Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,803 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,803 millones de tokens, y que su total de criptomonedas y efectivo asciende a 11.400 millones de dólares

Bitmine ha sido aprobada para cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American, con efecto a partir de la apertura de la sesión del 9 de abril de 2026.

Bitmine cuenta con 3.334.637 ETH en staking, lo que representa 7.100 millones de dólares a un precio de 2.123 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es la principal plataforma de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee ahora el 3,98% del suministro total de tokens ETH, superando el 79% del objetivo del 5% en tan solo 9 meses.

Bitmine posee 92 millones de dólares de ORBS, siendo una de las pocas acciones cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI

Bitmine Crypto + Efectivo Total + Proyectos Innovadores suman un total de 11.400 millones de dólares, incluyendo 4,803 millones de tokens ETH, un total de 864 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera a sus pares en el sector de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 96ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 987 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo selecto de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + inversiones de alto riesgo ascienden a un total de 11.400 millones de dólares.

Además, la compañía anunció que ha recibido la aprobación para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American. Como resultado de esta cotización, las acciones ordinarias de la compañía dejarán de cotizar en la NYSE American al cierre del mercado el 8 de abril de 2026 y comenzarán a cotizar en la NYSE a partir de la apertura del mercado el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continuarán cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A fecha de 5 de abril de 2026 a las 20:30 (ET), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.803.334 ETH a 2.123 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 92 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 864 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,98% del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

"La guerra de Irán entra en su sexta semana y sigue siendo el principal motor de los mercados globales. ETH se mantiene como el segundo activo con mejor rendimiento desde el inicio de la guerra, con una ganancia del 6,8% y superando al S&P 500 en 1.130 puntos básicos. Además, el hecho de que ETH supere al oro en 1.840 puntos básicos demuestra que ETH es la reserva de valor en tiempos de guerra. En este momento, esta guerra ejerce más influencia en los mercados de riesgo que los bancos centrales globales", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La guerra ha ejercido presión a la baja sobre los mercados globales, por lo que resulta impresionante ver a ETH como una de las pocas criptomonedas que ha experimentado un alza absoluta. Esto es un gran presagio, ya que esperamos que el liderazgo de ETH fortalezca a los inversores y, con el tiempo, atraiga capital", añadió Lee. "Ethereum sigue beneficiándose de la doble ventaja de la tokenización de Wall Street en la blockchain y de la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales para los sistemas de IA con capacidad de gestión".

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del "mini-criptoinvierno". La semana pasada adquirimos 71.252 ETH, el ritmo de compras más alto desde la semana del 22 de diciembre de 2025", afirmó Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento oficial de MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostada en la plataforma MAVAN.

A fecha de 6 de abril de 2026, el total de ETH apostado en Bitmine asciende a 3.334.637 (7.100 millones de dólares a 2.123 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa por staking de ETH es de 282 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,78%)", comentó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 196 millones de dólares. Estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 69% de los 4,8 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil ) es del 2,74%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,78% en 7 días", destacó Lee.

La cartera de criptomonedas de Bitmine se sitúa como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 762.099 BTC valorados en 51.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación en dólares de la acción asciende a 987 millones de dólares (promedio de 4 días, al 2 de abril de 2026), lo que la sitúa en el puesto 96 en Estados Unidos, por detrás de Schlumberger (puesto 95) y por delante de Adobe (puesto 97) entre las 5.704 acciones que cotizan en la bolsa estadounidense ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente está disponible en: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. La compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine, en 2026.

Si desea conocer detalles adicionales visite X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluida la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov . Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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