Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,11 millones de tokens (2)

- Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,11 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo alcanzan los 13.200 millones de dólares

Bitmine publica un mensaje especial del presidente en relación con la próxima Junta Anual de Accionistas.

Bitmine tiene 408.627 ETH en staking y la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026.

Bitmine posee ahora el 3,41 % del suministro de tokens ETH, dos tercios del camino hacia la "Alquimia del 5 %".

Bitmine Cripto + Total Cash Holdings + "Moonshots" totaliza 13.200 millones de dólares, incluyendo 4,11 millones de tokens ETH, 1.000 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine celebrará su Junta Anual de Accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026.

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo (VNA) de criptomonedas por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR.

Bitmine es la 47ª acción más negociada en Estados Unidos, con una cotización de 980 millones de dólares al día (promedio de 5 días).

Bitmine sigue estando respaldada por Un grupo de primer nivel de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

LAS VEGAS, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que posee una participación total de 13.200 millones de dólares en criptomonedas Bitmine + efectivo total + inversiones "moonshot".

Al 28 de diciembre a las 18:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.110.525 ETH a 2.948 dólares por ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC), una participación de 23 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un efectivo total de 1.000 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,41 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"La actividad del mercado tiende a desacelerarse a medida que entramos en las últimas semanas de vacaciones del año. Bitmine añadió 44.463 ETH la semana pasada, y seguimos siendo el mayor comprador de ETH de 'dinero fresco' del mundo", declaró Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de Bitmine. Las ventas relacionadas con pérdidas fiscales de fin de año están presionando a la baja los precios de las criptomonedas y sus acciones, y este efecto tiende a ser mayor entre el 26 y el 30 de diciembre, por lo que estamos explorando los mercados con esto en mente.

Bitmine publicó un mensaje especial del presidente (enlace) animando a sus accionistas a votar antes de la próxima Junta Anual de Accionistas, que se celebrará el 15 de enero de 2026 (la "Junta Anual"). Hay cuatro propuestas clave que la compañía desea que los accionistas aprueben (véase la sección posterior). "Nuestra empresa se beneficia del sólido compromiso y apoyo de nuestros accionistas, y estas cuatro propuestas clave requieren su voto decisivo para que podamos lograr nuestro plan estratégico de "alquimia del 5 %", comentó Tom Lee. "El único objetivo de Bitmine sigue siendo generar valor para los accionistas, lográndolo mediante la adquisición de ETH por acción, la optimización del rendimiento y los ingresos de sus tenencias de ETH, la inversión estratégica del balance en proyectos ambiciosos y el aprovechamiento de la sólida posición de la compañía en la comunidad y el mercado para generar rentabilidad adicional".

Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento comercial de su MAVAN (Made in America VAlidator Network) en 2026. Al 28 de diciembre de 2025, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 408.627 (1.200 millones de dólares a 2.948 dólares por ETH). Esto representa una fracción de los 4,11 millones de ETH que Bitmine posee. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 2,81 %. "A escala (cuando el ETH de Bitmine esté completamente en staking por MAVAN y sus socios de staking), la comisión de staking de ETH es de 374 millones de dólares anuales (utilizando un CESR del 2,81 %), o más de 1 millón de dólares al día", declaró Tom Lee.

Bitmine, holding de criptomonedas, se posiciona como la tesorería número 1 de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 671.268 BTC valorados en 59.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la tesorería de ETH más grande del mundo.

"Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, que ofrece una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026", añadió Lee.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pagos actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

Bitmine es actualmente una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 980 millones de dólares (promedio de 5 días, al 26 de diciembre de 2025), ubicándose en el puesto 47 en Estados Unidos, detrás de Salesforce.com (puesto 46) y por delante de General Electric (puesto 48) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (investigación de statista.com y Fundstrat).

Bitmine celebrará su Junta Anual en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La compañía anima a los accionistas a votar y asistir presencialmente a su Junta Anual. Los detalles y el orden del día de la Junta Anual se encuentran a continuación:

Reunión Anual de Bitmine:

Localización: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, 89109 Horario: 12:00 pm-3:00 pm PST

Agenda: 1. Elegir ocho (8) directores para el próximo año;2. Aprobar la modificación de los estatutos para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas;3. Aprobar el Plan Ómnibus de Incentivos de 2025; y4. Aprobar, con carácter consultivo no vinculante, el acuerdo especial de compensación basada en el desempeño para el presidente ejecutivo

1. Elegir ocho (8) directores para el próximo año;2. Aprobar la modificación de los estatutos para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas;3. Aprobar el Plan Ómnibus de Incentivos de 2025; y4. Aprobar, con carácter consultivo no vinculante, el acuerdo especial de compensación basada en el desempeño para el presidente ejecutivo Atender a la Reunión Anual: Los accionistas que deseen asistir a la Junta Anual en persona deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones proporcionadas. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 23:59, hora del este. El día de la reunión, por favor, prepárese para mostrar su boleto y una identificación con foto en la puerta para ingresar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, comuníquese con Alliance Advisors a LogisticsSupport@allianceadvisors.com.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta Anual en persona deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones proporcionadas. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 23:59, hora del este. Votación: Los accionistas pueden votar en persona en la Reunión Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Reunión Anual, utilizando uno de los siguientes métodos: Por correo: Todos los accionistas registrados que recibieron copias impresas de los documentos de poder de la compañía pueden votar marcando, firmando, fechando y devolviendo su tarjeta de poder. Por teléfono: Llame al número que figura en su tarjeta de poder y siga las instrucciones grabadas. Necesitará el número de control incluido en su tarjeta de poder. Por Internet: Visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de sus documentos de poder, escanee el código QR que se encuentra en su tarjeta de poder. Necesitará el número de control incluido en su tarjeta de poder. Las opciones de votación telefónica e internet para los accionistas registrados cerrarán a las 23:59, hora del este, el 14 de enero de 2026.

Los accionistas pueden votar en persona en la Reunión Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Reunión Anual, utilizando uno de los siguientes métodos: Si tiene alguna consulta o necesita ayuda por favor contacte con Alliance Advisors en 1-855-206-1722 o BMNR@allianceadvisors.com Horario: Lunes a viernes: 9 am-10 pm EST Sábado y domingo: 10 am-10 pm EST



La Reunión Anual se transmitirá en vivo en la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentación de resultados del año fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con los ingresos de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Bitmine opera en regiones con energía de bajo coste en Trinidad, Pecos, Texas, y Silverton, Texas.

Si desea conocer más detalles siga a X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables a la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

