Bast Fibre Technologies adquiere Lumberton Cellulose LLC de Georgia-Pacific

- Bast Fibre Technologies adquiere Lumberton Cellulose LLC, con sede en Carolina del Norte, de Georgia-Pacific

Establece la primera instalación de procesamiento de fibra natural a gran escala en Norteamérica, para adaptarse al rápido crecimiento de la producción de cáñamo en Norteamérica

VICTORIA, BC, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), un fabricante de fibras naturales de primera calidad para la industria textil y de telas no tejidas global, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Lumberton Cellulose LLC (LC), una instalación de procesamiento de fibras naturales situada en Lumberton, Carolina del Norte, de Georgia-Pacific Cellulose LLC.

"La adquisición de esta instalación de procesamiento de fibra natural de última generación y la integración del gran equipo de Lumberton permite a BFT establecer inmediatamente operaciones de fabricación en Norteamérica para satisfacer la creciente demanda de nuestras fibras naturales sostenibles", dijo el consejero delegado y presidente de BFT, Noel Hall. "Tras nuestra reciente adquisición del procesador de fibra con sede en Alemania, FVT, este es otro paso clave en nuestra estrategia a largo plazo de construir una importante capacidad de fabricación de alta calidad para nuestros clientes globales apoyando nuestra misión principal de "crecer localmente, procesar localmente, vender localmente"."

La compra de LC se basa en la relación existente de BFT con Georgia-Pacific. En febrero de 2020, BFT obtuvo la licencia de un conjunto de patentes relacionadas con el uso de fibras de líber en una variedad de productos y procesos de no tejidos de Georgia-Pacific Consumer Products sobre una base global y exclusiva.

La planta de LC es un productor altamente automatizado y de calidad de fibras naturales para los mercados del cuidado personal y la higiene. Con una ubicación ideal para servir a los clientes norteamericanos de BFT, BFT planea crecer e invertir en la operación, estableciendo a LC como su centro de fabricación insignia en Estados Unidos y abriendo nuevas oportunidades y mercados para los cultivadores norteamericanos de cáñamo y lino.

"Esta adquisición es un hito estratégico clave en nuestra misión de construir una capacidad de fabricación significativa mientras apoyamos el amplio potencial del cáñamo y el lino cultivados en Norteamérica", dijo el presidente de BFT, Jim Posa. "Lumberton Cellulose es un productor de primer orden de fibra de calidad y, con la infraestructura actual y el excelente equipo altamente experimentado de Lumberton, esperamos ampliar significativamente las capacidades de producción de la instalación en los próximos años. Esta adquisición desempeñará un papel integral en el apoyo a la transición de Norteamérica para abandonar el plástico y las fibras celulósicas manufacturadas y avanzar hacia un futuro más sostenible."

"El equipo de Lumberton Cellulose está entusiasmado con la oportunidad de unirse al equipo de BFT y ampliar nuestro negocio", dijo Chuck Oxendine, director de la planta de Lumberton. "Esta adquisición es un buen ajuste para nuestros empleados y nuestras capacidades, ya que continuamos suministrando a los clientes actuales, incluyendo Georgia-Pacific Consumer Products, mientras crecemos y construimos capacidad adicional de fibra de líber y creamos nuevos clientes."

La compra final se cerrará en el primer trimestre fiscal de Bast Fibre Tech, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

ACERCA DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) es una empresa de ingeniería de fibras cleantech de triple fondo que fabrica fibras naturales especiales para aplicaciones en las industrias textil y de telas no tejidas. Gracias a su avanzada tecnología de procesamiento de fibras, BFT transforma las fibras de líber crudas de las plantas de cáñamo y lino para que cumplan con los exigentes estándares requeridos por los clientes de telas no tejidas y textiles. Los cultivos de líber son un cultivo anual de gran biomasa que puede aliviar la creciente presión sobre los recursos forestales mundiales, al tiempo que absorbe carbono, revitaliza los suelos y preserva la biodiversidad.

ACERCA DE LUMBERTON CELLULOSE LLCLa planta de celulosa de Georgia-Pacific en Lumberton sirve a los segmentos de mercado de algodón cosmético, filtración, higiene y telas no tejidas. La planta se inauguró en 1968 y emplea a unas 25 personas en cinco edificios interconectados (que suman unos 370.000 pies cuadrados) en una propiedad de 65 acres.

CONTACTO: Larisa Harrison, Responsable de Administración Corporativa y Sostenibilidad, Bast Fibre Technologies, larisa.harrison@bastfibretech.com , Directo: +1 (778) 600-1501