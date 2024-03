Bit Brother Limited planea apelar la determinación de exclusión de la lista del panel de audiencia de Nasdaq

(Información remitida por la empresa firmante)

CHANGSHA, China, 12 de marzo, 2024/PRNewswire/ -- Bit Brother Limited ("Bit Brother", "nosotros" o "la compañía") (OTC Pink: BETSF), anunció hoy su intención de apelar la reciente decisión de exclusión de la lista emitida por el Panel de Audiencias del Mercado de Valores Nasdaq ("Nasdaq").

Recientemente hemos recibido correspondencia de accionistas de todo el mundo que afirmaron que creen que las recientes actividades financieras de BETSF no han perjudicado sus intereses. Y es con su apoyo que presentaremos nuestro llamamiento.

A medida que el mercado de las criptomonedas experimenta una tendencia alcista, BETSF sigue centrado en nuestras operaciones de moneda digital y los accionistas anticipan con impaciencia el crecimiento de la empresa en este próspero mercado. Es precisamente durante este momento oportuno en el mercado de las criptomonedas que la decisión del Nasdaq de retirar de la lista a BETSF debe considerarse perjudicial para los intereses de los accionistas. El momento de la decisión de este Panel es particularmente desafortunado ya que los accionistas esperan retornos significativos de las operaciones de la compañía en el sector de las criptomonedas.

Nos dijeron en la plataforma de redes sociales que, dado que la negociación de nuestras acciones ordinarias Clase A se suspendió en Nasdaq desde el 7 de marzo, muchos de nuestros accionistas no pudieron negociar en OTC. Nos dijeron que solo podían vender acciones y sufrieron una pérdida enorme cuando el precio de las acciones cayó bruscamente.

Tenemos la intención de presentar nuestra apelación al Nasdaq a más tardar el 20 de marzo de 2024. Durante este proceso, invitamos sinceramente a todos los accionistas que comparten nuestras preocupaciones a que nos apoyen; accionistas envíenos un correo electrónico con su valiosa opinión a IR@bitbrother.com.

Acerca de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd es una corporación multifacética con operaciones que abarcan la gestión empresarial en China y empresas de blockchain y criptomonedas en Estados Unidos. Dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, la empresa gestiona e integra estratégicamente instalaciones de minería de criptomonedas. Con un equipo dedicado de especialistas, la empresa ha ampliado con éxito dos proyectos mineros y está comprometida con un mayor crecimiento. Para obtener más información, visite: www.bitbrother.com.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones prospectivas a menudo se identifican mediante el uso de terminología prospectiva como "cree", "espera" o expresiones similares, que involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Aunque la compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implican suposiciones, riesgos e incertidumbres, y estas expectativas pueden resultar incorrectas. No debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales de la compañía podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de una variedad de factores, incluidos los factores de riesgo discutidos en los informes periódicos de la compañía que se presentan ante la Comisión de Bolsa y Valores y están disponibles en el sitio web de la SEC ( http://www.sec.gov). Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a la compañía o a las personas que actúan en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estos factores de riesgo. Aparte de lo requerido por las leyes de valores aplicables, la compañía no asume la obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

