Astronergy impulsa el mayor proyecto de energía renovable terrestre de la UE junto a Rezolv Energy en Rumania

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy, junto con Rezolv Energy, se enorgullece de suministrar módulos de alta eficiencia para Dama Solar, un proyecto solar de 1,36 GWp situado en el oeste de Rumania y el mayor proyecto de energía renovable terrestre de la UE hasta la fecha.

Contando con una extensión de más de 1.000 hectáreas, está previsto que Dama Solar genere aproximadamente 1.800 GWh de electricidad verde al año, lo que supone una cantidad que equivale a cerca del 36% de la generación total de electricidad solar de Rumanía en 2025. La operación comercial comenzará en la segunda mitad de 2028, y la construcción generará empleo y requerirá una plantilla máxima de aproximadamente 1.500 personas.

Para el proyecto, Astronergy se encarga del suministro de módulos fotovoltaicos insignia ASTRO N7 Pro, diseñados para ofrecer un alto rendimiento energético, una excelente fiabilidad y costes energéticos competitivos. Centrados en el rendimiento y la calidad a largo plazo, los módulos ASTRO N7 Pro garantizan una generación de energía estable y fiable durante todo su ciclo de vida.

Rezolv Energy, fundada en 2022 por medio de Actis, inversor líder en mercados en crecimiento de infraestructuras sostenibles, es un productor independiente de energías renovables centrado en el desarrollo de proyectos eólicos y solares a gran escala en el sureste de Europa.

La capacidad total instalada de generación de energía en Rumania supera los 23 GW, de los cuales el 76% tiene procedencia por medio de las fuentes de energía limpia. En el marco de su Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) revisado, el país aspira a aumentar las energías renovables hasta el 38,3% del consumo final de energía para el año 2030. Proyectos como Dama Solar contribuirán significativamente a los esfuerzos de descarbonización de Rumania.

El proyecto también pone de relieve las capacidades integradas del Grupo CHINT a lo largo de la cadena de valor de las energías renovables: CHINT Green Energy proporciona servicios EPC, Astronergy suministra módulos fotovoltaicos y CHINT Power Systems proporciona inversores. De forma conjunta, estas capacidades complementarias respaldan la ejecución del proyecto desde las diferentes etapas de desarrollo hasta su implementación.

Además de la generación de energía, Dama Solar también se encargará de la preservación del medio ambiente. Aproximadamente 82 hectáreas del terreno del proyecto han sido designadas como reserva natural, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad y la convierte en una de las mayores áreas de restauración natural de gestión privada integradas en un proyecto solar en Europa.

Ivan Jara Carrasco, director de Almacenamiento y Energía Solar de Rezolv Energy, declaró: Con siete socios trabajando en diferentes aspectos del proyecto, la coordinación será una parte fundamental. Estamos centrados en poder aunar su experiencia para garantizar que la ingeniería, la infraestructura eléctrica y el suministro de módulos funcionen a la perfección durante la construcción. Se trata de un proyecto de gran envergadura, y esperamos colaborar estrechamente con los siete socios para llevarlo a cabo de forma segura y eficiente.

Alastair Hammond, consejero delegado de Rezolv Energy, afirmó: Dama Solar va a contribuir de forma importante a la reducción de las emisiones de Rumanía y al fortalecimiento de su seguridad energética. La ejecución de un proyecto de esta magnitud necesita de una combinación de experiencia internacional, sólida capacidad de ejecución y tecnología fiable. Nos complace trabajar con socios que aportan la experiencia y las capacidades necesarias para convertir este proyecto en realidad.

El doctor Chuan Lu, presidente y consejero delegado de Astronergy, comentó: Al tiempo que Europa acelera su transición energética, el desafío no reside únicamente en ampliar la capacidad de energías renovables, sino también en lograr que la energía limpia sea cada vez más fiable y económicamente viable a gran escala. Dama Solar representa un paso importante dentro de esta dirección, y estamos orgullosos de formar parte de este proyecto emblemático con los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y calidad de ASTRONERGY, los inversores de CHINT Power System y la experiencia de CHINT en servicios EPC (ingeniería, adquisición y construcción). Gracias a la combinación de la tecnología solar avanzada con capacidades integradas de gestión de proyectos, nuestro objetivo es apoyar el desarrollo eficiente y la operación fiable de proyectos de energía renovable a gran escala, contribuyendo así a un futuro energético más resiliente, sostenible y con bajas emisiones de carbono para Europa.

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