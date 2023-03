Artprice by Artmarket.com publica su 26º informe anual (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

"El Mercado del arte en 2022" revela un aumento del 16% en la facturación de las subastas de arte occidentales, mientras Estados Unidos recupera su primer puesto y el mundo registra un récord de transacciones en subastas de arte

PARIS, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 26º informe anual de Artprice, "El Mercado del arte en 2022", ofrece un análisis general de las ventas públicas de obras de arte, es decir, pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, vídeos, instalaciones, tapices y NFT (excluidas antigüedades, bienes culturales anónimos y mobiliario), y abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Todos los precios indicados en este informe Artprice by Artmarket se refieren a resultados de subastas públicas, incluidos las tasas del comprador. El uso del signo $ se refiere a dólares estadounidenses.

Los resultados del Mercado del arte 2022 son excelentes, a pesar de la pandemia que quedará grabada en la historia del mundo moderno y que afortunadamente parece estar llegando a su fin.

A pesar de los efectos negativos de la pandemia, las cifras muestran un aumento del 16% en la facturación de las subastas de Occidente con respecto al año anterior (2021).

En China, la política gubernamental de cero COVID provocó una brusca contracción del 34% en la facturación de las subastas de obras de arte, que se situó en 3.900 millones de dólares, frente a los 5.900 millones de 2021.

Sin embargo, los profesionales del mercado del arte esperan un repunte bastante sustancial del mercado del arte chino en 2023 y una competencia mucho más feroz con Estados Unidos.

Como parte de su colaboración en la elaboración de auténticos informes sobre el mercado del arte mundial, Artprice y su socio editorial estatal chino, Artron, siguen muy de cerca esta feroz competencia.

En este informe, Artprice presenta, entre otros factores, sus famosas clasificaciones, incluidos los 500 artistas y los NFT más importantes por facturación en subastas en 2022 y las 100 obras y NFT más vendidos del mismo año.

La desmaterialización del mercado del arte y su creciente dependencia de Internet es hoy una realidad en los cinco continentes del mundo que acabará relegando las salas de subastas físicas a la historia del siglo XX.

Según thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice, "a migración al universo Internet de las casas de subastas ha adquirido proporciones espectaculares, por un lado, con un aumento del 2.700% de la publicidad de subastas en Internet y, por otro, un incremento del 810% de las ventas en directo durante los tres años de la pandemia de la COVID. En general, no se esperaban cifras semejantes antes de 2025-2027".

Artprice by Artmarket se complace en anunciar la publicación de su 26º informe anual "El Mercado del arte en 2022", disponible en su totalidad de forma gratuita y en tres idiomas, tanto como documento de consulta en línea como en PDF descargable:

www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Inglés: https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdfFrancés: https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdfMandarín: https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdf

Sinopsis global

En Occidente, la facturación de las subastas de obras de arte alcanzó un nuevo máximo de 12.600 millones de dólares, un 16% más que en 2021 (10.900 millones).

Incluyendo China, el mercado mundial de subastas de arte ascendió a 16.560 millones de dólares, frente a los 17.080 millones de 2021, lo que supone una contracción del 3,1%, debida principalmente a la fuerte caída de la facturación en China (-34%) como consecuencia de su política cero COVID.

El volumen de transacciones alcanzó un nuevo nivel histórico con 705.000 lotes vendidos, frente a los 672.000 de 2021.

La proporción de lotes sin vender pasó del 31% en 2021 al 35% en 2022, lo que hace pensar que el mercado se volvió ligeramente más selectivo.

El precio medio de subasta de las obras de arte fue de 23.500 dólares en 2022, frente a los 25.730 de 2021.

El precio medio de subasta fue de 760 dólares en 2022, frente a los 930 de 2021.

En 2022, el 80% de las obras de arte se vendieron por menos de 4.500 dólares en subasta (frente a los 4.800 dólares de 2021).

El índice general de precios del arte cayó un -18% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

El índice Artprice100© de artistas de primera fila (blue-chip) subió un 3% en 2022, frente al -19% del S&P 500.

El arte contemporáneo representó el 16% del mercado del arte, frente al 20% en 2021 y tan sólo el 3% en 2000.

Seis obras de arte superaron el umbral simbólico de los 100 millones de dólares, todas ellas en Nueva York, frente a una sola en 2021.

En 2022, un total de 1.682 obras de arte más 1 NFT superaron el umbral del millón de dólares, frente a 1.709 obras de arte y 25 NFT en 2021.

Facturación global de las subastas de obras de arte y NFT

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032675...

Estados Unidos en primera posición

En 2022, Estados Unidos registró la facturación más alta de su historia en subastas de obras de arte, con 158.000 lotes que generaron 7.340 millones de dólares, lo que representa el 44% del mercado mundial del arte (frente a los 140.000 lotes y 5.800 millones de dólares, que representaron el 34% del mercado mundial del arte en 2021).

Paralizada por su política sanitaria cero-COVID, China generó sólo 3.910 millones de dólares, es decir, el 24% del mercado mundial del arte (frente a los 5.900 millones de dólares de 2021, o el 35% del mercado mundial del arte).

La facturación de las subastas de arte en el Reino Unido aumentó un 8% en 2022, hasta los 2.160 millones de dólares, consolidando su tercer puesto con el 13% del mercado mundial del arte (frente a los 2.000 millones de 2021, o el 12% de la facturación mundial).

El mercado francés de subastas de arte generó 991 millones de dólares (6% de la facturación mundial), un 3% menos que en 2021 (1.020 millones de dólares o 6% del mercado mundial del arte) debido a un tipo de cambio euro/dólar nada favorable.

Alemania siguió creciendo (+6%), totalizando 379 millones de dólares y representando el 2,3% de la facturación mundial (frente a 359 millones en 2021 o el 2,1% del mercado mundial).

Italia (-11%) y Japón (+10%) terminaron 2022 a la par, con 190 y 185 millones de dólares respectivamente (frente a 211 millones para Italia y 167 millones para Japón en 2021).

Alemania registró un nuevo récord por el autorretrato de Max Beckmann, que alcanzó un precio de 24,4 millones de dólares.

El mercado japonés de subastas de arte también registró un nuevo precio récord gracias a la venta de una obra de Andy Warhol por 20,8 millones de dólares.

Los 10 primeros países por facturación (y cuota de mercado) de las subastas de obras de arte + NFT en 2022

País Facturación Cuota de mercado

1 EE.UU. 7.339.083.284 USD 44,31%

2 China (Artron) 3.913.799.723 USD 23,63%

3 Reino Unido 2.156.700.023 USD 13,02%

4 Francia 991.549.591 USD 5,99%

5 Alemania 379.443.977 USD 2,29%

6 Italia 190.674.079 USD 1,15%

7 Japón 185.463.014 USD 1,12%

8 Suiza 154.773.773 USD 0,93%

9 Corea del Sur 139.234.350 USD 0,84%

10 Australia 118.278.877 USD 0,71%

Casas de subastas y colecciones

En 2022, Christie's batió un nuevo récord histórico en sus subastas de arte y NFT en todo el mundo, con una facturación total de 5.800 millones de dólares en doce meses (frente a los 4.000 millones de 2021).

Sotheby's fue el segundo mayor subastador de obras de arte del mundo, con 3.900 millones de dólares (frente a los 4.400 millones de 2021).

Puede que Sotheby's haya quedado en segundo lugar por detrás de Christie's en Nueva York, Londres y París, pero dominó en Hong Kong y Milán en 2022.

Christie's y Sotheby's, que acapararon respectivamente el 35% y el 24% de la facturación mundial de las subastas de arte, representaron más de la mitad del valor total mundial del mercado secundario del arte. En 2021 representaban el 23% y el 26%, respectivamente).

Los días 9 y 10 de noviembre de 2022, la Colección Paul G. Allen se convirtió en la más cara de todos los tiempos al generar 1.600 millones de dólares en la sala Christie's de Nueva York.

Nueva York también se llevó las ventas de colecciones pertenecientes a Anne H. Bass, Thomas Ammann y David M. Solinger, entre otros.

Los elementos de la colección de Hubert de Givenchy se llevaron 59 millones de dólares en la casa Christie's de París.

China Guardian fue la casa de subastas líder en china, con 362 millones de dólares (frente a los 677 millones de 2021).

Artcurial (92 millones de dólares en 2022 frente a 91 millones en 2021) fue el primer subastador de obras de arte en Francia.

Principales mercados por facturación en subastas de obras de arte + NFT en 2022

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032674...

Obras de arte y artistas por periodos

Viejos Maestros (artistas nacidos antes de 1759)

En 2022, las obras de arte de los Viejos Maestros representaron el 11% del total de lotes de arte vendidos en subasta en todo el mundo y el 7 % de la facturación mundial (frente al 11 % de los lotes vendidos y el 9 % de la facturación en 2021).

En enero y noviembre de 2022, dos cuadros de Botticelli superaron los 40 millones de dólares en Nueva York.

En Francia, un bodegón de Jean-Baptiste Siméon Chardin y un dibujo de Miguel Ángel se vendieron por 27 y 24 millones de dólares respectivamente.

Arte del siglo XIX (artistas nacidos entre 1760 y 1859)

En 2022, las obras de artistas del siglo XIX representaron el 10% de todos los lotes vendidos durante el año y el 14% de la facturación total mundial de las subastas de arte (frente al 10% de los lotes vendidos y el 10% de la facturación en 2021).

Los tres primeros resultados de este periodo se situaron en 2022 por encima de los 100 millones de dólares cada uno.

Estos cuadros de Seurat, Cézanne y Van Gogh formaban parte de la Colección Paul G. Allen.

En 2022, Claude Monet fue el 2º artista con mayor éxito en todo el mundo, con un total de 539 millones de dólares de facturación anual en subastas (en 2021, ocupó el 4º puesto, con 305 millones).

Arte moderno (artistas nacidos entre 1860 y 1919)

En 2022, el arte moderno fue el segmento líder del mercado de subastas, con el 35% de los lotes vendidos y el 37% de su valor (frente al 37% de los lotes vendidos y el 37% de facturación en 2021).

Pablo Picasso fue el tercer artista más subastado del año, con 494 millones de dólares (en 2021 fue el más popular, con 672 millones).

El Bosque de abedules(1903) de Gustav Klimt se convirtió en la décima obra de arte moderno más cara jamás vendida en una subasta al alcanzar los 104 millones de dólares.

Con más de 30 millones de dólares en subasta en 2022, René Magritte terminó el año entre los cinco artistas más vendidos del mundo.

El imperio de las luces(1961), de Magritte, alcanzó en Londres el mejor resultado del año en una subasta de arte moderno, con 79 millones de dólares.

Paisaje después de Wang Ximeng (1947), de Zhang Daqian, obtuvo el mejor resultado del mercado de subastas de arte chino en 2022, con 47 millones de dólares.

Dos fotografías establecieron nuevos récords mundiales para ese medio: una de Man Ray, con 12,4 millones de dólares, y otra de Edward Steichen, con 11,8 millones.

Arte de posguerra (artistas nacidos entre 1920 y 1944)

El arte de posguerra representó el 26% de los lotes vendidos y el 26% de la facturación mundial (25% de los lotes vendidos y 23% de facturación en 2021).

Andy Warhol fue el artista con más éxito del año en subasta, con 2.160 lotes vendidos que generaron 590 millones de dólares (fue 3º en 2021 con 348 millones).

Shot Sage Blue Marilyn (1964), de Warhol, se convierte en la segunda obra más cara de todos los tiempos al alcanzar los 195 millones de dólares.

Gran interior, W11 (1981/83), de Lucian Freud, alcanzó un nuevo récord en subasta para el artista: 86 millones de dólares.

Gerhard Richter fue el artista vivo más vendido del año en subasta, con un facturación total de 226 millones de dólares (246 millones en 2021).

Tres tapices de Alighiero Boetti se convierten en los más caros jamás vendidos en subasta, con más de 5 millones de dólares cada uno.

Yayoi Kusama fue la única mujer entre los 10 primeros artistas: En 2022, 900 de sus lotes se vendieron por un total de 195 millones de dólares (frente a los 778 lotes vendidos por 178 millones en 2021).

Arte contemporáneo (artistas nacidos después de 1945)

Las ventas de arte contemporáneo representaron el 18% de los lotes vendidos y el 16% de la facturación global de las subastas.

Jean-Michel Basquiat bajó al 7º puesto de la clasificación de Artprice, con una facturación anual de 221 millones de dólares (2º en 2021, con 439 millones).

La escultura Jim Beam (1986) de Jeff Koons se vendió por 17 millones de dólares en 2022, pero en 2014 su valor era de 33 millones.

Yoshitomo Nara revolucionó las subastas de Hong Kong cuando Oddly Cozy (2013) alcanzó los 14,3 millones de dólares.

Arte ultracontemporáneo (artistas menores de 40 años)

Dos obras de Matthew Wong y un cuadro de Avery Singer superaron el umbral de los 5 millones de dólares en subasta.

La artista Ayoko Rokkaku (1982) ocupa el puesto 75 en la clasificación global de Artprice, con 32 millones de dólares (ocupó la posición 97 en 2021, con 21,5 millones).

Flora Yukhnovich (1990) generó 14,6 millones de dólares, con un nuevo récord personal de 3,6 millones.

The Beautyful Ones (2012), de Njideka. A. Crosby, se vendió por 4,7 millones de dólares en 2022, frente a los 3,1 millones de 2017.

Anna Weyant estableció un nuevo récord de subasta para una artista menor de 30 años, con 1,6 millones de dólares.

Refik Anadol (1985) obtuvo el mejor precio del año por un NFT con su Living Architecture: Casa Batlló (2022) alcanzó un precio de 1,4 millones de dólares (en comparación con el precio récord de 69,4 millones de dólares de Beeple en 2021).

En conclusión, el mercado del arte ha demostrado tener una salud insolente, en contra de la intuición, dado el actual contexto geopolítico y económico, y se han batido récords en subastas periódicas de obras de arte de todos los periodos artísticos en un gran número de centros clave del mercado. Entre los principales indicadores de la salud del mercado del arte: ninguna cancelación de ventas catalogadas Classic y/o Prestige en 2022 o 2023.

Los principales inversores y casas de subastas son muy conscientes de que el arte es una inversión sólida y segura, como demuestra el índice Artprice100©, que ha superado a los índices bursátiles tradicionales. Por ello, este periodo actual de incertidumbre en los mercados bursátiles también redirige nuevos fondos e inversiones hacia el mercado del arte.

Artprice ya había señalado que durante las principales crisis del pasado reciente, como el desplome del Nasdaq en 2000, los atentados del 11-S y la guerra de Afganistán en 2001, la guerra de Irak en 2003, la crisis de las hipotecas de alto riesgo y los CDS en 2007, la era de los tipos de interés negativos que comenzó en 2011 y la pandemia de la Covid de 2019, el mercado del arte se vio menos afectado que los mercados financieros y la economía en general.

Como prueba, se acaba de pasar una nueva página en la historia de las subastas: la esperadísima dispersión de la colección de arte adquirida por Paul G. Allen, fundador de Microsoft junto con Bill Gates en 1975, ha sido la primera colección privada de la historia en superar los 1.000 millones de dólares en subasta, generando la asombrosa cifra de 1.620 millones, con cinco obras vendidas por precios sustancialmente superiores al umbral de los 100 millones de dólares en Christie's Nueva York.

Gracias a las ventas de excepcionales colecciones americanas llevadas a cabo por Christie's y Sotheby's, el año 2022 marcó un hito en la historia de las subastas públicas.

Ni la guerra en suelo europeo ni el temor a una recesión económica han podido con el mercado del arte.

En cuanto a 2023, a la vista de los resultados iniciales y del repunte previsto de la actividad de subastas de arte en China tras el fin de su política de COVID cero, las perspectivas son claramente positivas.

Imágenes:[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image1-global-fine-art-and-nft-auction-turnover.png] [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image2-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022.png]

