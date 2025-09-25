Avathon lanza una plataforma de IA que ofrece autonomía para operaciones de logística de graneles líquidos

(Información remitida por la empresa firmante)

Probada con una de las flotas de buques de petróleo y gas más grandes del mundo, ahora transforma la planificación y la ejecución de todas las operaciones de logística de graneles líquidos

PLEASANTON, California, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Avathon anunció hoy Autonomy for Logistics Planning, desarrollada con tecnología probada de optimización de IA para la logística de graneles líquidos. Implementada inicialmente con una importante empresa de petróleo y gas para transformar la planificación y ejecución de las operaciones de flota, Avathon ahora extiende la misma tecnología central a todas las redes logísticas de graneles líquidos, incluyendo vagones cisterna, camiones cisterna y terminales de almacenamiento. La solución ha demostrado generar ahorros significativos de tiempo y costes durante la planificación y replanificación, a la vez que aumenta la eficiencia y los ingresos mediante una mejor utilización de la flota.

Según la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la carga líquida a granel constituye casi el 40% del volumen marítimo total, se trata de materiales peligrosos, requiere una infraestructura especial y debe cumplir con protocolos estrictos. El mundo depende de un suministro seguro y fiable de graneles líquidos transportados a través de una red multimodal global y compleja. La solución de Avathon es la primera y única de su tipo en el mercado actual y ya ha optimizado miles de viajes y miles de millones de litros de envíos de graneles líquidos.

La Planificación Logística se basa en la Plataforma de Autonomía de Avathon, con una base de grafos de conocimiento computacional que unifica la planificación, programación, enrutamiento y gestión de flotas, así como las reglas externas y los factores de riesgo. La aplicación ampliada:

Integra diversas fuentes de datos del sistema empresarial para carga, envíos, activos, clima, riesgos, restricciones y reglas de negocio en todas las operaciones logísticas.

Automatiza la planificación y optimización de la programación de la flota y la utilización de activos como sistema de planificación de registro.

Desarrolla escenarios hipotéticos rápidos para evaluar las compensaciones y las estrategias de resiliencia basadas en riesgos. El escenario preferido puede revisarse y aprobarse sin problemas, e incluso automatizarse, para su promoción al plan de registro.

Incorpora el rendimiento histórico y las condiciones en tiempo real para permitir el diagnóstico y la prescripción proactivos, gestionando de forma autónoma las excepciones e interrupciones.

Impulsa la optimización dinámica con aprendizaje de refuerzo en lugar de las técnicas tradicionales de investigación de operaciones estáticas.

La aplicación evalúa dinámicamente condiciones como la capacidad, la disponibilidad y el cumplimiento normativo, los horarios, los costes de combustible y mantenimiento, el clima, los conflictos laborales y la volatilidad comercial. Al alinear estas variables en tiempo real con las reglas operativas y los datos de los activos, Avathon permite a los propietarios y operadores de carga y activos optimizar sus planes logísticos para fortalecer la confiabilidad y la resiliencia, a la vez que mejora la eficiencia.

"Lo que logramos con nuestro primer cliente demostró el poder de la IA para transformar operaciones complejas y mejorar la rentabilidad", afirmó Pervinder Johar, consejero delegado de Avathon. "Ahora estamos listos para escalar esta solución de planificación, pionera en su tipo, a todas las flotas de transporte de líquidos a granel en todo el mundo, abarcando líquidos peligrosos, no peligrosos, comestibles y no comestibles, y aportando mayor seguridad y rentabilidad a la industria".

Probado a escala

Avathon Autonomy para la planificación logística , desarrollado en colaboración con una importante empresa global de petróleo y gas, ha optimizado miles de millones de barriles de petróleo, miles de viajes y operaciones de buques.

, desarrollado en colaboración con una importante empresa global de petróleo y gas, ha optimizado miles de millones de barriles de petróleo, miles de viajes y operaciones de buques. Este mismo gemelo digital logístico y el enfoque de optimización mejorado ahora impulsan la aplicación de planificación logística de graneles líquidos de Avathon para todas las flotas a nivel mundial.

La aplicación ya está disponible como parte de la plataforma Avathon Autonomy. Visite www.avathon.com.

Acerca de AvathonAvathon es líder en Autonomía para Operaciones. La Plataforma de Autonomía Avathon impulsa una fuerza laboral sintética de agentes autónomos, transformando la forma en que las empresas planifican, orquestan y gestionan sus operaciones en las áreas de fabricación, cadena de suministro y gestión de activos.

