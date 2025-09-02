(Información remitida por la empresa firmante)

- BitMine Immersion (BMNR) anuncia el lanzamiento de la presentación para inversores de agosto y el último mensaje en vídeo de Tom Lee, presidente

La presentación para inversores de BMNR le guía a través de "la alquimia del 5%".

BitMine posee 8.980 millones de dólares en criptomonedas y efectivo, incluyendo 1,87 millones de tokens ETH.

BitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG y Galaxy Digital, para apoyar su objetivo de adquirir el 5% de ETH.

LAS VEGAS, 2 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Compañía") anunció hoy el lanzamiento de la última presentación para inversores en su sitio web titulada "La alquimia del 5%" y la serie de videos mensuales de agosto llamada "El mensaje del presidente".

Presentada por Thomas "Tom" Lee, presidente de BitMine y cofundador de Fundstrat, la serie de videos "Mensaje del Presidente" se desarrolló para informar a los inversores sobre el potencial alcista a largo plazo de Ethereum y proporcionar información sobre la estrategia de tesorería de ETH de la compañía. La presentación para inversores, titulada "La alquimia del 5%", acompaña el video.

"En este último mensaje, analizamos cómo el año 2025, el Proyecto Crypto de la SEC y la Ley GENIUS están creando una oportunidad multidecenal para Ethereum y ETH, similar a la transformación observada en Wall Street después de que el dólar abandonara formalmente el patrón oro en 1971. Si bien muchos inversores compraron oro en 1971, la verdadera oportunidad se vislumbró con la enorme innovación que Wall Street desató en las décadas posteriores a 1971. Este mismo superciclo está ocurriendo hoy para Ethereum", declaró Tom Lee, presidente de BitMine.

Tanto el "Mensaje del Presidente" como la presentación para inversores están disponibles en el sitio web: https://bitminetech.io/investor-relations/

Además, BitMine anunció hoy una cartera de criptomonedas y efectivo de 8.980 millones de dólares. A 31 de agosto a las 17:00 ET, la cartera de criptomonedas de la compañía se compone de 1.866.974 ETH a 4.458 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) y 635 millones de dólares en efectivo sin gravámenes.

BitMine se posiciona como la principal entidad de tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 629.376 BTC valorados en 71.000 millones de dólares.

BitMine sigue siendo la mayor entidad de tesorería de ETH del mundo. BitMine lanzó su estrategia de tesorería de ETH el 30 de junio (con cierre el 8 de julio). En las siete semanas siguientes, la compañía ha alcanzado numerosos hitos clave.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la acción estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas en los próximos 10 a 15 años", continuó Lee. "La transición de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esto se está produciendo en Ethereum".

BitMine es actualmente una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 2.300 millones de dólares (promedio de 5 días, a 24 de agosto de 2025), ubicándose en el puesto 22 en EE.UU., detrás de Costco (puesto 21) y por delante de JPMorgan (puesto 27) y Marvel Technologies (puesto 23) entre 5.704 acciones que cotizan en EE UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

Acerca de BitMineBitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. BitMine opera en regiones con energía de bajo coste en Trinidad, Pecos, Texas, y Silverton, Texas.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son proyecciones futuras que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente proyecciones futuras sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía, y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas proyecciones futuras, debe considerar diversos factores, como la capacidad de BitMine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todas las demás presentaciones ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

