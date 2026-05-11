Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,21 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,21 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 13.400 millones de dólares

Bitmine posee más del 4,31 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine está a un 86 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 11 meses.

Ha comenzado la "primavera cripto" y, como en ciclos anteriores, el sentimiento y la convicción de los inversores son moderados y bajistas, incluso a medida que los precios de las criptomonedas se fortalecen.

Tal como se refleja en esta edición del mensaje del presidente de Tom Lee.

Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con agentes.

Bitmine pasó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") desde la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026.

Bitmine tiene 4.712.917 ETH en staking, lo que representa 11.100 millones de dólares a 2.366 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino de staking de Ethereum de primer nivel para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee 88 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo invertido y los proyectos ambiciosos ("Moonshots"), suman un total de 13.400 millones de dólares, incluyendo 5,21 millones de tokens ETH, un total de 775 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de negociación de las acciones de BMNR.

Bitmine es la acción número 149 más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 816 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "proyectos ambiciosos" ascienden a un total de 13.400 millones de dólares.

La compañía anunció recientemente su incorporación a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continúan cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A fecha de 10 de mayo de 2026 a las 16:00 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.206.790 ETH a 2.366 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 201 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 88 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 775 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,31 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Ha comenzado la 'primavera cripto' y queríamos destacar la importancia de poseer ETH como fuente de diversificación, así como los posibles impulsores de este próximo ciclo alcista de criptomonedas", explicó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Entre los principales impulsores futuros de Ethereum, destacan la transición de Wall Street a la tokenización y la IA con agentes. Si ETH cierra por encima de los 2.100 dólares a finales de mayo de 2026, sería el tercer mes consecutivo de ganancias, algo nunca visto en un mercado bajista de criptomonedas. Por lo tanto, un cierre por encima de los 2.100 dólares confirmaría la llegada de la 'primavera cripto'".

"Desde principios de 2026, Bitmine ha adquirido más de 1 millón de ETH y ha acumulado más del 4,3 % del suministro total de ETH. Tenemos la intención de mantener y apostar nuestras tenencias de ETH, lo que significa que, en esencia, nuestras tenencias de ETH están reduciendo la oferta disponible de ETH y han eliminado el 4,3 % del suministro total de ETH desde el 30 de junio de 2025. En otras palabras, la oferta de ETH ha sido desinflacionaria desde junio de 2025", comentó Lee.

"Hemos decidido reducir nuestro ritmo de acumulación semanal, que inicialmente superaba las 100.000 unidades, ya que nuestro objetivo original era alcanzar la meta del 5 % a finales de 2026. Con nuestro ritmo anterior de más de 100.000 compras semanales, habríamos alcanzado el 5 % a mediados de julio", afirmó Lee.

"Los precios de ETH han estado correlacionados con las acciones de software (ETF de software: $IGV) y, como se muestra en el gráfico a continuación, ambos han subido al mismo ritmo en los últimos meses. La recuperación del sector del software en 2026 es una prueba más de que ha comenzado la 'primavera cripto'", indicó Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 10 de mayo de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.712.917 (11.100 millones de dólares a razón de 2.366 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 352 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,86 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 319 millones de dólares. Estos 4,7 millones de ETH representan más del 90 % de los 5,21 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron una rentabilidad anualizada del 2,86 % en 7 días", continuó Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se mantiene como la principal custodia de Ethereum y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 818.334 BTC valorados en 66.600 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor custodia de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 816 millones de dólares (promedio de 5 días, al 8 de mayo de 2026), lo que la sitúa en el puesto 149 en Estados Unidos, por detrás de Carvana Co (puesto 148) y por delante de Royal Caribbean Cruises (puesto 150) entre las 5704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser superiores al oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para estar informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las creencias de la compañía con respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como una "reserva de valor en tiempos de guerra" y su rendimiento durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la compañía con respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas declaraciones de que ETH puede estar en las "etapas finales del mini-criptoinvierno"; (iv) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía; (v) el programa de recompra de acciones de la compañía, incluidas las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, la capacidad de la compañía para retirar acciones comunes de manera rentable y la ejecución de recompras a través de transacciones de mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que utilizan cadenas de bloques públicas; (viii) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la compañía para respaldar sus operaciones de tesorería y la autorización de recompra ampliada. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; La capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, el programa de recompra de acciones y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los eventos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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