BE OPEN lanza la convocatoria #BEOPENFoodIdentity para apoyar el ODS 2 de la ONU: Hambre Cero

- El grupo de reflexión BE OPEN de Elena Baturina lanza la convocatoria abierta #BEOPENFoodIdentity para apoyar el ODS 2 de la ONU: Hambre Cero

LONDRES, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un grupo de reflexión creativo fundado por la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina, lanza su próxima convocatoria abierta mundial a través de las redes sociales. Con las convocatorias abiertas, al pedir a los participantes que compartan su visión de la forma más gráfica, BE OPEN pretende identificar enfoques innovadores y crear vínculos creativos para personas de todo el mundo.

La nueva convocatoria abierta "BE OPEN Food Identity" está dedicada a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en particular se centra en el ODS 2: Hambre cero. Bajo el paraguas de hambre cero, el ODS 2 no sólo trata de acabar con el hambre, sino también de lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible en todo el mundo.

La comida es más que un medio de supervivencia. La comida se utiliza a menudo como medio para expresar y conservar las identidades culturales, étnicas, religiosas o de otro tipo. Desde la edad más temprana, la comida nos moldea, afecta a nuestras preferencias para el resto de nuestra vida.

Lo que comemos es una expresión de quiénes somos y de dónde venimos. Las comidas tradicionales de un lugar afectan a la identidad y la ascendencia. Las personas también conectan con su grupo cultural o étnico a través de las pautas alimentarias. Las zonas de hábitat definen los alimentos disponibles, así como las formas de cocinar, almacenar, reciclar, etc.

Las cocinas nos diferencian, pero nos educan sobre nuestras diferencias y similitudes, mientras que las comidas comunes son la expresión más antigua de buena voluntad y unión.

Comparta su visión de cómo la comida refleja su identidad con la comunidad global uniéndose a nuestra convocatoria abierta de Instagram # BEOPENFoodIdentity.

Las inscripciones se cerrarán el 30 de diciembre de 2021. Los miembros de la comunidad BE OPEN seleccionarán el post ganador de entre una lista de presentaciones con el mayor número de "me gusta" de los usuarios de Instagram. El ganador recibirá un premio de 300 euros.

BE OPEN cree que la capacidad de interpretación creativa no se limita al sector del arte y el diseño. La serie de retos en línea se dirige a las mentes creativas de todo el mundo que mantienen los ojos abiertos, ven la inspiración en la vida cotidiana y son capaces de transformarla con su propia visión.

BE OPEN es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación, un grupo de reflexión cuya misión es promover a las personas y las ideas de hoy para construir soluciones para el mañana. Es una iniciativa cultural y social fundada por la filántropa, empresaria y emprendedora Elena Baturina.