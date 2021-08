Aviso a los medios - BMO Financial Group anunciará los resultados del tercer trimestre de 2021

TORONTO, 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- BMO Financial Group anunciará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2021 y celebrará su conferencia telefónica con la comunidad de inversores el 24 de agosto de 2021. Los resultados financieros se publicarán en un comunicado de prensa aproximadamente a las 6:00 a.m. ET.

Conferencia telefónica con la comunidad de inversores

Hora: 8:15 a.m. ET

La conferencia telefónica estará disponible en modo de sólo escucha:

vía teléfono en el 1-800-898-3989 o 416-406-0743 (zona de Toronto ), Código de acceso: 1365804#

vía Internet en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial-information/quarterly-results

El material de presentación al que se hizo referencia durante la conferencia telefónica estará disponible en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial-information/quarterly-results

Retransmisión de la conferencia telefónica

La retransmisión de las presentaciones a la comunidad de inversores estará disponible hasta las 11:59 p.m. ET del 21 de septiembre de 2021 llamando al 1 (800) 408-3053 o al (905) 694-9451 e introduciendo el código de acceso 9195676#.

El webcast estará disponible en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial-information/quarterly-results hasta el 2 de diciembre de 2021.

