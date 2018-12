Belfrics Group anuncia la presentación de Belrium, su sistema de cadena de bloques compatible con la función KYC

Publicado 24/12/2018 6:01:13 CET

KUALA LUMPUR, Malasia, 24 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Belfrics Group, una empresa de alcance mundial dedicada al desarrollo de la tecnología de cadena de bloques que gestiona sistemas de intercambio de monedas fiduciarias (Fiat) y soluciones de desarrollo de cadena de bloques en 10 países, ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de Belrium Mainnet, la primera cadena de bloques de este tipo que cumple con el sistema de identificación de clientes KYC (Know Your Customer). Belrium pretende ofrecer a las empresas un entorno seguro, privado, personalizado y descentralizado con el objetivo de minimizar las tareas repetitivas relacionadas con el cumplimiento de los sistemas KYC, lo que va a permitir ahorrar tiempo y costes considerables. Belrium es único en este contexto, ya que permite a las empresas y negocios no solo reducir el tiempo de embarque de los clientes, sino que también simplifica el proceso de cumplimiento de normativas al eliminar la necesidad de repetir el proceso.

En relación con el exitoso lanzamiento de la cadena de bloques Belrium, Praveen Kumar, consejero delegado y fundador de Belfrics, ha afirmado que "estamos muy contentos de ver que el sistema mainnet ya se ha puesto en marcha. Ha sido un año muy activo para Belfrics y la cadena de bloques Belrium, ya que nos hemos centrado en conseguir que los gobiernos y los reguladores evalúen la fortaleza y las posibilidades de aplicación de nuestra cadena de bloques, en lugar de preocuparnos por el propio valor del instrumento. Varios sistemas nacionales de identidad, catastros, universidades, bancos y organizaciones benéficas pronto realizarán transacciones en vivo en la cadena de bloques Belrium. Nuestro sistema de intercambio Belfrics Exchange es el primer usuario de la cadena de bloques Belrium, ya que el sistema de identificación KYC tradicional de intercambio será sustituido por la verificación mediante la cadena de bloques Belrium".

Las cadenas de bloques públicas tradicionalmente han luchado para adoptar distintos reguladores por su carácter de anonimato. Belrium, por contra, ha ido ganando prestigio silenciosamente gracias a su exclusiva combinación de cadena de bloques privada y pública. Santhosh Palavesh, director de Innovación de Belfrics Group, dijo:"Hemos trabajado para evolucionar las funcionalidades de nuestra cadena de bloques para ajustarlas a casos de uso práctico de distintos sectores. A lo largo de 2019, nuestra infraestructura de la cadena de bloques Belrium acogerá distintas transacciones de varios gobiernos nacionales. Belrium no procesa ninguna transacción de monederos no verificada en su cadena de bloques pública. La cadena privada de bloques, denominada BKVS (Belrium KYC Verification System), actúa como verificador de identidad de los monederos. Somos la única cadena de bloques que cuenta con un marco financiero estricto que garantiza la seguridad de los datos, una característica extremadamente crucial para las autoridades gubernamentales".

Además de la puesta en marcha del sistema mainnet, Belfrics también lanzará dos Dapps (aplicaciones descentralizadas) en la cadena de bloques, una Dapp de emisión de certificados y una Dapp de nómina. Praveen ha afirmado que"estas aplicaciones van a permitir un acceso rápido a las pequeñas y medianas empresas para que experimenten las capacidades de la tecnología de registro distribuido dentro del entorno de su empresa".

Acerca de Belfrics:

Con sede central en Kuala Lumpur y un centro de desarrollo en Bengaluru (India), Belfrics es una de las principales empresas de tecnología de cadena de bloques que gestiona intercambio de monedas fiduciarias (fiat) y el desarrollo de cadenas de bloques en 10 países. La empresa fue creada en 2014 por un grupo de empresarios emprendedores con gran capacidad, que vislumbraron las oportunidades y beneficios de las soluciones basadas en la cadena de bloques para los mercados de todo el mundo.

