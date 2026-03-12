ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 REVELA LA LISTA AMPLIADA 51-100 DE ESTE AÑO

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, presentó la lista 51-100 de este año antes de su ceremonia de entrega de premios en vivo en Hong Kong. La votación de la lista ampliada está a cargo de Asia's 50 Best Restaurants Academy, un panel compuesto por más de 350 líderes influyentes del sector, entre los que se encuentran restauradores, chefs, profesionales culinarios, escritores gastronómicos y críticos de toda la región.

Datos destacados de la lista 51-100 de este año:

La lista 51-100 de este año abarca 27 ciudades, cuatro más que el año pasado, y hay 10 ciudades nuevas representadas en 2026. De estas ciudades, cuatro aparecen en la lista por primera vez en la historia: Busan, Chengdu, Kanazawa y Nishikawa

Un total de 12 restaurantes debutan en la lista 51-100, lo que refleja la continua evolución y profundidad de la escena gastronómica de Asia

Seúl encabeza todas las ciudades con siete restaurantes, incluida la nueva entrada a la lista San (No.54), mientras que Busan debuta en la clasificación con Fiotto (No.99)

(No.54), mientras que Busan debuta en la clasificación con (No.99) Cinco restaurantes de Bangkok aparecen en la lista, mientras que Singapur y Hong Kong cuentan con cuatro cada una, y los tres destinos registran un reingreso en la lista

Tokio registra tres restaurantes en la lista ampliada, incluida la nueva entrada a la clasificación Sushi Shunji (No.63), mientras que Kanazawa recibe dos nuevas entradas: Kataori (No.82) y Respiración (No.92)

(No.63), mientras que Kanazawa recibe dos nuevas entradas: (No.82) y (No.92) Nishikawa también celebra el debut de Dewaya (No.93), lo que destaca la diversidad de la excelencia culinaria en múltiples ciudades japonesas

(No.93), lo que destaca la diversidad de la excelencia culinaria en múltiples ciudades japonesas Chef 1996 , en Beijing, es la nueva entrada a la lista con la posición más alta en el puesto No.52, mientras que Chengdu se une a la lista ampliada por primera vez con Co- (No.69)

, en Beijing, es la nueva entrada a la lista con la posición más alta en el puesto No.52, mientras que Chengdu se une a la lista ampliada por primera vez con (No.69) El restaurante Dewakan (No.62), en Kuala Lumpur, logra el mayor ascenso en la lista 51-100, al subir 22 puestos con respecto a su clasificación anterior

Un portavoz de Asia's 50 Best Restaurants señaló: "Nos complace presentar la lista 51-100 de este año, en la que damos la bienvenida a más establecimientos destacados que se incorporan a la clasificación ampliada de este año. La lista 51-100 destaca una vez más la escena culinaria increíblemente diversa y próspera de la región; este año contamos con restaurantes de 27 ciudades y 12 establecimientos representados en la lista de Asia's 50 Best Restaurants por primera vez".

La lista de Asia's 50 Best Restaurants 2026 se dará a conocer en la ceremonia de entrega de premios que se realizará el 25 de marzo de 2026 en Hong Kong, en colaboración con el socio de destino anfitrión, Hong Kong Tourism Board. La ceremonia se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de 50 Best, a partir de las 20:00, hora de Hong Kong.

