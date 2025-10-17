Avathon lanza Autonomy para operaciones aeroespaciales

(Información remitida por la empresa firmante)

La autonomía ha trascendido la cabina y se ha extendido a la planta de producción, el hangar y la cadena de suministro, transformando las operaciones aeroespaciales

PLEASANTON, California, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Avathon anunció hoy el lanzamiento de Autonomy para operaciones aeroespaciales, una plataforma unificada de inteligencia artificial y conocimiento que conecta datos de fabricación, cadena de suministro y mantenimiento para impulsar la toma de decisiones coordinada en todo el ciclo de vida aeroespacial.

Al integrar información sobre la calidad de producción, la lista de materiales (BOM), el abastecimiento de proveedores, la disponibilidad de piezas y la capacidad de la fuerza laboral, la plataforma permite a las organizaciones sincronizar las decisiones de fabricación y logística con las operaciones de mantenimiento y reparación en servicio, lo que reduce los eventos de aeronaves en tierra (AOG), mejora el rendimiento y la calidad y fortalece la preparación de la flota.

La industria aeroespacial se enfrenta a crecientes presiones operativas. Las aerolíneas y los operadores deben mantener flotas obsoletas mientras realizan complejas reparaciones en la red; los fabricantes de equipos originales (OEM) deben escalar la producción cumpliendo rigurosos estándares de calidad; y las cadenas de suministro se ven sometidas a una gran presión debido a la disminución de las fuentes de fabricación y la escasez de materiales (DMSMS), los largos plazos de entrega y las restricciones de abastecimiento geopolíticas o comerciales.

Al mismo tiempo, la escasez de técnicos y las jubilaciones crean brechas críticas entre los equipos de mantenimiento, lo que amenaza tanto el cumplimiento del cronograma como la disponibilidad de los activos.

Estas presiones se ven agravadas por el desajuste entre los ciclos de vida de las aeronaves y los de los componentes, lo que exige un rediseño continuo de las piezas de repuesto, un posicionamiento estratégico y la coordinación de la cadena de suministro. Con la previsión de que se necesitarán más de 700.000 nuevos técnicos de mantenimiento a nivel mundial para 2043 (y una escasez de 50.000 en Estados Unidos en tan solo dos años), además de la renovación de componentes cada 5 a 10 años, las organizaciones aeroespaciales deben adoptar operaciones inteligentes y autónomas para mantener la eficiencia de la producción, la disponibilidad de la flota y la fiabilidad de la red.

La plataforma Autonomy de Avathon ya está implementada en varias de las principales organizaciones aeroespaciales del mundo. Estas colaboraciones garantizan que las soluciones de Avathon aborden las realidades operativas de los fabricantes de equipos originales (OEM), los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y los operadores de transporte aéreo.

"El sector aeroespacial está equilibrando una demanda extraordinaria con limitaciones extraordinarias", destacó Beckett Jackson, miembro del Consejo de Administración de Avathon y socio de AE Industrial Partners. "Como inversores, vemos la oportunidad de que la IA transforme radicalmente la forma en que esta industria gestiona la complejidad. El enfoque de Avathon destaca porque no se limita a proporcionar información o una automatización limitada, sino que analiza las redes de fabricación, mantenimiento y suministro de una manera que potencia la eficiencia y la resiliencia a lo largo del tiempo".

La plataforma Autonomy de Avathon convierte datos dispersos en operaciones de fabricación, suministro y servicio en conocimiento sobre el cual los agentes autónomos actúan en tiempo real.

"Autonomy representa el siguiente paso adelante para las operaciones aeroespaciales", afirmó Bernie Dunn, asesor de Avathon y expresidente de Boeing para Oriente Medio, Turquía y África. "Tras haber trabajado con fabricantes de equipos originales (OEM) y aerolíneas en diversas regiones, he visto de primera mano cómo la complejidad operativa y las limitaciones de suministro se extienden por todo el mundo. La industria no solo necesita mejores datos, sino también sistemas que puedan actuar en consecuencia en tiempo real. La plataforma de Avathon integra la toma de decisiones donde más importa: mantenimiento, calidad y suministro, ofreciendo eficiencia y resiliencia en todas las operaciones, en cualquier lugar del mundo".

Impulsada por un grafo de conocimiento computacional (CKG), la plataforma Autonomy de Avathon conecta datos operativos de activos, personas y procesos. El sistema aprende continuamente de las nuevas entradas, lo que permite a los agentes de IA razonar a lo largo de todo el ciclo de vida —desde la creación hasta el mantenimiento—, manteniendo la transparencia y la plena auditabilidad.

"El sector aeroespacial es uno de los entornos operativos más complejos del planeta", indicó Pervinder Johar, consejero delegado de Avathon. "Nuestra misión es dotar de autonomía a operaciones que no puedan fallar, ya sea una planta de producción o una flota en servicio. Al integrar datos de fabricación, mantenimiento y suministro, ayudamos a la industria a lograr un rendimiento más seguro, rápido y eficiente a escala".

Auton Autonomy omía para Operaciones Aeroespaciales ya está disponible para fabricantes de equipos originales (OEM), operadores de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y operadores comerciales. Visite www.avathon.com para más información.

Acerca de Avathon:

Avathon ofrece autonomía industrial impulsada por IA y grafos de conocimiento, lo que permite a las organizaciones conectar datos, decisiones y ejecución en todas sus operaciones. Su plataforma Autonomy lleva la inteligencia de decisiones y la ejecución a las industrias más críticas del mundo, impulsando operaciones más seguras, resilientes y eficientes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578141...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/avathon-lanza-autonomy-para-operaciones-aeroespaciales-302587061.html