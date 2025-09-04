Aurzen presenta el proyector ZIP Cyber Edition en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Aurzen ZIP Cyber Edition: el futuro en tu bolsillo, el momento para compartir

BERLÍN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aurzen anunció hoy la presentación mundial de su proyector estrella, el ZIP Cyber Edition, en IFA 2025, lo que marca la primera presentación mundial de esta edición especial. Como pieza central de la exposición de Aurzen, el ZIP Cyber Edition refleja la filosofía de diseño de la compañía e introduce una estética futurista en su línea de proyectores de bolsillo.

El ZIP Cyber Edition está inspirado en la elegante arquitectura urbana, la precisión de los deportivos de alto rendimiento y las imágenes ciberpunk de películas y videojuegos. Su diseño incorpora sutiles detalles inspirados en circuitos y estructuras en capas, que transmiten artesanía de alta tecnología. Compacto y alimentado por batería, permite un entretenimiento inmersivo en cualquier lugar. Con el tamaño de la palma de la mano, pero potente, transforma cualquier espacio en una experiencia compartida, desde noches de cine hasta juegos y reuniones en movimiento. Cada detalle, desde los controles intuitivos hasta el audio integrado, está diseñado para un uso sin esfuerzo, permitiendo a los usuarios concentrarse en los momentos que importan.

Un ecosistema para un estilo de vida cibernético

El ZIP Cyber Edition se complementa con una familia de accesorios modulares que permiten a los usuarios personalizar su configuración portátil:

el adaptador CastPlay-C ofrece transmisión plug-and-play con protección DRM desde plataformas como Netflix y replica una Nintendo Switch con una latencia de <80 ms para una experiencia de juego fluida. Mayor potencia: el soporte de carga magnético PowerPlay también funciona como base de escritorio y batería externa de 10.000 mAh, lo que prolonga el entretenimiento para maratones o sesiones largas.

el soporte de doble cara MagPlay utiliza un agarre de vacío y un cierre magnético para fijar el ZIP a superficies poco convencionales como ventanas, pizarras o azulejos. La imagen perfecta: ScreenPlay es una pantalla ultraportátil de 20 pulgadas tamaño A3 que se configura en segundos, proporcionando un lienzo perfecto para ver contenido en cualquier lugar.

Características principales de Aurzen ZIP Cyber Edition

Portabilidad triple: diseño ultracompacto con un peso de tan solo 280 g.

diseño ultracompacto con un peso de tan solo 280 g. Imágenes nítidas: resolución HD de 720p con 100 lúmenes ANSI de brillo.

resolución HD de 720p con 100 lúmenes brillo. Configuración instantánea: enfoque automático ToF sin retardo y corrección trapezoidal vertical.

enfoque automático ToF sin retardo y corrección trapezoidal vertical. Alimentación integrada: una batería de 5.000 mAh ofrece hasta 1,5 horas de entretenimiento en cualquier lugar.

Precio y disponibilidad

La Aurzen ZIP Cyber Edition estará disponible para preordenar el 5 de Septiembre de 2025, con un precio de venta de 429,99 USD. Las preórdenes comenzarán exclusivamente en el sitio web oficial de Aurzen.

Aurzen ZIP Cyber Edition y su ecosistema completo estarán disponibles para demostraciones prácticas en IFA 2025, Messe Berlin, pabellón H21, expositor H21-111, del 5 al 9 de septiembre.

Acerca de Aurzen

Aurzen es una empresa global innovadora en tecnología de proyección inteligente, dedicada a crear soluciones de entretenimiento intuitivas y de alto valor para los estilos de vida modernos. Combinando ingeniería óptica de vanguardia con software intuitivo y un diseño centrado en el usuario, Aurzen ofrece productos que llevan la experiencia de la pantalla grande a cualquier espacio. La compañía fue pionera en el primer proyector triple verdaderamente portátil del mundo, ZIP, y sus diseños han sido reconocidos con múltiples premios internacionales, como el Premio de Diseño iF, el Premio Red Dot, el Premio G-Mark y el Premio IDEA.

Si desea más información visite www.aurzen.com.

Contacto: media@aurzen.com

