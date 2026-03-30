Los avances más innovadores acaparan la atención

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 30 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Este es un reportaje del China Daily:

Una serie de avances científicos y tecnológicos se presentaron el domingo como parte fundamental de la ceremonia de clausura del Foro Zhongguancun 2026.

El evento reveló un total de 21 logros importantes, cinco de ellos en la vanguardia de la ciencia y la tecnología globales, siete en el ámbito económico principal, cuatro que abordan necesidades nacionales prioritarias y cinco relacionados con la vida y la salud de las personas.

Estos logros abarcan sectores clave como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, los circuitos integrados y la atención médica, y provienen de una amplia gama de entidades, como laboratorios nacionales, instituciones de investigación y desarrollo, universidades, empresas estatales y centrales, y compañías tecnológicas líderes.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la fuente de fotones de alta energía, desarrollada por el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias, que ya ha entrado en fase de pruebas.

Esto marcó la entrada de China en la era 4.0 de las fuentes de luz de radiación sincrotrón. Pan Weimin, director del proyecto, describió la instalación como "una luz de alta energía extremadamente brillante que ilumina el mundo microscópico y resuelve importantes desafíos científicos".

La HEPS, conocida como una "superlupa" y una gigantesca "máquina de rayos X", es la primera fuente de luz de radiación sincrotrón de alta energía de cuarta generación en Asia. Según el instituto, se espera que la instalación admita al menos 90 líneas de haz de alto rendimiento, con 14 líneas de haz para usuarios y una línea de haz de prueba ya construidas en la primera fase.

Una vez finalizado, permitirá a los investigadores explorar las microestructuras y sus procesos de formación y evolución con un nivel de detalle sin precedentes.

Otro logro significativo fue FlagOS 2.0, un sistema de software de computación inteligente de código abierto compatible con más de 20 chips de IA convencionales, lanzado por la Academia de Inteligencia Artificial de Pekín.

Se espera que este proyecto sirva como base fundamental para el software básico de IA en China, impulsando la aplicación a gran escala de la capacidad de computación nacional y permitiendo el desarrollo independiente y controlable de la industria.

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