Artmarket.com: la revolución NFT disfrutará de un crecimiento exponencial con Artprice (3)

AbodeofChaos #99 (collection of 999 NFTs), NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos, https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/72157714573284962

AbodeofChaos #99 (collection of 999 NFTs), NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos, https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/72157714573284962 - ARTMARKET.COM/PR NEWSWIRE

- Artmarket.com: He aquí por qué el mercado del arte, a través de la revolución NFT, disfrutará de un crecimiento exponencial con Artprice

PARÍS, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Desde hace 25 años, Artprice by Artmarket - líder mundial en información sobre el mercado del arte - ha estado estudiando, analizando e investigando la estructura del mercado del arte desde todos los ángulos posibles. Este trabajo ha comprometido todos sus recursos humanos y técnicos, entre los que se incluyen su departamento de historia del arte, sus bases de datos, sus econometristas y estadísticos, sus sociólogos y por supuesto sus economistas, juristas y especialistas en impuestos.

Según explicó thierry Ehrmann, fundador y consejero delegado del grupo: 'Durante los últimos cinco años, Artprice by Artmarket ha cuestionado literalmente el impacto de las NFT en el mercado del arte gracias al hecho de añadir blockchain a su negocio principal de bases de datos y digitalizar su trabajo histórico de estandarización del mercado del arte. Artprice es el único autor de estos proyectos con protección IP de sus códigos fuente desde el año 1999'.

Gracias a su innovadora capacidad I+D y su creación de Artpriceblockchain.com, Artmarket fue galardonado con la prestigiosa etiqueta estatal "Empresa innovadora" por el BPI (banco francés de inversión pública) en 2015 y luego de nuevo en 2018 (muy pocas veces se otorga en más de una ocasión).

Artmarket.com tiene sus miras en un punto aún más alto gracias al lanzamiento de su NFT ® Marketplace con una ambición realista de generar una facturación futura de varias decenas de millones de euros, y posiblemente incluso cientos de millones a largo plazo.

Esta ambición se basa en la lógica y el razonamiento que se explica a continuación, que, por un lado, implica un enfoque específico y único de Blockchain y NFT, y por otro, se basa en un análisis histórico, sociológico y económico del mercado del arte.

Aproximación específica y única para Blockchain y NFTsEn el diseño de su DAO (Organización Autónoma Descentralizada) Artmarket.com producirá 'contratos inteligentes' registrados en la cadena de bloques Ethereum.

En la actualidad, el DAO de Artmarket.com, diseñado de forma ecológica y responsable, reúne las reglas inmutables y transparentes que rigen el mercado del arte (uno de los más antiguos del mundo) con total imparcialidad. Artprice ha codificado científicamente estas reglas durante los últimos 25 años.

El DAO de Artmarket.com es transparente. Se basa de facto en un marco supranacional y es objeto de contribuciones de los mejores historiadores, juristas, científicos y econometristas. Estas contribuciones se han recopilado durante las últimas dos décadas para establecer los datos abiertos de la empresa.

Artprice - líder mundial en información sobre el mercado del arte - ha sido el único autor de sus bases de datos durante 25 años. En la actualidad, sus bases de datos tienen autoridad en todo el mundo e incluyen el archivo documental de notas, manuscritos y catálogos de ventas más grande del mundo desde 1700, lo que garantiza aún más la autenticidad y legitimidad histórica de sus bases de datos.

Como consecuencia directa de su fiabilidad y su indiscutible reputación en el mercado del arte, Artprice tiene plena capacidad y está perfectamente posicionado para desempeñar el papel de oráculo (fuente de información fiable que permite la integración de variables del mundo real en contratos inteligentes) en la cadena de bloques de Artmarket.com.

La legitimidad de Artprice como un oráculo blockchain se basa en su recopilación en tiempo real de datos de 6.300 casas de subastas de todo el mundo que transfieren automáticamente los resultados de sus subastas públicas a Artprice.

Dentro de las comunidades Web 3.0, un oráculo solo puede ser un oráculo si se basa en una multitud de fuentes públicas, que es exactamente lo que hace Artprice con sus 6.300 fuentes públicas.

Como oráculo, Artprice alimentará datos de sus bases de datos. Estos datos incluirán los resultados de las subastas públicas; datos históricos, indexados y econométricos sobre artistas y sus obras; información detallada sobre la trazabilidad de las obras, etc.

Como entrada de oráculo, los datos de Artprice tendrán el estado de 'información oficial de mercado reconocida', y la activación o no activación de los 'contratos inteligentes' dependerá de la información proporcionada por Artprice.

No hay duda de que Opensea y Rarible, por nombrar solo dos, se encuentran entre las plataformas NFT que se beneficiarían inmediatamente de una colaboración industrial con Artmarket.com, esta última ya proporcionando una referencia indiscutible, ineludible y global dentro del mercado del arte que se remonta a un cuarto de siglo.

Artmarket.com estudiará cada propuesta, sociedad mixta, participación de capital, fusión y / o adquisición y dará su aprobación si las propuestas tienen buen sentido industrial y perpetúan su principal ética: la promoción de la información y transparencia del mercado del arte.

En vista de la diferente legislación vigente en Francia y, a un nivel más amplio, en Europa en general, Artmarket.com está considerando registrarse en la AMF como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP o PSAN en francés) con miras a su próximo estado como empresa FinTech. Al mismo tiempo, Artmarket.com supervisará constantemente la legislación de Estados Unidos y Europa, lo que le permitirá a él y a su filial estadounidense tomar las mejores decisiones como futura FinTech.

Análisis histórico, sociológico y económico del mercado del arteLa siguiente síntesis de Artmarket.com se basa en el estudio de miles de artículos e informes, y cientos de entrevistas, reuniones y conferencias sobre el mundo de la criptología, las criptomonedas, blockchain, NFTs y el metaverso.

Gracias en gran parte a la mayor transparencia y la mayor facilidad de acceso a la información, a la que Artprice ha sido el principal contribuyente en el mundo durante 25 años, se ha podido observar que el mercado del arte experimentó un crecimiento global en facturación de + 2.700% entre 2000 y 2020.

El crecimiento del mercado del arte - inicialmente específico de Occidente - ahora se está produciendo en los cinco continentes del mundo. Últimamente ha sido impulsado sustancialmente por una verdadera explosión de los medios empleados por los artistas y la llegada de artistas jóvenes con asombrosos debuts en subasta en lo que ahora es claramente un mercado eficiente.

La cuestión principal que Artprice ha estado estudiando y siguiendo de cerca es el impacto de los NFT en el mercado del arte. Cada uno de sus informes anuales dedica un gran capítulo a las NFT, como su último Informe anual sobre el mercado del arte contemporáneo publicado en octubre de 2021: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

A principios de 2022, Artmarket.com publicará un informe completo sobre las NFT y su impacto en el mercado del arte.

Utilizando la experiencia de sus distintos departamentos, Artprice compara las NFT con el mercado de múltiples (litografías, estampas, serigrafías, etc.) en el siglo XX.

De forma tradicional siempre se ha pensado que los múltiples debilitaban a los artistas cuyos mercados ya estaban establecidos. Esta creencia se basaba esencialmente en una realidad técnica y científica: no era posible controlar con absoluta certeza el número y la calidad de las impresiones/múltiplos en circulación. Como resultado, las impresiones / múltiplos a menudo se consideran los primos pobres del mercado del arte.

Otro dato interesante a considerar antes de realizar esta comparación es la liquidez. En realidad, si desea comprar una obra de arte que puede estar seguro de vender dentro de un año, debe pagar al menos 20.000 euros. En 2021, si busca liquidez de salida en un mes, debe pagar al menos 50.000 euros.

Obras de arte NFT, ya que representan un avance de paradigma completo, retando la economía tradicional completa del mercado del arteDe hecho, la revolución NFT, que socava todas las barreras inherentes a las costumbres y estándares del mercado del arte tradicional, ahora está claramente aprobada por un amplio consenso de usuarios, coleccionistas y creadores, y en particular, por comunidades enteras de artistas.

La tecnología Blockchain, a través de 'contratos inteligentes', permite la emisión de 'tokens no fungibles' con certeza científica sobre su origen, su número y, de hecho, sobre cada detalle. Esto da confianza instantáneamente al mercado del arte que, en estas condiciones, acepta la creación y circulación de múltiples, que, en el pasado, podrían haber debilitado el mercado del artista.

Pero la revolución NFT no se detiene ahí. Ahora se basa en problemas certificados digitalmente que, gracias a blockchain, nadie puede desviar. Por ejemplo, esto permite a un artista reconocido (con un rango de precios establecido) emitir una gran cantidad de NFTs formando una colección de obras digitales que se convierten en una especie de diálogo con su público. Esta interactividad atraerá a nuevos coleccionistas al universo / metaverso del artista. El artista entonces podrá ver crecer sus ingresos y notoriedad, sin dañar su reputación y relación con los actores clave del mercado del arte.

Según nuestros cálculos cruzados basados en una amplia gama de criterios y consideraciones, es probable que esta transformación radical del mercado del arte haga crecer la población de coleccionistas de arte de aproximadamente 120 millones en la actualidad (con una edad promedio de 54) a más de 900 millones de compradores de NFT (y quién sabe qué otros formatos artísticos...) con un perfil sociológico mucho más joven y variado.

En pocas palabras, hoy en día existe toda una generación de humanos que siempre ha vivido con la tecnología digital y entiende completamente que las NFT artísticas son un producto buscado, raro y especulativo rodeado de publicidad y considerado vanguardista, y que ofrece un reconocimiento de grado de socialización digital... y ni el factor hip, ni la moda, ni el aspecto especulativo son un problema para esta generación.

Además, ya en 2021, los medios digitales están absolutamente en todas partes: teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas y computadoras, se cuentan por miles de millones. Estas pantallas de alta definición, ahora con muy bajo consumo de energía debido a MicroLEDs con precios deflacionarios, son cada vez más frecuentes en nuestro día a día, tanto en el ámbito privado, como en el profesional, y en espacios públicos como aeropuertos y centros comerciales, etc.

NFT Art ha sido conceptualizado para penetrar en la vida cotidiana de todos, en una 'ultrademocratización' del arte, sin pérdida de rareza y calidad. Los ingresos generados por este cambio histórico ya son espectaculares, como vimos con el resultado de Beeple, alias Mike Winkelmann, (69,3 millones de dólares) en Christie's, que ya rivaliza con récords históricos de subastas de obras físicas. Estos resultados juegan un papel de punta de lanza para este nuevo mundo.

Además, los nuevos compradores de NFT pueden participar en una forma de doble especulación: por un lado, está la obra de arte que es mil veces más fácil de vender (en una plataforma NFT) que los múltiplos del siglo pasado; y por otro lado, está la fluctuación en el valor de la criptomoneda en la que se denomina su valor. Este es un factor significativo ya que agrega la posibilidad de ganancia económica al placer de acceder al arte.

A través de su experiencia en el mercado del arte, Artprice by Artmarket tiene la capacidad de ''sacar'' a miles de comunidades de artistas (con precios de mercado conocidos) que se originan en tendencias recientes como Street Art (cuyas obras visuales parecen haber nacido para NFT) entre otros, o incluso tendencias más marginales como el arte de performance, que siempre ha sido excluido del mercado masivo.

Gracias a los contratos inteligentes de Artmarket.com, el artista o sus beneficiarios y Artmarket.com recibirán ingresos recurrentes de la obra de arte de NFT, desde su emisión principal hasta sus diversas transacciones en el mercado secundario.

Lo que Artmarket.com aporta al mercado NFT es su garantía como líder mundial en información del mercado del arte junto con su experiencia, su extrema disciplina tecnológica y los estrictos términos en los metadatos de sus contratos inteligentes, creando así las condiciones necesarias para el éxito de esta nueva revolución en el mercado del arte.

El DNS artpricecoin.com , presentado en diciembre de 2017 (junto con todos los nombres correspondientes) ilustra la conciencia temprana de Artprice by Artmarket de este cambio de paradigma a las NFT y las criptomonedas.

Como fenómeno global, el advenimiento de las NFT dentro de un entorno blockchain tiene paralelismos con el mundo de la música. En sus inicios, la música solo estaba disponible para quienes iban a escucharla. Esto cambió con la capacidad técnica para grabar y reproducir sonido en diferentes medios.

Ese avance tecnológico democratizó la música, multiplicando infinitamente las posibilidades de escucha. El número de músicos, así como el número de entusiastas de la música, literalmente explotó, generando colosales flujos financieros y ganancias dentro de lo que comúnmente se llama 'la industria de la música', que, a fines de 2021, tenía casi 1.000 millones de suscriptores de pago, gracias a la tecnología digital.

Gracias a la llegada de las NFT, el cambio de paradigma en el mercado del arte es al menos comparable. Este cambio nos llevará hacia un mercado de arte de masas, pero que siempre mantendrá una cierta calidad elitista (como todos los mercados culturales).

A través de los intercambios entre Artprice by Artmarket y artistas de renombre internacional (y otros) y/o sus beneficiarios, nos hemos dado cuenta de una fuerte demanda para explotar el medio NFT de una manera cuidadosamente considerada. Y el conocimiento del potencial de las NFT en el entorno de la cadena de bloques ya parece estar muy extendido.

Para los artistas, pasados y presentes (Artmarket hace referencia a 768.000 artistas y los cotiza en Artprice), el fenómeno NFT representa un motor de crecimiento muy poderoso. Los artistas son el núcleo central sobre el que se asienta todo el mercado del arte y ahora comprenderán el futuro del mercado del arte, y su propio futuro, desde un ángulo muy positivo dentro del universo Artmarket.com, que progresivamente se transformará en un metaverso.

Imágenes:[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/image1-AbodeofChaos-99.jpg ][ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/image2-NFT-bill.jpg ]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en contactar con nuestro Departamento de Econométrica en relación a los requisitos relacionados con la estadística y los estudios personalizados: econometrics@artprice.com

en relación a los requisitos relacionados con la estadística y los estudios personalizados: Pruebe nuestros servicios (demostración gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por medio de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento Artprice en video: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en el año 1997 a través de su consejero delegado, thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por medio de Groupe Serveur, creado en el año 1987.

Consulte la biografía certificada en Who's who ©: Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que cubren más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, el líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición a través de su Global Standardized Marketplace de ser la plataforma NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al banco de imágenes del mercado del arte más grande del mundo: no menos de 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket con su departamento Artprice acumula datos de forma permanente de 6300 casas de subastas y produce información clave del mercado del arte para las principales agencias de prensa y medios (7.200 publicaciones). Sus 5,4 millones de usuarios ('inicio de sesión de miembros' + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy representa al Global Standardized Marketplace® líder para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o de oferta (subastas reguladas por párrafos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket con su departamento Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta estatal de "Empresa Innovadora" por parte del Banco de Inversión Pública (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 por un nuevo período de 3 años) que está apoyando a la empresa en su proyecto de consolidación gracias a su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice's 2020/21 Contemporary Art Market Report de Artrprice de Artmarket.com: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Artprice by Artmarket's 2020 Global Art Market Report publicado en marzo de 2021: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Índice de notas de prensa publicadas por medio de Artmarket con su departamento de Artprice: serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Siga las noticias de Art Market en tiempo real con el departamento de Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5,4 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y universo de Artmarket y de su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede central en el famoso Organe Contemporary Art Museum "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Contacto de Artmarket.com y de su departamento de Artprice - Contacto: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com