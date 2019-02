BATTERY JAPAN 2019: Las baterías de estado sólido y de vehículos eléctricos preparadas para su comercialización

Publicado 11/02/2019 2:01:23 CET

TOKIO, 11 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Reed Exhibitions Japan Ltd. celebrará la exposición BATTERY JAPAN 2019 - Int'l Battery Expo desde el 27 de febrero en Tokyo Big Sight, Japón.

Con la expansión de la energía renovable, como por ejemplo la energía fotovoltaica y la eólica, está aumentando la demanda de baterías recargables. Se esperan funciones avanzadas tales como alta capacidad, mayor potencia y longevidad de dispositivos clave incluso en el campo automotriz para conversión a vehículos eléctricos. BATTERY JAPAN 2019, que es la conferencia y exhibición líder de baterías recargables del mundo, reunirá a 330 expositores y 70 000 visitantes en exhibiciones simultáneas. Este año destacan las "baterías de estado sólido" y la "tecnología de desarrollo para VE" entre el gran número de exhibiciones y tecnologías.

Las "baterías de estado sólido" de camino a acelerar su desarrollo

La exposición mostrará varios productos relacionados con la investigación y desarrollo de "baterías de estado sólido" cuya comercialización es inminente y que pronto serán las baterías de la siguiente generación. Por ejemplo, TANABE CORPORATION introducirá un horno rotatorio para pruebas de demostración para polvos funcionales y TOYO CORPORATION presentará una medición de impedancia de alta frecuencia para evaluar los electrólitos. Además, KRI expondrá servicios para la evaluación y análisis de materiales y SHIMADZU CORPORATION exhibirá su microscopio de proximidad.

También habrá un amplio rango de conferencias acerca de las baterías de estado sólido. En la conferencia técnica de temática "Baterías emergentes de la siguiente generación" durante el primer día del evento, HITACHI ZOSEN presentará la charla "Development of All-solid-state Battery for Commercialization (Batería de estado sólido para comercialización)". Durante la misma tarde, la UNIVERSIDAD DE MARYLAND, de EE.UU. presentará la charla "Lastest Trends in the Development of All-solid-state Lithium-ion Batteries (Últimas tendencias en baterías de ion litio de estado sólido) e IDEMITSU KOSAN y otros presentarán los últimos logros en investigación.

Materiales de alto rendimiento y equipamiento de inspección

En respuesta al impulso que está ganando la industria de los vehículos eléctricos, la exhibición mostrará un amplio rango de materiales de baterías y equipamiento de inspección para baterías de vehículos. Por ejemplo, SEKISUI CHEMICAL demostrará una batería de litio ion tipo laminada que es muy segura, tiene mucha longevidad y mucha capacidad mientras que SPACELINK exhibirá un nanotubo de carbono para un supercondensador. Además de hidróxido de litio, equipo de inspección para detectar fugas usando helio, también se expondrán equipamientos de pruebas de integración de carga y descarga y equipamiento de inspección en la exhibición.

El 27 de febrero, LG CHEM y NIO, la empresa emergente versión china de Tesla y que está llamando mucho la atención, presentará un discurso principal de temática "Fronline of the Latest EV & Battery Development in Asia (Primera línea en los desarrollos más pioneros de vehículos eléctricos y desarrollo de baterías)". TOYOTA MOTOR y el gobierno alemán presentarán otro discurso de título "Impacts of the Development of Next-generation Batteries and Wider Adoption of EVs (Impacto del desarrollo de las baterías de la siguiente generación y mayor adopción de los vehículos eléctricos)" el 28 de febrero.

BATTERY JAPAN, gracias a varias exhibiciones de Japón y de todo el mundo, además de sesiones exhaustivas de conferencia, es el lugar ideal para encontrar nuevas empresas, ideas sobre el estado el panorama actual y el futuro del sector.

La exhibición se celebrará a la vez que World Smart Energy Week 2019, junto con otras 8 exhibiciones especializadas en energía renovable e inteligente tal como energía eólica, energía solar, células de hidrógeno y combustible, energía de biomasa, redes inteligentes y tecnología de reciclaje para energía inteligente. Los participantes podrán hacer contactos empresariales y redes transfronterizas con muchos profesionales.

Se puede registrar en línea para obtener un pase gratuito como visitante en www.batteryjapan.jp/inv_en/ [http://www.batteryjapan.jp/inv_en/]Obtenga una entrada de visitante y vea las últimas tendencias en el sector de almacenamiento de energía.

