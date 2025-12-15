(Información remitida por la empresa firmante)

- Ben & Jerry's fortalece la gobernanza de su junta directiva para asegurar la perdurabilidad de su misión social

La preparación de la junta directiva de Ben & Jerry's para el futuro garantiza la continuidad de su misión social en los próximos años, a medida que la compañía inicia su siguiente etapa.

Se proporciona información actualizada sobre la Fundación Ben & Jerry's.

BURLINGTON, Vt., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Ben & Jerry's Homemade Inc. ("Ben & Jerry's" o "la Compañía") anunció la adopción de una serie de medidas importantes para fortalecer su gobierno corporativo y reafirmar las responsabilidades del Consejo de Administración de Ben & Jerry's (el Consejo). Estas acciones buscan preservar y fortalecer la misión social histórica de la marca y salvaguardar su integridad esencial. Desde el año 2000, el Consejo ha colaborado con la Compañía para garantizar que Ben & Jerry's sea una voz clave para el cambio social y para impulsar los movimientos que contribuyen a un mundo más justo y equitativo.

Los cambios de gobernanza, que se alinean con los principios y políticas de la empresa matriz de Ben & Jerry's, The Magnum Ice Cream Company ("TMICC") (AEX: MICC), el acuerdo de fusión y los códigos de gobernanza corporativa estándar, incluyen:

Establecer un límite de mandato de 9 años, de acuerdo con el modelo de gobernanza y las mejores prácticas del Grupo TMICC.

Reafirmar el requisito de cumplir con el Código de Integridad Empresarial de TMICC.

Establecer una cadencia para las reuniones del Consejo de Administración, totalmente alineada con el Acuerdo de Fusión, con protocolos de participación que impulsen la misión tripartita y cumplan con nuestros requisitos de respeto, dignidad y trato justo.

Ben & Jerry's mantiene su firme compromiso con su singular misión tripartita (producto, económica y social) y continúa abogando por diversas causas progresistas e imparciales, además de ser una voz firme en defensa de la justicia social.

"El Acuerdo de Fusión de Ben & Jerry's y el papel de la Junta Directiva son únicos en el mundo empresarial y cruciales para el futuro a largo plazo de la misión tripartita de Ben & Jerry's", declaró Jochanan Senf, consejero delegado de Ben & Jerry's. "Por eso, hoy reforzamos la gobernanza, aumentamos la transparencia y nos comprometemos a una mayor rendición de cuentas. Estas mejoras son importantes porque nos apoyarán en nuestro camino para lograr un impacto aún mayor e impulsar un cambio progresista en los próximos años".

Senf continuó: "El anuncio de hoy renueva nuestro compromiso con lo que siempre ha hecho especial a Ben & Jerry's, al tiempo que tomamos medidas importantes para fortalecer la gobernanza de la Junta Directiva y redefinir nuestro enfoque hacia el futuro".

Como resultado de los cambios en la gobernanza, cualquier director que, hasta la fecha, haya servido más de nueve años en la Junta Directiva de Ben & Jerry's no podrá ser reelegido para la reelección anual en 2026. Dos directores fueron notificados hoy que ya no podrán formar parte de la junta en el futuro. En total, tres directores han sido notificados de su inelegibilidad para formar parte de la Junta Directiva.

Se ha solicitado a todos los miembros actuales de la Junta Directiva que reafirmen su compromiso de cumplir con el Código de Integridad Empresarial, de conformidad con el Acuerdo de Fusión.

Actualización sobre la Fundación Ben & Jerry's

Una auditoría reciente de la Fundación Ben & Jerry's —una organización benéfica independiente financiada por Unilever y Ben & Jerry's antes de la escisión— se llevó a cabo como medida de buen gobierno corporativo y como preparación para la reciente separación de TMICC de Unilever. Esta auditoría, realizada por un auditor independiente de prestigio y aprobado por los Fideicomisarios de la Fundación, identificó una serie de deficiencias sustanciales en los controles financieros, la gobernanza y otras políticas de cumplimiento, incluyendo conflictos de intereses.

Los hallazgos se compartieron con los Fideicomisarios de la Fundación hace más de tres meses, junto con una invitación para colaborar con el equipo directivo de Ben & Jerry's en la implementación de un marco de gobernanza reforzado basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la resiliencia a largo plazo. Las mejoras propuestas como resultado de la auditoría incluyen un Código de Ética, una política de Conflictos de Intereses, diligencia debida y controles financieros, y límites en el mandato de los Fideicomisarios. Todas estas son políticas y prácticas estándar en las fundaciones benéficas.

Desde el año 2000, Unilever ha aportado más de 70 millones de dólares estadounidenses, desembolsados por la Fundación Ben & Jerry's a causas sociales. La Fundación se financió por completo en 2025.

Si bien Ben & Jerry's y TMICC siguen dispuestos a financiar la Fundación si se implementan estos cambios de gobernanza, a fecha del 12 de diciembre, los Fideicomisarios de la Fundación se han negado a hacerlo. Ben & Jerry's y TMICC están dispuestos a evaluar planes alternativos para garantizar que la compañía pueda seguir generando un impacto positivo apoyando a organizaciones benéficas de base en todo el mundo.

Acerca de Ben & Jerry'sBen & Jerry's cree en una vocación más grande que simplemente elaborar y vender el mejor helado del mundo. La empresa produce una amplia variedad de helados superpremium y postres veganos/sin lácteos con ingredientes de alta calidad y abundantes trozos y espirales. Como Empresa Certified B Corp, Ben & Jerry's incorpora su visión de Prosperidad Vinculada en sus prácticas comerciales mediante iniciativas de abastecimiento basadas en valores al adquirir ingredientes. Ben & Jerry's se distribuye en más de 35 países en supermercados, tiendas de comestibles, tiendas de conveniencia, franquicias de helados y servicios de entrega a domicilio. Ben & Jerry's, una corporación de Vermont y subsidiaria de propiedad absoluta de The Magnum Ice Cream Company, opera su negocio con una Declaración de Misión de tres partes que enfatiza la calidad del producto, una rentabilidad financiera justa y la lucha contra la injusticia social, racial y ambiental en todo el mundo. La Fundación Ben & Jerry's, dirigida por sus empleados, otorgó 4,5 millones de dólares en 2024 a organizaciones de base progresistas y comprometidas con la justicia en todo el país. Para obtener información actualizada, visite benjerry.com.

Contacto para mediosBen & Jerry's: Kerry Thorpe, Kerry.Thorpe@benjerry.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845638...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ben--jerrys-fortalece-la-gobernanza-de-su-junta-directiva-302642599.html