(Información remitida por la empresa firmante)

-Bird.com obtiene 450 millones de dólares en financiación al lanzar una infraestructura de comunicaciones para agentes de IA

Una financiación mediante deuda de 450 millones de dólares, liderada por J.P. Morgan, Capital One y Citi, comprende un préstamo a plazo de 400 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 50 millones de dólares.

La plataforma Bird, renovada, se basa en otorgar a los agentes de IA acceso al mundo exterior mediante un entorno de ejecución de agentes regulado y centrado en el cumplimiento normativo para enviar mensajes, realizar llamadas y gestionar correos electrónicos directamente, todo ello mientras Bird acelera su expansión en Estados Unidos.

Bird generó un EBITDA de 165 millones de dólares en 2025 tras implementar una amplia automatización en toda la empresa.

NUEVA YORK y ÁMSTERDAM, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bird.com, empresa de infraestructura de comunicaciones basada en IA, ha completado una financiación mediante deuda de 450 millones de dólares liderada por J.P. Morgan y ha presentado una versión renovada de su plataforma Agentic Harness; esta permite ahora que los agentes de IA envíen mensajes, realicen llamadas, gestionen correos electrónicos e incluso obtengan su propio plan telefónico eSIM en la red de Bird sin necesidad de integraciones personalizadas.

La plataforma forma parte del reposicionamiento más amplio de Bird para atender a la creciente economía de agentes, a medida que la empresa acelera su expansión en Estados Unidos.

Esto sucede tras un periodo de dos años en el que la compañía siguió creciendo, generó un EBITDA de 165 millones de dólares en 2025 y automatizó ampliamente sus operaciones.

La plantilla de Bird se ha reducido de más de 1.000 empleados en su punto álgido a 120 en la actualidad, debido a una automatización generalizada en toda la empresa y no a una retirada del mercado. Este impulso a la automatización se ha traducido en una mayor productividad y precios más bajos para los clientes; de hecho, los costes de algunos canales son un 90 % inferiores a los de la competencia.

Robert Vis, fundador y consejero delegado de Bird.com, dijo:

"Esta es la dirección que está tomando la economía mundial, y nosotros, como empresa, hemos demostrado cómo puede funcionar la automatización. No automatizamos para reducir la plantilla, sino para ser más productivos, y la plantilla disminuyó como consecuencia de ello."

"La mitad de las aplicaciones de tu teléfono dependen de nuestra infraestructura y, sin embargo, operamos este negocio con una fracción del tamaño que solíamos tener. Eso no se puede lograr a menos que se cuente con una automatización que, hace unos años, habría parecido una locura."

La financiación de 450 millones de dólares comprende un préstamo a plazo de 400 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 50 millones de dólares. La operación se estructura como una recapitalización para el pago de dividendos, lo que proporciona liquidez a los accionistas actuales de Bird, incluidos empleados y ex empleados que poseen participaciones en la empresa. En la financiación participaron siete bancos, entre ellos J.P. Morgan, Capital One y Citi.

Shikha Goyal-Allain, directora general y ejecutiva de mercado para la economía de la innovación en la división de Banca Comercial de J.P. Morgan, declaró:

"Estamos observando un crecimiento significativo en la IA con capacidad de acción autónoma y esperamos que esta tendencia se acelere a medida que los agentes realicen transacciones y se comuniquen en nombre de las personas. Bird ha construido un negocio que combina escala, un modelo operativo eficiente y una rentabilidad sostenida. Liderar esta ronda de financiación refleja nuestra confianza en los fundamentos de Bird y en la trayectoria de Robert al frente de una empresa altamente eficiente y rentable, ahora que esta inicia su próxima etapa."

La plataforma renovada de Bird incorpora un nuevo componente —su Agentic Harness— diseñado específicamente para que los agentes de IA utilicen los productos de Bird mediante los protocolos técnicos que emplean para conectarse al software; esto les otorga acceso total para crear, actualizar y gestionar información en los sistemas de Bird de forma autónoma, sin necesidad de que un humano inicie sesión. Ciertos procesos operativos que antes requerían intervención manual de los desarrolladores como las variaciones en la entrega de mensajes según el país o los distintos métodos para llegar a la bandeja de entrada en función del proveedor, ahora pueden ejecutarse sin intervención humana. La capacidad de los agentes para gestionar el Harness de principio a fin constituye un factor diferenciador clave frente a competidores como Twilio, donde el acceso de los agentes es más limitado. Además, la plataforma se conecta con múltiples modelos de IA líderes en lugar de limitarse a uno solo, lo que ofrece a los clientes de Bird una enorme flexibilidad.

Robert Vis añadió:

"El mundo se está llenando de agentes de IA. Estos pueden razonar, planificar y tomar decisiones; sin embargo, un agente que no puede enviar un correo electrónico, lanzar un mensaje de texto o hacer una llamada nunca llega a lograr nada realmente. Hemos creado la capa que permite a la IA realizar acciones en el mundo real. Con Bird, cualquier aplicación o aplicación web puede comunicarse a través de ChatGPT, Claude o Cursor, haciendo posible que la economía de agentes funcione."

Notas a los editores

J.P. Morgan lideró la financiación como coordinador principal conjunto, bookrunner conjunto y agente administrativo, con Capital One y Citi actuando como coordinadores principales conjuntos y bookrunners conjuntos. Silicon Valley Bank (SVB), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Flagstar y Huntington también forman parte del sindicato de prestamistas.

Acerca de Bird.com

Bird.com es una empresa de infraestructura de comunicaciones basada en IA, fundada en 2011 por Robert Vis. Constituye la infraestructura de mensajería de la internet moderna y gestiona billones de mensajes al año. Ofrece una única API para correo electrónico, SMS, WhatsApp, voz y RCS, diseñada para que desarrolladores y agentes de IA puedan llegar a todo el mundo con unas pocas líneas de código. Cuenta con la confianza de empresas en más de 150 países y tiene sedes duales en Nueva York y Ámsterdam. Más información en bird.com.

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