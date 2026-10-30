Aviso urgente de Narodowy Bank Polski: NBP no puede funcionar sin su gobernador

(Información remitida por la empresa firmante)

VARSOVIA, Polonia, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la información confusa que circula actualmente, deseamos reiterar la postura oficial de NBP: las normas de funcionamiento del Consejo de Política Monetaria (RPP) están definidas en el artículo 16 de la Ley sobre Narodowy Bank Polski y en el Reglamento del Consejo de Política Monetaria adoptado por dicho órgano.

Conforme a la ley sobre Narodowy Bank Polski, el Gobernador de NBP preside el Consejo de Política Monetaria y, en particular, tiene la competencia exclusiva para convocar sus reuniones.

Un miembro del Consejo, designado de antemano, podrá presidir las sesiones del Consejo de Política Monetaria únicamente durante una ausencia breve y temporal del Presidente del Consejo, situación que, en ocasiones, tiene lugar durante la primera jornada de la reunión en la que no se adoptan decisiones, la cual se dedica, entre otros asuntos, a la presentación de análisis económicos.

No obstante, dicha facultad para suplir al Presidente no implica, en modo alguno, que el miembro del Consejo designado pueda asumir la totalidad de las competencias legales y reglamentarias que corresponden al Presidente del Consejo.

El Reglamento del Consejo de Política Monetaria establece que las resoluciones del Consejo deben ser firmadas por su Presidente y por todos los miembros que hayan participado en la votación. Asimismo, la Ley sobre NBP define los requisitos específicos relativos a la asistencia de los miembros del Consejo durante la adopción de resoluciones.

Esto implica que un miembro del Consejo, designado previamente, solo puede sustituir al Presidente del Consejo de manera puntual y únicamente en relación con actuaciones específicas llevadas a cabo durante la reunión del Consejo.

Por otra parte, cabe subrayar que todos los órganos colegiados de NBP, el Consejo de Política Monetaria y la Junta Directiva de Narodowy Bank Polski, requieren la asistencia y la participación activa del Gobernador de NBP.

Narodowy Bank Polski (NBP) es el banco central de la República de Polonia. Narodowy Bank Polski es responsable de la estabilidad de la moneda nacional. En cumplimiento de esta obligación constitucional, NBP desarrolla e implementa la estrategia de política monetaria y las directrices anuales de política monetaria.

Mediante la gestión de las reservas oficiales, NBP garantiza el nivel necesario de seguridad financiera del Estado. Como emisor de moneda, NBP mantiene la liquidez de los pagos en efectivo.

Acerca de Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski es el banco central de la República de Polonia.

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