de arte antiguas y ultracontemporáneas.

Imágenes: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image1-Londres-Hong-Kong.png][ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image2-Wassily-Kandinsky.jpeg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg