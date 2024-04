(Información remitida por la empresa firmante)

BE OPEN Foundation de Elena Baturina lanza una iniciativa educativa en Chipre para revitalizar la artesanía tradicional

LONDRES, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Foundation en cooperación con el Centro de Investigación y Artes Visuales (CVAR), han ideado una nueva iniciativa educativa en Nicosia, Chipre, dedicada a la popularización y preservación de las técnicas tradicionales de producción de tejidos de Chipre.

Los días 22 y 23 de abril, BE OPEN y CVAR organizarán seis sesiones educativas para escolares de Nicosia, cada una de las cuales consistirá en una conferencia sobre emprendimiento relacionado con la artesanía y una clase magistral de tejido tradicional chipriota. La conferencia se basará en la experiencia de Andreani Panayide, una joven de origen chipriota, quien compartirá su viaje desde intentar explorar su herencia cultural hasta establecer su marca de moda Folkmona que comercializa accesorios y ropa a nivel internacional; las clases magistrales estarán a cargo de Elli Filokyprou, una tejedora con más de 20 años de experiencia, que dirige su taller de tejido en el pueblo de Gourri.

Las clases tituladas Patrimonio artesanal de Chipre: clases con BE OPEN y CVAR serán inauguradas por representantes de las autoridades e instituciones culturales y educativas de Chipre, y contaron con el apoyo de la Dra. Philippa Karsera, Primera Dama de Chipre: "Damos la bienvenida a todas las iniciativas que tienen como objetivo enseñar a los niños chipriotas sobre su cultura e historia, ampliando sus horizontes y ofreciendo un espacio enriquecedor para el autodesarrollo. El formato de la iniciativa educativa desarrollada por la Fundación BE OPEN es particularmente apasionante, ya que une la teoría y la práctica, el pasado y el presente, el contexto histórico y su implementación contemporánea Esperamos que este proyecto no sólo ayude a transferir el conocimiento a los niños, sino que inspire un interés genuino en el patrimonio artesanal de nuestro país."

La Dra. Athena Michaelidou, Ministra de Educación, Deportes y Juventud de la República de Chipre, también expresó amablemente su apoyo: "La rica historia artística y artesanal de Chipre inspira a instituciones internacionales, como la Fundación BE OPEN, a lanzar proyectos educativos dedicados a la artesanía tradicional. Este proyecto destaca no sólo el valor intrínseco de esta artesanía en particular, sino también la conexión entre nuestro pasado y futuro; en otras palabras, entre la tradición artesanal de tejer telas y cómo traducirla a la moda contemporánea. Apoyamos la iniciativa de BE OPEN, como educación de los niños y los jóvenes en Chipre, tanto en términos teóricos como prácticos, que proporciona un camino para involucrarlos con su propia cultura e historia y exponerlos al valor del patrimonio tangible e intangible de Chipre. El proyecto contribuirá al compromiso del Ministerio. de Educación, Deporte y Juventud para ofrecer a todos los niños oportunidades diversas y de alta calidad para ampliar sus conocimientos y explorar sus habilidades creativas."

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN explicó los objetivos filantrópicos del proyecto: "Estamos muy agradecidos por el apoyo y el reconocimiento que nuestra iniciativa educativa recibió de las autoridades e instituciones educativas de Chipre. En BE OPEN siempre hemos estado comprometidos con la formación del "músculo creativo" de las generaciones más jóvenes porque creemos que es una de las habilidades cognitivas más importantes y transformadoras. Ayudarlos a ampliar sus conocimientos y desarrollar su creatividad sobre la base del increíble patrimonio artesanal de Chipre es una gran oportunidad para inspirar amor, respeto y aprecio por su historia, cultura y el alcance de su propia autoexpresión."

BE OPEN continúa involucrando a la juventud creativa de Chipre en proyectos educativos y artísticos. En junio pasado, la fundación celebró una exposición de obras de arte de jóvenes artistas del Mediterráneo Oriental en Chipre como parte del programa BE OPEN Regional Art, y ofreció algunos programas más de los que los jóvenes de Chipre podrían beneficiarse enormemente, incluido el programa de competencia estudiantil con el tema de UNSDG que tiene como objetivo fomentar la creación de iniciativas innovadoras para un futuro más próspero y sostenible.

BE OPEN es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación, un grupo de expertos cuya misión es promover personas e ideas de hoy para construir soluciones para el mañana. Es una iniciativa cultural y social apoyada por la filántropa y empresaria internacional Elena Baturina.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-foundation-de-elena-baturina-lanza-una-iniciativa-educativa-en-chipre-302116991.html