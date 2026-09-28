Aurra Markets, galardonado como el "Mejor bróker emergente" en la Forex Expo Dubai 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI, EAU, 28 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Tras dos días de intensa actividad, Aurra Markets anuncia la exitosa conclusión de su participación en la Forex Expo Dubai 2026. El evento, celebrado en el Dubai World Trade Centre los días 22 y 23 de septiembre, marcó un hito importante en nuestra expansión global, destacando la obtención del premio al "Mejor bróker emergente" por parte de Aurra Markets.

Reconocimiento y premios por la infraestructura de negociación

En un sector altamente competitivo, el reconocimiento como el "Mejor bróker emergente" pone de relieve nuestros estándares operativos y nuestro compromiso con el avance de la tecnología de trading. Gracias a una ejecución constante inferior a 12 ms, a la oferta de diferenciales brutos desde 0,0 pips y a la custodia de fondos de clientes totalmente segregados, Aurra Markets se está posicionando rápidamente como el bróker de referencia para los participantes activos del mercado.

Satisfacer las demandas del mercado global

"Nos complace recibir el premio al Mejor Bróker Emergente en la Forex Expo de Dubái", declaró un portavoz de Aurra Markets. "Este reconocimiento es el resultado directo de nuestra misión de crear un ecosistema multiactivo que prioriza el éxito del operador, combinando liquidez de primer nivel con estabilidad técnica. Obtener este galardón en un importante centro financiero como Dubái demuestra que nuestra infraestructura transparente y de alto rendimiento satisface las exigencias del mercado global".

Presentación de tecnología en el expositor 21

Durante toda la exposición, nuestro espacio como Patrocinador Diamante en el expositor 21 sirvió como punto de referencia clave para inversores, compradores de medios y profesionales financieros interesados en conocer la tecnología de trading más moderna.

Reembolsos por volumen para afiliados

Nuestros gestores de afiliados dedicados mantuvieron consultas continuas con introducingbrokers y desarrolladores de redes. Estos profesionales mostraron gran interés en conocer nuestro Programa de Colaboración, especialmente nuestros competitivos reembolsos basados en el volumen de operaciones y nuestro completo portal de seguimiento para socios, diseñado para escalar los ingresos de los afiliados.

Networking interactivo en el expositor

Para complementar las conversaciones de negocios de alto nivel, el expositor 21 ofreció un ambiente dinámico gracias a nuestras actividades interactivas. Los asistentes a la feria participaron en estas sesiones de networking, lo que permitió que cientos de visitantes se llevaran artículos exclusivos de Aurra Markets, reforzando así la presencia de nuestra marca en la región.

Aprovechando el impulso global

Aurra Markets expresa su agradecimiento a los organizadores de Forex Expo Dubai, a nuestro dedicado equipo global y a los miles de traders y socios que visitaron nuestro expositor. Esperamos aprovechar este impulso mientras continuamos superando los límites de la tecnología financiera.

Si desea más información sobre nuestra galardonada plataforma de forex y nuestro ecosistema multiactivo, visite www.aurra.markets.

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