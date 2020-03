Bertelsmann incrementa el volumen de negocio en el 2019 y consigue su mejor resultado operativo (II)

Gütersloh, 24 de marzo de 2020/ News Aktuell

Al refuerzo de los negocios centrales, además de la expansión orgánica, también contribuyeron una serie de importantes adquisiciones estratégicas. RTL Group, por ejemplo, amplió su familia de canales en Francia con el canal infantil gratuito Gulli, así como con cinco canales televisivos de pago propiedad del grupo Lagardère. En Alemania lanzó VOXup, un nuevo canal de televisión que ofrece una mezcla de conocidos formatos Vox, primicias televisivas gratuitas y nuevas producciones propias. Tras la adquisición total de Penguin Random House, Bertelsmann será el socio único del grupo editorial con mayor volumen de negocio del mundo. Además, durante el 2019 Penguin Random House amplió su negocio editorial orgánicamente y mediante adquisiciones, como la de la editorial de libros infantiles británica Little Tiger Group, entre otras. Gruner + Jahr amplió su cartera en el área de las revistas de personalidades, por ejemplo, mediante una colaboración de Brigitte con la psicoterapeuta y autora de superventas Stefanie Stahl. Los negocios de impresión de todo el mundo de Bertelsmann Printing Group se reposicionaron con una nueva estructura organizativa transversal. Otra importante contribución al refuerzo de los negocios centrales fue la intensificación de cooperaciones y alianzas existentes y nuevas, por ejemplo, de Bertelsmann Content Alliance en los negocios de contenidos y de Ad Alliance en la distribución publicitaria.

El avance de la transformación digital persistió impelida por la ampliación de los negocios digitales. RTL Group registró en sus servicios de streaming un incremento de las suscripciones de pago, así como la prolongación del tiempo de visionado tanto en la plataforma alemana TV Now como en la neerlandesa Videoland. El francés Groupe M6, propiedad de RTL Group, desarrolla la plataforma tecnológica para Salto: un servicio de streaming conjunto de TF1, France Télévisions y Groupe M6 con lanzamiento previsto en 2020. Con Stern Plus y Stern Crime Plus, Gruner + Jahr lanzó los primeros modelos de suscripción de pago en periodismo digital. Bertelsmann Content Alliance redobló su apuesta por las ofertas de audio con la fundación de Audio Alliance e inició la producción, así como la distribución de nuevos podcast mediante su propia plataforma, Audio Now.

Las plataformas de crecimiento del grupo continuaron ampliándose y registraron un destacado crecimiento orgánico en su conjunto. Fremantle continuó ampliando el abanico de producciones de ficción con el estreno de la segunda temporada de American Gods y, en Alemania, cosechó éxitos con formatos como la segunda temporada de la serie de UFA Charité. BMG registró excelentes resultados con publicaciones de artistas como Kylie Minogue o Lewis Capaldi. Se prolongaron y se firmaron nuevos contratos, por ejemplo, con Richard Marx, así como con Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones. Arvato Supply Chain Solutions ganó numerosos clientes nuevos y extendió su red logística internacional. Arvato Financial Solutions creció principalmente gracias a la ampliación de sus soluciones de pago después de entrega. Arvato Systems incrementó su gama de soluciones basadas en IP. En el ámbito de la educación en línea, Relias integró el área de formación para el sector sanitario de la empresa OnCourse Learning adquirida el año pasado. En el marco de la campaña digital de formación continuada #50000Chancen, Bertelsmann anunció que a lo largo de los próximos tres años otorgaría cerca de 50 000 becas para realizar cursos en las áreas de la nube, los datos y la inteligencia artificial en la plataforma educativa estadounidense Udacity.

En las regiones de crecimiento, Bertelsmann continuó ampliando su red global de participaciones en empresas emergentes y fondos de inversión; en el periodo analizado realizó cerca de 80 inversiones nuevas y ampliaciones de posición. Además, los fondos Bertelsmann Investments efectuaron varias desinversiones con éxito. En Brasil, Bertelsmann se hizo con la totalidad de Afferolab, proveedor líder de servicios de formación empresarial. Asimismo, Bertelsmann Brazil Investments (BBI) ayudó a preparar la salida a bolsa de la empresa de formación Afya, realizada con éxito en julio. A finales del 2019, Bertelsmann Investments mantenía cerca de 230 participaciones en empresas jóvenes y fondos, principalmente a través de sus cuatro fondos de inversión internacionales. Penguin Random House expandió su presencia en Sudamérica mediante la adquisición de Ediciones Salamandra, grupo editorial con actividad en España y América Latina, así como con la compra de la editorial brasileña de literatura y material educativo Editora Zahar.

Thomas Rabe: "Bertelsmann continuará invirtiendo en sus negocios durante el próximo año y trabajará para implementar sus objetivos estratégicos. Nos vemos expuestos a una nueva dimensión de competencia con las plataformas tecnológicas estadounidenses, ante lo cual continuaremos ampliando nuestra competencia tecnológica de forma decidida. Aspiramos a convertirnos en la empresa de medios de comunicación, servicios y educación líder en tecnología. Nuestra agenda tecnológica se centra sobre todo en las áreas de la nube, los datos y la inteligencia artificial. Además, seguiremos impulsando las cooperaciones y las alianzas, tanto internas como con colaboradores externos. Bertelsmann Content Alliance, en el ámbito de los contenidos de Alemania, y Ad Alliance, en la distribución publicitaria, constituyen los primeros ejemplos de éxito que queremos continuar desarrollando en el 2020. Por ello, Bertelsmann Content Alliance se expandirá a los mercados de Francia, Reino Unido y, más adelante, Estados Unidos".

Bernd Hirsch, director financiero de Bertelsmann, añadió lo siguiente: "En términos generales, Bertelsmann cuenta con una sólida posición financiera. El año pasado fuimos capaces de reducir el endeudamiento financiero neto de forma notable en más de 500 millones de euros. Seguiremos desarrollando estratégicamente la empresa sobre este fundamento financiero".

En el último ejercicio, el capital propio se incrementó hasta los 10 400 millones de euros (año anterior: 9800 mill. de euros). La cuota de fondos propios resultante fue del 38,2 % (año anterior: 38,8 %).

Las deudas financieras netas se redujeron notablemente en 570 millones de euros hasta los 3400 millones de euros (año anterior: 3900 mill. de euros). Por el contrario, las provisiones de pensiones aumentaron debido a la bajada de la tasa de descuento. A 31 de diciembre de 2019, las demás deudas económicas registradas alcanzaron los 6500 millones de euros (año anterior: 6600 mill. de euros). El flujo de caja libre operativo ajustado se cifró en 1900 millones de euros (año anterior: 1800 mill. de euros).

Por el ejercicio cerrado, las empleadas y los empleados de Bertelsmann recibirán participaciones en ganancias e incentivos por valor de 96 millones de euros en total (año anterior: 116 mill. de euros).

El reparto de beneficios a los bonos de disfrute se efectuará con arreglo a las condiciones aplicables el primer día hábil bancario tras la primera Junta General de Accionistas ordinaria de Bertelsmann SE & Co KGaA, que previsiblemente se celebrará en agosto del 2020. Las cuentas auditadas del ejercicio económico de 2019 fueron aprobadas por el Consejo de Vigilancia en marzo de 2020.