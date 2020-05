BetaVia(TM) Complete, de Kemin, recibe una opinión positiva de nuevo alimento de la EFSA

El ingrediente inmune es el primer producto beta-glucano de fuente de alga que recibe una opinión positiva de novel food en Europa

DES MOINES, Iowa, 15 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, un fabricante internacional de ingredientes que busca transformar de forma sostenible la calidad de vida cada día para el 80% del mundo con sus productos y servicios, anunció que la European Food Safety Authority (EFSA) ha evaluado de forma positiva la seguridad de BetaVia((TM)) Complete como nuevo alimento tras la Regulación (EU) 2015/2283. Esta opinión positiva permitirá a Kemin conseguir una exclusividad de 5 años en las ventas de BetaVia Complete en Europa.

BetaVia Complete, un ingrediente beta glucano de fuente de algas que proporciona apoyo inmune para un año, está fabricado por medio de un proceso patentado que utiliza una variante única de alga, Euglena gracilis ATCC PTA-123017, y que es el primer y único ingrediente que deriva de esta variante que ha recibido una opinión positiva de la EFSA.

La EFSA es la agencia independiente de la Unión Europea que proporciona opiniones científicas y evalúa los riesgos en la cadena de alimentos. La nueva opinión de alimentos de BetaVia Complete, disponible de forma pública en la página web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800558-1&h=2203638392&u...] de la EFSA, refleja la evaluación de seguridad destacada llevada a cabo por medio del EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens en relación al ingrediente de apoyo inmune de Kemin. La EFSA considera que BetaVia Complete es seguro cuando se utiliza en los suplementos de alimentos; con alimentos para una sustitución de dieta completa para control de peso, y como ingrediente de alimento añadido a varios de los productos de los pacientes. La EFSA no podría haber alcanzado esta conclusión positiva sin los datos de seguridad propios de Kemin.

BetaVia Complete contiene más de un 50% de beta 1,3 glucano, además de proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y carotenoides. Este ingrediente rico en nutrientes deriva de un alga completa seca fermentada (Euglena gracilis), haciendo que sea ideal para productos de apoyo inmune durante un año.

"La EFSA llevó a cabo una evaluación muy rigurosa de los datos de seguridad de BetaVia Complete, y este hito enorme demuestra la fortaleza del dosier novel food de Kemin Human Nutrition and Health enviado a la EFSA", comentó Pedro Vieira, vicepresidente para Europa y Latinoamérica de Kemin Human Nutrition and Health. "Estamos muy emocionados de recibir la opinión positiva de la EFSA para nuestro ingrediente, BetaVia Complete, ya que Europa es un mercado clave en términos de crecimiento para BetaVia y Kemin Human Nutrition and Health".

BetaVia Complete es un ingrediente único rico en nutrientes y de fuente de algas que apoya el sistema inmune de tres formas diferentes para mejorar con naturalidad y eficacia la salud y el bienestar. La protección de triple acción de BetaVia Complete incluye:

-- Células inmunes innatas de cebo - la primera línea del cuerpo en lo que respecta a la defensa natural -- Alimentando el crecimiento de las "buenas bacterias" beneficiosas - incluyendo Lactobacillus y Bifidobacteria - en el tracto del microbiota, que hospedan la mayor parte de las células inmunes del cuerpo -- Protegiendo la salud de las células del intestino, que son esenciales para el mantenimiento de la integridad del tracto gastrointestinal para poder actuar como barrera física de protección y del escudo inmune

Estos efectos inmunes beneficiosos se traducen en beneficios de salud que cuentan con el apoyo de la investigación clínica y preclínica en el tracto respiratorio y gastrointestinal.

"Con el aumento de la demanda de consume para productos que ofrecen apoyo inmune, estamos emocionados de estar un paso más cerca de conseguir que BetaVia Complete esté disponible para los consumidores de Europa que buscan soluciones para vivir una vida más sana", comentó Miguel Martinho, responsable de marketing para Europa de Kemin Human Nutrition and Health.

Acerca de Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800558-1&h=669122089&u=...]) es un fabricante internacional de ingredientes dedicado a transformar de manera sostenible la calidad de vida del 80% del mundo con sus productos y servicios. La empresa proporciona más de 500 ingredientes de especialidad para la salud y nutrición humana y animal, alimentos para mascotas, acuicultura, nutracéutica, tecnologías alimentarias, tecnologías de cultivo e industrias textiles.

Durante más de medio siglo, Kemin se ha dedicado a usar las ciencias aplicadas para abordar los desafíos del sector y ofrece soluciones a través de productos a clientes de más de 120 países. Kemin proporciona ingredientes para alimentar a una población cada vez mayor por medio de su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficacia de los alimentos, piensos y productos para el cuidado de la salud.

Fundada en 1961, Kemin es una empresa privada y gestionada familiarmente que cuenta con más de 2800 empleados en todo el mundo y tiene presencia en 90 países, incluidas fábricas en Bélgica, Brasil, China, La India, Italia, Rusia, San Marino, Singapur, Sudáfrica y Estados Unidos.

