AVISO A LOS MEDIOS: El grupo de granjeros holandeses no son miembros de la 'Iglesia de la Unificación

Publicado 18/10/2019 15:15:48 CET

NUEVA YORK, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (FFWPU, en sus siglas en inglés), comúnmente conocida como "la Iglesia de la Unificación", se sobrecogió al escuchar sobre la familia que se encontraba secuestrada y viviendo en condiciones inhumanas en una granja en los Paises Bajos. Si bien podemos confirmar que una de las víctimas, Gerrit Jan van Dorsten, fue brevemente miembro de nuestro movimiento a mediados de la década de 1980, se sabe que sufrió problemas de salud mental y abandonó nuestra organización en 1987. Su hermano, Derk van Dorsten, antiguo miembro de la Iglesia de la Unificación, ha declarado: "No he tenido noticias de mi hermano desde 1984". Además, no podemos encontrar registros que apunten a que Josef Brunner, el presunto captor, haya estado asociado de alguna manera con la Iglesia de la Unificación.

La Federación de Familia defiende tres ideales: familia, paz y unificación. Estamos agradecidos de que las seis víctimas de esta tragedia estén ahora bajo el cuidado de las autoridades locales y rezamos para que puedan curarse de su terrible experiencia con tiempo y ayuda profesional.

Family Fed EE. UU.Nancy Jubb 212-997-0057 press@familyfed.org[mailto:press@familyfed.org]

Irving Street RepRon Lucas973-643-6262rlucas@irvingstreetrep.com[mailto:rlucas@irvingstreetrep.com]

Sitio Web: http://familyfed.org//http://familyfed.org/