Best Buddies y Fundación MAPFRE anuncian un Programa de Formación de Preempleo de personas discapacitadas intelectuales

Publicado 20/03/2019 20:07:14 CET

- Best Buddies anuncia una nueva asociación con la Fundación MAPFRE para lanzar un Programa de Formación de Preempleo destinado a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en el centro de Massachusetts

BOSTON, 20 de marzo de 2019 /PRNewswire/-- Best Buddies International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2408038-1&h=4087785050&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408038-1%26h%3D3896400445%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bestbuddies.org%252F%26a%3DBest%2BBuddies%2BInternational&a=Best+Buddies+International], una revolucionaria organización sin ánimo de lucro fundada en 1989 por Anthony Kennedy Shriver para establecer un movimiento de voluntariado global que genere oportunidades de entablar amistades personales, integración laboral desarrollo del liderazgo y convivencia inclusiva para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés), se complace en anunciar una asociación con la Fundación MAPFRE y el lanzamiento de un Programa de Formación de Preempleo para participantes con IDD de entre 16 y 22 años en el centro de Massachusetts.

https://mma.prnewswire.com/media/838054/Best_Buddies_MAPFRE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/838054/Best_Buddies_MAPFRE_Logo.jpg]

Best Buddies actualmente ofrece un programa de inclusión escolar en más de 2000 delegaciones de todo el mundo y un programa de integración laboral con más de 400 puestos de trabajo en Estados Unidos. La asociación entre ambas organizaciones cerrará la brecha entre estos dos programas y ofrecerá servicios de transición fundamentales, como formaciones de preempleo (PET, por sus siglas en inglés) para estudiantes con IDD. Las PET estarán disponibles tanto para los estudiantes que todavía estén completando su escolarización y necesiten una formación adicional de preparación para el empleo, así como para aquellos que estén a punto de iniciar la transición entre el sistema educativo y la vida profesional.

El programa presencial ofrecerá formación para el empleo e incluirá tutorías para ayudar a desarrollar las ambiciones profesionales de los estudiantes. Para los estudiantes de más edad, el programa incluirá una serie de sesiones en profundidad continuadas en el tiempo para presentar oportunidades de empleo y desarrollar competencias laborales esenciales. En su conjunto, estas experiencias aumentarán la probabilidad de que las personas con IDD consigan un empleo satisfactorio a largo plazo.

"Nuestra esperanza es que el nuevo Programa de Formación de Preempleo ayude a facilitar la transición de la escuela al mundo laboral para los estudiantes con IDD al conectar nuestros programas de Amistad y Empleo", dijo Sheri Dean, directora del Programa de Transición de Best Buddies Massachusetts. "El objetivo de este nuevo programa es proporcionar un recurso adicional para complementar los servicios existentes que las escuelas ofrecen como parte de sus programas de educación especial/transición. Los componentes de nuestro Programa de Formación de Preempleo consisten en la autoafirmación, la búsqueda laboral, la preparación para el empleo y las oportunidades de aprendizaje laboral".

"La formación de preempleo ofrece la asistencia necesaria para preparar a las personas durante la transición a la vida laboral", dijo Alfredo Castelo, representante principal de la Fundación MAPFRE en Estados Unidos. "Estamos encantados de apoyar el excelente trabajo que está realizando Best Buddies International para ayudar a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo a conseguir un empleo y mantener su independencia".

ACERCA DE BEST BUDDIES INTERNATIONAL:

Best Buddies® es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada a establecer un movimiento de voluntariado global que genere oportunidades de entablar amistades personales, integración laboral, desarrollo del liderazgo y convivencia inclusiva para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Fundada en 1989 por Anthony K. Shriver, Best Buddies es una organización vibrante que ha pasado de una delegación original a casi 2900 escuelas de educación secundaria y bachillerato y delegaciones universitarias en todo el mundo. Actualmente, los nueve programas formales de Best Buddies --Educación Secundaria, Bachillerato, Universidades, Ciudadanos, e-Buddies® , Empleo, Embajadores, Promotores y Vida Inclusiva-- cuentan con participantes en cada uno de los 50 estados y en 54 países, lo que tiene un impacto positivo en las vidas de más de 1,25 millones de personas con o sin discapacidades en todo el mundo. En muchos casos, como resultado de su participación en Best Buddies, las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo son capaces de conseguir trabajos satisfactorios, vivir de forma independiente, convertirse en líderes inspiradores y forjar amistades para toda la vida. Para obtener más información, visite www.bestbuddies.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2408038-1&h=833073918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408038-1%26h%3D3612641231%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bestbuddies.org%252F%26a%3Dwww.bestbuddies.org&a=www.bestbuddies.org], facebook.com/bestbuddies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2408038-1&h=3254540969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408038-1%26h%3D985139504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffacebook.com%252Fbestbuddies%26a%3Dfacebook.com%252Fbestbuddies&a=facebook.com%2Fbestbuddies] o twitter.com/bestbuddies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2408038-1&h=746920731&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408038-1%26h%3D2549224243%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fbestbuddies%26a%3Dtwitter.com%252Fbestbuddies&a=twitter.com%2Fbestbuddies].

ACERCA DE LA FUNDACIÓN MAPFRE:

(CONTINUA)