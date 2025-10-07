BC.GAME News se convierte en patrocinador principal de Deccan Gladiators

(Información remitida por la empresa firmante)

-BC.GAME News se convierte en patrocinador principal del equipo de críquet T10 tres veces campeón, Deccan Gladiators

BELIZE CITY, Belice, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BC.GAME news, líder mundial en entretenimiento en línea impulsado por blockchain, se enorgullece de anunciar su papel como patrocinador principal de Deccan Gladiators para la próxima temporada 2025 de la Abu Dhabi T10 League.

Como patrocinador principal del equipo, el logotipo de BC.GAME news ocupará un lugar destacado en la camiseta de los Deccan Gladiators, asegurando así la posición más visible durante uno de los torneos de críquet de mayor crecimiento a nivel mundial. Esta colaboración subraya la ambición de BC.GAME news de desempeñar un papel fundamental en el ecosistema deportivo del sur de Asia, a la vez que apoya iniciativas de alto impacto centradas en la afición.

Los Deccan Gladiators se han consolidado como la franquicia más exitosa en la historia del Abu Dhabi T10, habiendo disputado cinco finales en los últimos seis años y conquistado el campeonato en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024). Su consistencia, su explosiva alineación de bateo y su profundidad táctica los han convertido en favoritos de la afición a nivel mundial y en un referente de excelencia en el formato de 10-over.

La Liga Abu Dhabi T10, sancionada por la ICC, es el único torneo profesional de críquet de 10-over del mundo. Lanzado en 2017, se ha convertido rápidamente en un espectáculo de primer nivel que combina partidos de ritmo rápido con poder de estrellas internacionales, atrayendo a millones de espectadores en Asia, Medio Oriente y más allá.

Jack Dorset, consejero delegado de BC.GAME News, comentó:

"Nos entusiasma unir fuerzas con los Deccan Gladiators para la Liga T10 de Abu Dabi 2025. El críquet es más que un deporte: es un movimiento que une a miles de millones de personas. Consideramos esta colaboración una oportunidad única para acercar a nuestra comunidad la energía de los deportes en vivo, a la vez que reforzamos nuestro compromiso con la apasionada afición del sur de Asia."

Udit Vats, consejero delegado de Deccan Gladiators, añadió:

"La colaboración con BC.GAME news refleja nuestro compromiso compartido con la innovación, el entretenimiento y la participación de los aficionados. Nos enorgullece contar con ellos como patrocinadores principales y esperamos lograr grandes triunfos juntos, tanto en el campo como en las plataformas digitales."

La colaboración incluirá campañas digitales interactivas, contenido entre bastidores y experiencias exclusivas para los aficionados, diseñadas para fusionar la emoción del críquet T10 con el dinámico ecosistema en línea de BC.GAME news.

Con esta colaboración, BC.GAME news continúa expandiendo su cartera global de patrocinio deportivo, construyendo conexiones auténticas con nuevas audiencias en uno de los formatos de cricket de más rápido crecimiento del mundo.

