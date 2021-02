Artmarket.com: las subastas dan alas a la industria del arte y la cultura, interrumpida por la pandemia (1)

PARÍS, 18 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Mientras los museos siguen buscando soluciones que les permitan volver a recibir visitantes (aunque sea en pequeñas cantidades, incluso si eso supone tener pérdidas como en el MET de Nueva York(1)), el mercado de las subastas se ha convertido en una válvula de escape para ciertas instituciones, y ya los primeros resultados de 2021 atestiguan un alto nivel de demanda en las salas de subastas.

Enero... El mes de los Viejos Maestros

Con una caída del 10% en la facturación en 2020, el segmento de los Antiguos Maestros (artistas nacidos antes de 1760) parece haber resistido mejor que otros segmentos los impactos de la pandemia. Esto probablemente se deba a que una parte importante de las ventas anuales que representa el segmento de los Antiguos Maestros es un mercado notablemente sólido.

"Los coleccionistas de obras de Viejos Maestros buscan la «pieza perfecta» más que la emoción del momento" observa thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice. "El mercado de los Viejos Maestros es, por naturaleza, menos sensible a la ausencia temporal de ferias, grandes inauguraciones cenas de gala. Además, es un mercado que aprecia la investigación exhaustiva y los informes detallados de los expertos... y todo ello puede hacerse online".

La batalla por adquirir el Retrato de un joven sosteniendo un medallón, atribuido a Botticelli, reunió finalmente a solo dos coleccionistas. Pero estos dos decididos postores elevaron el precio de la obra hasta la atrevida estimación de Sotheby's en medio de una pandemia mundial. Anunciada en septiembre de 2020, esta venta ofreció voluntariamente a todos los interesados tres meses para realizar las investigaciones necesarias.

Londres, frenada por la variante del Covid... y el Brexit

La capital británica suele acoger el segundo gran evento del año. En febrero de 2020, tres cuadros superaron los 20 millones de dólares cada uno en las ventas de Londres:

-- The Splash (1966) de David Hockney -- A la rencontre du plaisir (1962) de René Magritte -- Retrato de Marjorie Ferry (1932) de Tamara De Lempicka

Pero la crisis sanitaria ha provocado el aplazamiento de las primeras grandes ventas del año en Londres hasta marzo de 2021. Además, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea amenaza con debilitar la posición dominante de Londres en esta parte del mundo. Obviamente, París espera beneficiarse de esta reorganización.

Además, la capital francesa sigue atrayendo cada vez más a los mayores talentos del mercado del arte. Desde principios de año, dos de las galerías más importantes de Italia, Continua y Massimo de Carlo, han abierto en el barrio del Marais, mientras que Sotheby's se prepara para vender en París la prestigiosa colección de Christo y Jeanne-Claude.

Las próximas semanas prometen ser apasionantes en el mercado del arte, tanto en las subastas como en las galerías de arte... Un pequeño alivio antes de la reapertura de los museos en Europa.

(1) Julia Jacobs, Is Seeing That Renoir Essential? In the Pandemic, Cities Differ, The New York Times, 2 de febrero de 2021

