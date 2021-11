Bit Digital anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin (3)

-Bit Digital, Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para el tercer trimestre de 2021

NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Bit Digital, Inc. (Nasdaq: BTBT) ("Bit Digital" o la "Compañía"), una empresa de minería de bitcoins con sede en Nueva York, anunció su actualización de producción de bitcoins y operaciones de minería no auditadas para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Datos preliminares del tercer trimestre de 2021

Hemos completado la salida de nuestra flota de China . A la fecha de este comunicado de prensa, el 100% de nuestra flota había llegado a Norteamérica. A 30 de septiembre de 2021, no nos quedaban mineros en China : el 79,1% de nuestra flota de mineros ya estaba desplegada o a la espera de ser instalada en Norteamérica, y el 20,9% estaba en tránsito.

. A la fecha de este comunicado de prensa, el 100% de nuestra flota había llegado a Norteamérica. A 30 de septiembre de 2021, no nos quedaban mineros en : el 79,1% de nuestra flota de mineros ya estaba desplegada o a la espera de ser instalada en Norteamérica, y el 20,9% estaba en tránsito. La Compañía poseía 27.744 mineros a 30 de septiembre de 2021, con una tasa hash total estimada máxima de 1,603 Exahash ("EH/s"). La reducción de 0,318 EH/s en el tercer trimestre se debió al reposicionamiento de la flota, en el que la Compañía vendió o se deshizo de ciertos modelos (parcialmente compensados por compras) en previsión de oportunidades de compra. La empresa reconoció una ganancia de 0,375 millones de dólares por la venta de mineros, y los ingresos netos de la venta se habían reinvertido en compras de mineros a la fecha de este comunicado de prensa.

La empresa compró 851 mineros en el mercado al contado durante el trimestre.

Con posterioridad al 30 de septiembre de 2021, la Compañía firmó un acuerdo con Bitmain Technologies Limited ("Bitmain") para adquirir 10.000 mineros de Bitcoin. Se espera que las compras anunciadas anteriormente aumenten la tasa de hash máxima de Bit Digital en aproximadamente 1,0 EH/s. Pro forma para las compras anunciadas, se espera que nuestra tasa de hash máxima total sea de aproximadamente 2,603 EH/s.

La empresa ganó 248,36 bitcoins. La reducción con respecto al segundo trimestre se debió al programa de migración, en el que un mayor porcentaje de la capacidad de la flota estuvo fuera de línea mientras estaba en tránsito o a la espera de ser instalada en Norteamérica, así como a la venta y eliminación de mineros.

Las tenencias de tesorería de BTC y WBTC eran 526,1 y 101,0, respectivamente, para un total de 627,1 BTC equivalentes, con un valor de mercado justo de aproximadamente 27,5 millones de dólares a 30 de septiembre de 2021.

La Compañía recaudó 80 millones de dólares de ingresos brutos en una colocación privada con inversores institucionales.

La Compañía anunció que Brock Pierce , presidente de la Bitcoin Foundation, se unió a su Consejo de Administración a partir del 31 de octubre de 2021.

Migración minera completada

Como resultado de que el Consejo de Estado haya puesto en el punto de mira la minería de monedas virtuales en China, pusimos fin a todas las operaciones de minería en China el 21 de junio de 2021. En consecuencia, aceleramos aún más nuestra estrategia de migración a Norteamérica, que estaba en marcha desde octubre de 2020, y completamos la salida de nuestra flota de China durante el tercer trimestre. A 30 de septiembre de 2021, no teníamos ningún minero en China: el 79,1% de nuestra flota ya estaba desplegada o a la espera de ser instalada en Norteamérica, y el 20,9% estaba en tránsito. A la fecha de este comunicado de prensa, el 100% de nuestra flota había llegado a Norteamérica.

Actualización de energía y alojamiento

Durante el tercer trimestre, la empresa firmó dos nuevos acuerdos de alojamiento en Estados Unidos, que representan 135 megavatios ("MW") de capacidad energética adicional. Se espera que ambos sean alimentados por un componente sustancial de energía renovable y/o libre de carbono, contribuyendo a nuestros esfuerzos en curso para descarbonizar nuestras operaciones mineras.

El 22 de julio, firmamos un acuerdo de 100 MW con Digihost Technologies ("Digihost") que se espera que sea alimentado por aproximadamente la mitad de fuentes de energía renovable y/o libre de carbono, sujeto a la finalización de nuestra estrategia de adquisición de energía con Digihost. Este segundo acuerdo eleva nuestra capacidad total de alojamiento contratada con Digihost a 120 MW. Se espera que Digihost entregue los primeros 20 MW de capacidad energética contratada durante el cuarto trimestre de 2021. La entrega de los 100 MW restantes está prevista para el primer y segundo trimestre de 2022.

El 25 de agosto, firmamos un acuerdo de alojamiento de 35 MW con Blockfusion USA ("Blockfusion") que se espera que se alimente principalmente de fuentes de energía con cero emisiones de carbono. A la fecha de este comunicado de prensa, Blockfusion había completado la primera (de cuatro) fases de despliegue de mineros, lo que representa aproximadamente 5 MW de consumo de energía. La entrega de las tres fases restantes está prevista para el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Durante la vigencia de nuestro acuerdo y durante doce (12) meses a partir de entonces, Bit Digital tiene un derecho de preferencia para igualar cualquier oferta de buena fe de un tercero para financiar o adquirir valores y/o activos de Blockfusion, y para recibir un crédito o reembolso de ciertos gastos incurridos en el desarrollo de la infraestructura.

Como resultado de estos dos nuevos acuerdos, a 30 de septiembre de 2021, la Compañía había asegurado una capacidad de alojamiento suficiente para completar la redistribución de su flota en Norteamérica, con capacidad adicional firmada para facilitar el futuro crecimiento de la flota. La empresa sigue evaluando acuerdos de alojamiento adicionales con socios de alojamiento existentes y potenciales.

Nuestro socio de alojamiento Compute North LLC ("Compute North") nos ha comunicado que se ha retrasado la entrega de 40 MW de capacidad de alojamiento que se había contratado durante el segundo trimestre y cuya entrega estaba prevista para el tercer trimestre de 2021. Compute North aún no ha determinado el calendario de entrega actualizado de esta capacidad adicional. A la espera de que se revisen los plazos de entrega, Bit Digital espera redirigir los despliegues de los mineros a otros socios de alojamiento.

Nuestro socio de alojamiento Link Global Technologies ("Link") nos ha informado de que la instalación de Link en Alberta, Canadá, que había suministrado aproximadamente 3,3 MW para el alojamiento de nuestros mineros, tuvo que interrumpir sus operaciones como resultado de una disputa por los permisos. Link está evaluando actualmente sitios alternativos para alojar a nuestros mineros. Mientras tanto, a la espera de nuevas actualizaciones, Bit Digital espera redirigir a los mineros alojados anteriormente en Link a otros socios de alojamiento.

La siguiente tabla resume nuestros acuerdos de alojamiento firmados a 30 de septiembre de 2021, y el calendario de entrega previsto según las comunicaciones con nuestros socios de alojamiento:

La siguiente tabla resume nuestras entregas de alojamiento previstas, por trimestre:

Pro forma para los acuerdos de alojamiento firmados hasta la fecha, esperamos disfrutar de una tarifa básica competitiva estimada de energía y alojamiento de aproximadamente 3,6 céntimos por kilovatio-hora, sobre una base media ponderada anualizada.La anterior tarifa básica de energía es, por tanto, una estimación y se basa en determinadas hipótesis, incluyendo, entre otras, la estimación de los precios de adquisición de energía en el futuro, y excluye el efecto de los acuerdos de reparto de beneficios. Conseguimos lo que creemos que son tarifas de alojamiento atractivas, en parte, ofreciendo participaciones en los beneficios a muchos de nuestros socios de alojamiento. Creemos que la participación en los beneficios ayuda a alinear los intereses con nuestros anfitriones, y contribuye a un fuerte rendimiento y tiempo de actividad para nuestros mineros alojados.

Actualización de la producción de Bitcoin

En el tercer trimestre de 2021, Bit Digital obtuvo 248,4 bitcoins de nueva acuñación, una reducción respecto a los 588,4 obtenidos en el segundo trimestre. La reducción se debió a la mencionada migración de mineros, así como al reposicionamiento de la flota en el que la Compañía vendió o se deshizo de ciertos mineros. Se espera que la producción de bitcoins aumente una vez que se haya completado la redistribución de los mineros migrados desde China, que se espera durante el primer trimestre de 2022, y cuando se completen las compras de mineros anunciadas.

La producción trimestral de bitcoins de la Compañía desde el inicio de nuestras operaciones de minería fue la siguiente:

Actualización de la flota de mineros

A 30 de septiembre de 2021, la Compañía poseía 27.744 mineros, con una tasa hash máxima estimada de 1,603 EH/s, lo que supone un descenso respecto a los 32.500 mineros y 1,915 EH/s a 30 de junio de 2021. La reducción se debió a las ventas y cesiones de ciertos mineros, parcialmente compensadas por las compras de mineros, como se comenta más adelante. La flota de mineros en propiedad de la Compañía estaba compuesta por los siguientes modelos:

Compras, ventas y cesiones de mineros

Durante el tercer trimestre, compramos 851 mineros en el mercado al contado, incluidos 400 modelos Bitmain S19Pro y 451 Bitmain S17. A 30 de septiembre de 2021, todos los mineros recién adquiridos ya se habían desplegado en Norteamérica.

Con posterioridad al 30 de septiembre de 2021, firmamos un acuerdo con Bitmain para adquirir 10.000 mineros de Bitcoin. El precio máximo total de la compra se estima en 65.000.000 de dólares estadounidenses (sujeto a ciertos descuentos potenciales), de los cuales se han realizado los plazos iniciales, con el último plazo que vence diez (10) días antes de cada envío hasta junio de 2022. Se espera que las compras anunciadas aumenten la tasa de hash de la flota de mineros de Bit Digital en aproximadamente 1,0 EH/s. Pro forma para las compras anunciadas, se espera que nuestra tasa de hash total máxima sea de aproximadamente 2,603 EH/s.

La empresa prevé la posibilidad de adquirir mineros adicionales, tanto en el mercado al contado como a los fabricantes, en los próximos meses, en función de las condiciones del mercado y de la disponibilidad de capital, y sigue vigilando las condiciones del mercado en busca de dichas oportunidades de compra.

Durante el trimestre, continuamos con el reposicionamiento de nuestra flota vendiendo 4.200 mineros que se consideraron con un rendimiento esperado del capital invertido inferior al de los mineros que creemos que podemos comprar, y/o que se consideraron inadecuados para la migración de larga distancia a Norteamérica. Los mineros vendidos incluían 4.000 modelos Bitmain S17 y 200 Bitmain T17. La Compañía registró una ganancia de 0,375 millones de dólares por estas ventas, en total. Los ingresos netos de la venta se han reinvertido en la compra de mineros y/o en órdenes de compra a la fecha de este comunicado de prensa.

Durante el trimestre, abandonamos 1.407 mineros que se consideraron que habían llegado al final de su vida útil, que ya no eran operativos y/o que no hubieran sido rentables o imposibles de reparar o migrar. Los mineros desechados incluían los modelos 611 Bitmain S17+, 301 MicroBT M21S, 252 MicroBT M10, 212 Bitmain T17+ y 31 Bitmain T3.

Transacción de colocación privada con inversores institucionales

El 5 de octubre de 2021, la Compañía cerró la colocación privada previamente anunciada con inversores institucionales para la venta de 13.490.728 acciones ordinarias. La Compañía también emitió a los inversores garantías no registradas para comprar hasta un total de 10.118.046 acciones ordinarias. Los ingresos brutos de la colocación privada fueron de aproximadamente 80 millones de dólares, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados de la oferta.

Nombramiento de director

El 28 de septiembre de 2021, la Compañía anunció el nombramiento de Brock Pierce, presidente de la Bitcoin Foundation, como miembro de su consejo de administración. Dicho nombramiento se hizo efectivo el 31 de octubre de 2021.

Comentario de la dirección

"Bit Digital marca un hito importante para nuestra Compañía. Nuestros activos mineros están ahora completamente fuera de China y 100% en Norteamérica", dijo Bryan Bullett, consejero delegado de Bit Digital. "No es habitual que una empresa se enfrente a la migración de la mayoría de sus activos operativos en todo el mundo en un plazo acelerado. Gracias a nuestro talentoso equipo, a nuestros socios y a nuestra ventaja, al haber comenzado la migración en octubre de 2020, hemos logrado una importante hazaña logística. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Bit Digital por su excepcional rendimiento en la ejecución de estas circunstancias sin precedentes".

"También es inusual que una economía importante salga de todo un vertical, como lo hizo China a principios de este año, al prohibir la minería de bitcoin. A pesar de la complejidad operativa inicial -un reto que nuestro equipo superó con creces-, creemos que el cambio en la distribución global de hash dará lugar a una red de bitcoin más fuerte, con la mayoría del hash ahora localizado aquí en Norteamérica".

"Al cerrar nuestra reciente colocación de capital de 80 millones de dólares, ilustramos nuestro acceso al capital de crecimiento, y dimos la bienvenida a nuevos accionistas institucionales. Agradecemos a estas instituciones por confiar en nosotros con su inversión".

"Hemos comprometido la mayor parte de los ingresos netos de la colocación en el plazo de aproximadamente una semana, asegurando 10.000 nuevas unidades de Bitmain en lo que creemos que son condiciones atractivas. Y aunque la aceleración de la migración nos ha llevado a reducir modestamente nuestra flota, esperamos que esto se traduzca en una mejora de la rentabilidad, ya que nuestra actividad de compra ha superado significativamente la reducción temporal del tamaño de la flota desde el inicio del tercer trimestre. Pro forma para las compras anunciadas, esperamos tener aproximadamente 2,6 EH/s de potencia minera".

"Por último, dimos la bienvenida a nuestro Consejo de Administración a Brock Pierce, un legendario pionero de la criptografía que no necesita presentación. Creemos que con su recién elevada posición en la Compañía, el amplio conocimiento de la industria, las relaciones y la orientación de Brock serán invaluables en el futuro".

Acerca de Bit Digital

Bit Digital, Inc. es una empresa de minería de bitcoins con sede en la ciudad de Nueva York. Nuestras operaciones de minería están ubicadas en Norteamérica. Para más información, póngase en contacto con Sam Tabar en sam@bit-digital.com o visite www.bit-digital.com .

Aviso a los inversores

Invertir en nuestros valores implica un alto grado de riesgo. Antes de tomar una decisión de inversión, debe considerar cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y declaraciones prospectivas descritas en el apartado "Factores de riesgo" del punto 3.D de nuestro más reciente Informe Anual en el Formulario 20-F para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020. Si se produjera algún riesgo importante, nuestro negocio, situación financiera o resultados de las operaciones probablemente se verían afectados. En ese caso, el valor de nuestros títulos podría disminuir y usted podría perder parte o la totalidad de su inversión. Los riesgos e incertidumbres que describimos no son los únicos a los que nos enfrentamos. Otros riesgos que no conocemos actualmente o que consideramos irrelevantes también pueden perjudicar nuestras operaciones comerciales. Además, nuestros resultados financieros pasados pueden no ser un indicador fiable de los resultados futuros, y las tendencias históricas no deben utilizarse para anticipar resultados en el futuro. Los cambios futuros en la tasa de dificultad de la minería en toda la red o la tasa de hash de Bitcoin también pueden afectar materialmente al rendimiento futuro de la producción de bitcoin de Bit Digital. Además, todas las discusiones de las métricas financieras asumen tasas de dificultad de minería a partir de septiembre de 2021. Véanse las "Declaraciones Prospectivas" a continuación.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener ciertas "declaraciones prospectivas" relacionadas con el negocio de Bit Digital, Inc. y sus empresas subsidiarias. Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, incluidas en este documento son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones prospectivas se identifican a menudo por el uso de terminología prospectiva como "cree", "espera" o expresiones similares, que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Aunque la empresa cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implican suposiciones, riesgos e incertidumbres, y estas expectativas pueden resultar incorrectas. Los inversores no deben confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, incluidos los analizados en los informes periódicos de la empresa que se presentan ante la Comisión de Valores y que están disponibles en su sitio web en http://www.sec.gov . Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a la empresa o a personas que actúan en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estos factores. Aparte de lo que exige la legislación sobre valores, la empresa no asume la obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.